Hat Bremen ein Imageproblem?

Wien, London, Hamburg oder Bremen? Begehrte Fach- und Führungskräfte können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen und damit die Stadt, in der sie leben möchten. Unternehmen kämpfen um den erlesenen Kreis von Mitarbeitern in diesen Positionen. Doch in Bremen sei das ein Problem, sagt Oliver Bartelt, Sprecher des Konzerns AB Inbev. „Das Phänomen ist über die Jahre stärker geworden. Es wird schwerer, Menschen für einen Job in Bremen zu begeistern.“

Die Kandidaten seien durchaus an einer Position im Unternehmen interessiert, wenn damit nicht ein Umzug einherginge. „In Vorstellungsgesprächen hören wir immer wieder dieselben Argumente gegen Bremen.“ Da seien etwa fehlende Kita-Plätze, Gebühren für die Betreuung der Kinder oder das Schulsystem, das aufgrund des Abschneidens bei den Pisa-Studien ein schlechtes Image habe.

„Das sind alles Faktoren, die mit ins Kalkül geworfen werden. Es geht den Mitarbeitern nicht mehr nur um den Job selbst, sondern immer mehr um die Infrastruktur vor Ort, um Flexibilität und Lebensqualität.“ Für ein Unternehmen in Bremen sei dies unheimlich schwer, weil es attraktivere Alternativen gebe. Teils könnten Stellen nicht sofort besetzt werden.

AB Inbev schreibt Brief an Bildungssenatorin

Als in der vergangenen Woche der Protest der Eltern gegen die neue Beitragsordnung für Kitas laut wurde, schrieb AB Inbev deshalb einen Brief gegen die Erhöhung der Gebühren an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Einer der am häufigsten genannten Gründe gegen einen Wechsel zu uns an die Weser ist das Thema Familie“, heißt es im Schreiben.

Junge Fach- und Führungskräfte schauten heute sehr genau hin, wohin sie mit ihren Kindern ziehen. Bremen habe in dieser Hinsicht einen echten Makel, der nicht durch die Bremer Stadtmusikanten oder den Roland ausgeglichen werde. „Das hilft der Industrie nicht“, sagt Bartelt. Kopien des Briefs gingen an Bürgermeister Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD).

Wirtschaftsressort streitet Vorwürfe ab

Beim Lebensmittelkonzern Mondelez kennt man das Problem. „Es ist schwierig, Führungskräfte für den Standort Bremen zu gewinnen“, sagt Unternehmenssprecherin Heike Hauerken. Die geplanten Kita-Gebühren seien nur ein weiterer Baustein, neben dem Schulsystem, einem geringen Angebot an internationalen Schulen oder der Kinderbetreuung.

„Wir würden uns wünschen, dass sich Bremen hier besser aufstellt. Für uns ist es durchaus Praxis, dass Menschen aus anderen europäischen Ländern zu uns kommen. Wir stehen da im Wettbewerb mit attraktiven Standorten wie Zürich oder Wien.“ Man teile die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit im Kampf um Fach- und Führungskräfte in Bremen.

Die Rückmeldung aus anderen Unternehmen sei positiv, sagt dagegen Holger Bruns, Sprecher des Wirtschaftsressorts. „Bremen ist ein hochattraktiver Ort für Fach- und Führungspersonal. Es gibt kein generelles Standortproblem.“ Die Ergebnisse der Pisa-Studie zeigten, dass es in Bremen vor allem in Stadtteilen mit einem hohen Migrantenanteil Schwierigkeiten gebe. „Die Schulen in Bremen insgesamt haben aber einen ausgezeichneten Standard.“ Kita-Gebühren gebe es zudem auch in anderen Städten.

Hohe Lebensqualität in Bremen

Carsten Meyer-Heder, Geschäftsführer des IT-Unternehmens Team Neusta, sieht das etwas anders. Bremen müsse sich an allen Stellen verbessern. Das gelte vor allem für das Bildungssystem, das „eine Katastrophe“ sei. Doch Probleme, Fachkräfte zu finden, die kenne er nicht. Jedes Jahr stelle sein Unternehmen 100 neue Mitarbeiter ein, die sich teils bewusst für Bremen entschieden.

„Was reizt, ist die hohe Lebensqualität.“ Wohnungen und Häuser seien zum Beispiel noch bezahlbar. Das betont auch Bruns: Im Gegensatz zu Hamburg und München könne man in Bremen günstig wohnen. Die Wege seien kurz; es gebe ein reges Kulturleben und viele Grünflächen. Der Standort Bremen habe Vorteile für Familien und kein schlechtes Image.

Die Kinder-Betreuung sei laut Meyer-Heder bisher kein wichtiges Thema für seine Mitarbeiter, das zeige eine jährliche Umfrage. „Die Kita-Gebühren schrecken sie nicht ab. Viele Mitarbeiter haben noch keine Kinder. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 32 Jahren.“ Sollte sich das ändern und die Gebühren seien hoch, könne er sich gut vorstellen, eine eigene Kita zu eröffnen. „Das kann man als Unternehmen auffangen.“

Mercedes richtet eigene Kita ein

Darauf setzt auch Autohersteller Mercedes. In direkter Nachbarschaft zum Bremer Werk habe man kürzlich eine Kinderkrippe mit 27 Plätzen eröffnet, die sehr beliebt sei, so ein Unternehmenssprecher. Das gebührenpflichtige Angebot solle es den Eltern erleichtern, wieder in den Beruf einzusteigen – gerade auch Frauen in Führungspositionen. Insgesamt zeigt sich Mercedes zufrieden: „Wir sind sehr gut aufgestellt und konnten bisher alle Stellen mit hoch qualifizierten Kandidaten besetzen.”

Oliver Bartelt hält Firmen-Kitas nicht für die Lösung. Ein weiteres Problem, warum sich Fach- und Führungskräfte gegen Bremen entschieden, sei nämlich das Image. Bremen habe es sträflich vernachlässigt, seine Vorzüge nach außen zu vermarkten. Eine Studie der Uni Bremen zeige das deutlich. „Ganz klar werden da kritische Aspekte genannt.“ Ein Ergebnis sei, dass Nicht-Bremer die Stadt für nicht familienfreundlich hielten. Bruns wehrt sich: Für die Kritik gebe es keine Belege. „Wir hören keinen generellen Klagegesang der Unternehmen.“

Zumindest die Kritik an den Kita-Gebühren scheint mittlerweile aber gehört worden zu sein: Eine neue Gebührenordnung soll laut Behörde voraussichtlich an diesem Montag der SPD-Fraktionssitzung vorgelegt werden. Zudem wollen sich Bürgermeister Sieling und Wirtschaftssenator Günthner demnächst mit Vertretern der Nahrungs- und Genussmittelindustrie an einen Tisch setzen. Bei dem Treffen soll es um den Standort und die Branche gehen.