Dieses Bild zeigt vermutlich eine Sitzung der ersten frei gewählten Bremischen Bürgerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, womöglich die konstituierende Sitzung. Das Parlament tagte von Spätsommer 1946 an im Festsaal des Rathauses. (Photo Bors Bremen)

Eigentlich ist kaum vorstellbar, dass es kein Bilddokument gibt: Am 30. Oktober 1946 konstituierte sich das erste frei gewählte Parlament der Stadt Bremen. Obgleich die Probleme der Bürger existenziell und vielfältig waren, war die Stunde bedeutsam. Man sollte annehmen, dass sie irgendwem eine Fotografie wert war. Doch im Archiv der Bremischen Bürgerschaft ist kein Bildmaterial von der demokratisch-parlamentarischen Stunde Eins erhalten, das Staatsarchiv und die Landesbildstelle verneinen ebenfalls.

Diese Zeitung erschien 1946 aufgrund des Papiermangels nicht täglich. Sie bestand aus wenigen Seiten und enthielt keine Fotos. Auf Papier erhalten ist dennoch ein undatiertes Foto, das „die Volksvertreter der ersten Stunde“ zeigen soll. Auf dem Bild sieht man, dass sich neben dem Präsidium zwei Männer in Uniformen niedergelassen haben – hochrangige Vertreter der Militärregierung. Zu vermuten ist, dass das Bild eine Sitzung der ersten frei gewählten Bremischen Bürgerschaft zeigt. Zu erkennen ist der Festsaal des Rathauses, wo das Parlament einige Jahre tagte. Nicht erkennbar ist indes, ob das Foto die allererste Sitzung der Bürgerschaft zeigt oder eine der ersten Versammlungen.

Bereits Anfang April 1946 hatte sich in Bremen ein neues Parlament gebildet. Indes wurden die Mandate nicht durch Wahl vergeben, sondern die britische Militärregierung ernannte die Abgeordneten. Die Bürgerschaft bestand aus 60 sogenannten unbelasteten Bürgern, die von Parteien, Gewerkschaften, Handelskammer und Kreisbauernschaft vorgeschlagen worden waren. Sie tagten im großen Schwurgerichtssaal des Gerichtsgebäudes an der Domsheide.

Festsaal des Rathauses als provisorischer Versammlungsort

Im August wurde der Festsaal des Rathauses der provisorische Versammlungsort der Volksvertreter. Frei gewählt wurde erstmals wieder am 13. Oktober 1946. 51 der 80 Mandate gingen an die SPD, jeweils zwölf an die CDU und an die Bremer Demokratische Volkspartei (die später in der FDP aufging), drei an die Kommunistische Partei Deutschlands und zwei an Unabhängige. Das Parlament bestand nur aus Vertretern der Stadt Bremen. Aus Bremerhaven kamen im Februar 1947 weitere 20 Abgeordnete hinzu.

Auch an der ersten Sitzung des ersten frei gewählten Parlaments namen Vertreter der Alliierten teil. Im Protokoll der „Verhandlungen der Bremischen Bürgerschaft Nr. 1“ sind die Namen der Oberstleutnants Gordon Brown, Harold H. Crabill, Arthur J. Waterman und H. Y. Edwards festgehalten. Eröffnet wurde die Sitzung laut Plenarprotokoll von Bürgermeister Wilhelm Kaisen (1887 - 1979). Man darf wohl davon ausgehen, dass das ein feierlicher, ernster Moment war, allerdings beließen es die Abgeordneten nicht dabei, die geschichtsträchtige Stunde in sich aufzunehmen oder gar zu feiern. Schon in der ersten Sitzung wurden existenzielle Probleme erörtert.

Der Bremer Bengt Beutler hat über das Staatsbild in den Länderverfassungen nach 1945 promoviert und aus diesem Grund Ende der 1960er-Jahre noch Gespräche mit Wilhelm Kaisen und dessen Stellvertreter Theodor Spitta (1873 - 1969) über diese ersten Nachkriegsjahre geführt, erzählt der Rechtswissenschaftler. „Man kann von 1946 zu heute über die vergangenen 70 Jahre keine gerade Linie ziehen“, sagt Beutler.

