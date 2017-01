Kölner Polizei sogt mit Tweet für Verwirrung. (dpa)

Noch hatte das neue Jahr gar nicht begonnen, da kursierte schon ein Begriff bei Twitter, der die ersten Tage im Jahr 2017 bestimmten sollte. Die Kölner Polizei schrieb kurz vor Mitternacht, es würden am dortigen Hauptbahnhof "mehrere hundert Nafris überprüft".

Nafri: Das Wort stammt aus dem Sprachgebrauch der Polizei. Eine trennscharfe Definition, was damit genau gemeint ist, gibt es aber nicht. Daher rühren auch in gewisser Weise die Verwirrung und Empörung nach dem Polizei-Tweet. "Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nafri und Neger?" twittert etwa Satiriker Jan Böhmermann an Neujahr.

In der Vergangenheit wurde der Begriff von der Kölner Polizei meist verwendet, um "nordafrikanische Intensivtäter" zu beschreiben. Die "sogenannte Nafri-Szene" gehöre zu den Gruppen, die der Polizei Sorgen machten, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies noch im Dezember der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft beschreibt das Wort ebenfalls als "eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter". Rassistisch sei es nicht gemeint.

Davon abweichend ist allerdings auch eine Definition im Umlauf, wonach das Wort allein eine ethnische Zugehörigkeit beschreiben soll - also Nordafrikaner, unabhängig von einer möglichen Straffälligkeit. In diese Richtung wird beispielsweise ein Polizeisprecher bei "Spiegel Online" zitiert: "Das Wort 'Nafri' bezeichnet generell Personen, die dem nordafrikanischen Spektrum zugeordnet werden".

Die Verwendung "Nafri" im Tweet der Kölner Polizei ließe sich dann als Vorverurteilung aller Nordafrikaner als Straftäter begreifen. Er halte ihn auch für in hohem Maße "entmenschlichend", sagt SPD-Politiker Christopher Lauer.

Wort polizeiintern schon länger gebräuchlich

Die Kölner Polizei befasst sich schon seit langer Zeit mit Tätergruppen aus Nordafrika und gebraucht das Wort. In einem internen Schreiben, das vor der Silvesternacht 2015 - die letztlich im Chaos endete - verschickt wurde, heißt es etwa, es habe in den vergangenen Jahren bereits vermehrt Taschendiebstähle gegeben. "Dies dürfte maßgeblich auf die Täterklientel NAFRI zurückzuführen sein, die die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen nutzen." In der Stadt gibt es auch ein Hilfsprogramm für straffällig gewordene Jugendliche aus Nordafrika. Die lokalen Medien benutzen den Begriff seit Monaten.

Kölns Polizeipräsident Mathies spricht von einem "Arbeitsbegriff" innerhalb der Polizei. Eine Häufung an Straftaten von Personen aus dem nordafrikanischen Raum lasse sich nicht bestreiten - dafür müsse man dann intern auch einen Begriff finden. Die Verwendung in dem nächtlichen Tweet bedauert er. "Den Begriff finde ich sehr unglücklich verwendet hier in der Situation", sagte Mathies dem WDR.

Zustimmung in der Politik zu Einsatz der Polizei

Kritik am Silvester-Einsatz der Kölner Polizei an sich bleibt leise. Überwiegend gibt es Zustimmung vonseiten der Politik. "Die Polizei hat in Köln gute Arbeit gemacht, professionell für Sicherheit gesorgt und einen friedlichen Jahreswechsel ermöglicht", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann den "Ruhr Nachrichten".

Grünen-Innenpolitiker Omid Nouripour äußerte sich zurückhaltend: Er sei froh, dass die Polizei eine Wiederholung der schlimmen Ereignisse von 2016 verhindert habe, sagte er der "Bild"-Zeitung. "Vorwürfe an die Polizei vom Schreibtisch aus sind nicht sinnvoll - für die Bewertung der Arbeit gibt es gewählte parlamentarische Gremien." Der Begriff "Nafri" sei aber "sehr hässlich", sagte Nouripour. "Ich bin froh, dass der Kölner Polizeipräsident das zurückgenommen hat."

Kritik an der Kontrolle nordafrikanisch aussehender Männer kam von Grünen-Chefin Simone Peter. Es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, "wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt" würden, sagte sie der "Rheinischen Post". Auch auf Twitter wird von "Racial Profiling" gesprochen. Das meint ein gezieltes Vorgehen der Polizei nach ethnischen Gesichtspunkten. Später lobt Peter das Vorgehen der Polizei in Köln ausdrücklich.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, nannte die "künstliche Erregung" über die Verwendung des Begriffs "Nafris" durch die Kölner Polizei "lächerlich". Seine öffentliche Verwendung sei aber "unglücklich" gewesen, sagte er den "Ruhr Nachrichten". (dpa/muk)