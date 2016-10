Ein Oldtimer der Marke Borgward wird in der näheren Umgebung Bremens wieder repariert: Das Blech hat gelitten, Lenkrad und Armaturen sind okay. (Frank Thomas Koch)

Die Einladung, die am Freitag vom Wirtschaftssenator versandt wurde, weckt hohe Erwartungen. Noch vier Tage bis feststeht, was Martin Günthner (SPD) und seine Gäste im Bremer Rathaus verkünden wollen. Die Gäste, das sind der Vorstandsvorsitzende der Borgward AG, Ulrich Walker, und Aufsichtsratschef Christian Borgward, Enkel des legendären Bremer Autobauers. Der Ort für die gemeinsame Pressekonferenz: ungewöhnlich. Im Festsaal wollen sie am Mittwoch verkünden, wie die nächsten Schritte von Borgward in Europa aussehen werden. Das zumindest ist der offizielle Wortlaut eines Unternehmenssprechers am Freitag.

Über Twitter hat der Autobauer am Freitag ein kurzes Video verbreitet, das die Spannung offensichtlich noch einmal steigern soll. „Bis hierhin war es ein langer Weg“, heißt es darin unterlegt mit einem Satellitenbild von Bremen und kurzen Sequenzen aus der Borgward-Geschichte. Und dann: „Noch fünf Tage bis zum nächsten großen Wurf.“

Nach Informationen des WESER-KURIER plant Borgward den Bau eines Montagewerks – voraussichtlich in Bremerhaven. In den deutschen und später in den europäischen Markt will der mehrheitlich im chinesischen Besitz befindliche Autobauer mit rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen einsteigen. In China laufen Borgward-Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren bereits vom Band: Im vergangenen Herbst wurde der BX7 offiziell auf der IAA in Frankfurt präsentiert.

In Bremen könnte ein Auslieferungswerk entstehen

In Deutschland sollen Fahrzeuge ab dem vierten Quartal 2017 erhältlich sein – dann aber als E-Auto. Mit einem tollen Elektrofahrzeug punkten zu wollen, sei die einzige Chance, in einem sonst eng besetzten Markt eine Nische zu finden, sagt Autoexperte Stefan Bratzel, Leiter des Automotive-Centers an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Falls sich Borgward tatsächlich in Bremen oder Bremerhaven niederlassen sollte, gehen verschiedene Autoexperten davon aus, dass es sich nicht lohne, für eine Jahresproduktion von maximal 10.000 Fahrzeugen ein ganzes Werk zu bauen. Von daher sei es wahrscheinlicher, dass ein Auslieferungswerk in Bremen entsteht: Aus China würden die Fahrzeuge in der Hansestadt ankommen, endmontiert und für die Auslieferung in Deutschland und Europa vorbereitet und auf die jeweiligen Anforderungen angepasst. Komme doch ein Werk, könne man von der Begrifflichkeit aber auch bei diesen kleinen Produktionsmengen schon von einem Produktionswerk oder Manufaktur sprechen, so Bratzel.

Die Wahl des Zeitpunkts für die gemeinsame Pressekonferenz von Borgward und dem Wirtschaftssenator am Mittwoch wirft indes Fragen auf: Einen Tag später wird in Bremen eine große Konferenz veranstaltet, bei der sich alles um die Digitalisierung, Vernetzung und neue Wertschöpfung des Automobils dreht. Als Referent wird dann auch Dieter Zetsche in der Stadt sein, der als Daimler-Vorstandsvorsitzender Chef von Bremens größtem Arbeitgeber ist: dem Mercedes-Werk.

Ansiedlung in der Seestadt möglich

Sollte Borgward am Tag zuvor tatsächlich Pläne für eine Ansiedlung in der Seestadt präsentieren, hinkt der Vergleich mit dem Daimler-Konzern mächtig. Der Stuttgarter Autobauer hat im vergangenen Jahr allein in der Hansestadt mehr als 324.000 Fahrzeuge produziert. Aber zumindest auf der Konferenz dürfte Borgward unter den Teilnehmern zu einem größeren Gesprächsthema werden.

Für Bremen käme ein größeres Engagement Borgwards in jedem Fall zum richtigen Zeitpunkt. Denn in den vergangenen Monaten hatten sich die schlechten Nachrichten für den Wirtschaftsstandort gehäuft: Die Genting-Gruppe lässt ihre Schiffe statt in Bremerhaven nun durch ihre ostdeutschen Werften bauen; der Investor hat dem für die Bremer Innenstadt geplanten City-Center eine Absage erteilt; der Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven verzögert sich auf unbestimmte Zeit; die Lebensmittelunternehmen Coca-Cola und Kellogg schließen ihre Werke in der Hansestadt.

Borgward, der Name steht in Bremen für Glamour, die Autos sind Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders. Allein die Isabella lief mehr als 200.000 Mal in Bremen vom Band. Seit Ende der 1930er-Jahre stellte Firmengründer Carl F. W. Borgward in der Hansestadt Fahrzeuge unter seinem Namen her, mit 20.000 Angestellten war der Autobauer damals Bremens größter Arbeitgeber. Nach einem steilen Aufstieg folgte 1961 das plötzliche Ende: Im September wurde ein Konkursverfahren eingeleitet. Borgward überlebte sein Unternehmen um nur zwei Jahre.