Nachkriegsparlament musste Wiederaufbau bewältigen

Das sei vor allem auf die Umstände zurückzuführen, auf die große Aufgabe, die Nachkriegsparlament und -regierung zu bewältigen hatten: den Wiederaufbau und die Entnazifizierung. Bremen war durch eine Reihe von Bombenangriffen schwer beschädigt; der Winter 1946/1947 ging als einer der kältesten und längsten in die Geschichte der Stadt ein. Vielerorts herrschte pure Not. Obwohl die SPD bei den Wahlen Mitte Oktober die absolute Mehrheit der Mandate errang, wurde bei der Regierungsbildung an der Konstellation festgehalten, die zuvor die Militärregierung eingesetzt hatte: SPD, BDV und KPD regierten gemeinsam, unterstützt von den Parteilosen. Die Kommunisten band Kaisen ganz bewusst in die Verantwortung ein.

Kaisen war bis zur Wahl von August Hagedorn (1888 - 1969) im Laufe dieser ersten Sitzung Präsident des Senats und Präsident der Bürgerschaft in Personalunion. Er wandte sich mit folgenden Worten an die Abgeordneten: „Wir sind heute in einer Lage, die wirklich nicht leicht ist. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen bremischen Geschichte jemals einen Tiefpunkt wie den jetzigen gegeben hat (...) Wir müssen also alle miteinander vereint nach Wegen suchen, um aus der Not herauszukommen. Und da kann es sich nicht darum handeln, irgendwelchen politischen Ehrgeiz zu befriedigen, sondern einzig und allein darum, unsere so schwer geschlagene Bevölkerung zu retten vor dem restlosen Untergang.“

Wer sich die Fotos von Bremen vergegenwärtigt, die aus den 1940er-Jahren erhalten sind, kann erahnen, in welchem Umfeld sich die Bremer bemühten, ihren Alltag zu organisieren und sich politisch neu zu organisieren. „Die Situation war davon geprägt, in einer sehr schwierigen Zeit wieder so etwas wie eine bremische Identität zu finden“, sagt Rechtswissenschaftler Beutler. „Man hat in gewisser Weise 1946 völlig Neuland betreten.“ Das Land Bremen war noch nicht gegründet, es gab noch keine Verfassung, keine Bundesrepublik und keinen Bundestag. „Das war eine Demokratie von unten nach oben. Auch wenn einem vieles heute provisorisch vorkommt, gab es eine gewisse Aufbruchstimmung.“

Parteienwerbung für die erste freie Wahl am 13. Oktober 1946. (Georg Schmidt)

Erste Tagesordnung umfasste fünf Punkte

August Hagedorn, der einstimmig zum Präsidenten gewählt worden war und das Amt 20 Jahre lange ausfüllte, appellierte mit folgenden Worten an die Parlamentarier: „In unserer Leistungskraft und unserem Leistungswillen wollen wir der bremischen Bevölkerung ein Vorbild sein (...) In diesem Sinne, lassen Sie uns an die Arbeit gehen.“ Eben das geschah.

Die erste Tagesordnung umfasste fünf Punkte. Die Abgeordneten wählten nicht nur das Präsidium (Friedrich Schulze wurde erster Vizepräsident, Anna Stiegler zweite Vizepräsidentin); sie wandten sich auch konkreten Fragen zu. Unter anderem ging es um den Anstieg der Lebenshaltungskosten, um die Beschlagnahme der Vermögen von Nazibetrieben und die Überführung von Rüstungsbetrieben in die öffentliche Hand.

Auch am 30. Oktober vor 70 Jahren verabschiedeten die bremischen Abgeordneten eine Resolution. Damit versicherten die Fraktionen, „geschlossen zur Mitarbeit am Aufbau Bremens bereit zu sein“. Und weiter: „Die Bereitschaft der Fraktionen ist zugleich ein Zuruf an die Bevölkerung, sich geschlossen hinter Senat und Bürgerschaft zu stellen.“ Diese Zeitung titelte am 2. November: „Auftakt der Bremischen Bürgerschaft; Es gibt ein ,Vorwärts‘ – wenn wir nur wollen!“ Die Überschrift fußte auf Kaisens Eröffnungsrede: „Es gibt ein Vorwärts, wenn wir nur wollen, wenn wir alle mit reinen Herzen und Händen dabei sind, diese Periode des Tiefstandes zu überwinden.“