Die ehemalige Firmenzentrale der Beluga-Reederei in Bremen. (Karsten Klama)

Es sind ein paar Unentwegte, manchmal nur zwei oder drei, die auf den harten Bänken des Gerichts Platz nehmen und stundenlang verfolgen, wie Finanzakrobaten und juristische Seiltänzer ihre Kunst ausüben. Die Experten haben Tricks drauf und Kniffe, dass man beim ersten Mal nur staunen kann. Beim zweiten oder dritten Mal sicherlich auch noch.

Aber jetzt, nach 43 Prozesstagen im Betrugsverfahren gegen Niels Stolberg und drei seiner ehemaligen Kollegen aus der untergegangenen Beluga-Reederei, hat sich das erschöpft. Auch am Dienstag dreht es sich vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Bremer Landgerichts wieder nur im Kreis. Das öffentliche Interesse ist weitgehend erlahmt. Das private aber nicht. Wer kommt da immer noch und warum?

„Im Januar bringen wir einen Kuchen mit, dann ist ein Jahr rum“, flachst ein Mann, 59 Jahre alt, der von Beginn an dabei ist. Er hat seine Unterlagen dabei, von Hand geschrieben steht da alles, was aus seiner Sicht im Prozess bisher wichtig war: Das geschäftliche Gebaren von Beluga, der schnelle Aufstieg der Reederei, der abrupte Fall. Die gefälschten Bilanzen, das vorgetäuschte Eigenkapital, die Verhandlungen mit dem US-amerikanischen Investor Oaktree, das Geflecht von Anwälten und Steuerberatern, die alle ihren Anteil an dem „Big Deal“ hatten. Gegen einen von ihnen wird von der Staatsanwaltschaft jetzt gesondert ermittelt.

Das alles hat der Mann in seinen Kladden. Er war Banker von Beruf, ist im Vorruhestand, „mich interessiert, wie die Finanzierungen gelaufen sind“. Für ihn steht mittlerweile fest: „Das war leichtfertig, was die Banken damals getan haben.“

Protokoll führen noch andere. Die Frau von Transparency International etwa, sie schnappt sich jedes Mal einen bequemen Stuhl, bevor sie ihren Block zückt. Vor Gericht kommt zur Sprache, was im Wirtschaftsleben sonst meist geheim bleibt – lohnende Ausbeute für eine Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dem Fluss des großen Geldes auf die Spur zu kommen.

Wie steht es um den Chef von damals?

Es gibt den Rentner, einen ehemaligen Mitarbeiter von Beluga, der sich immer wieder neu auf Stand bringt, um den früheren Kollegen, zu denen er noch Kontakt hat, Bescheid zu sagen, wie es um Stolberg steht, den Chef von damals.

Oder die Frau aus Lilienthal. Sie hält den Angeklagten für einen Verbrecher, „der hat die Leute, auch kleine Leute, mit den Schiffsbeteiligungen über den Tisch gezogen“. Den Richtern traut die Frau nicht viel zu: „Die müssen mit hinterwäldlerischen Mitteln gegen Global Player ermitteln.“

Neue Erkenntnisse bringt auch dieser Tag wieder nicht. Nichts Handfestes, immerhin aber ein paar Eindrücke vom Alltag bei Beluga und von der Person des Hauptangeklagten. „Sein Führungsstil war sehr facettenreich“, sagt der Zeuge, ein Jurist, der die Rechtsabteilung der Reederei leitete. Mal kumpelig-kollegial, mal grenzüberschreitend und laut – so beschreibt er Stolberg.

An Details sei der Reeder bei Abschluss der Verträge mit Oaktree über den Verkauf von Beluga-Anteilen nicht interessiert gewesen, sagt der frühere Mitarbeiter. „Geduld zählte nicht unbedingt zu seinen Stärken.“ Die Notartermine mit stundenlanger Verlesung der Dokumente habe der Chef ihm überlassen.

Der Zeuge unterschrieb damals, woran er nicht glaubte: „Ich hatte kein gutes Gefühl.“ Er will es Stolberg auch gesagt haben, er habe ihn gewarnt: „Mit diesem Vertrag können Sie alles verlieren.“ Es sei klar gewesen, dass Oaktree auf Rendite aus war und wenig Gesprächsbereitschaft aufbringen würde. „Das waren aggressive Verträge, für alles Mögliche gab es eine Klausel.“

Muss Stolberg ins Gefängnis?

Der Reeder habe solche Hinweise mit Gleichmut abgetan, der Zeuge erinnert sich: „Wenn's schiefgeht, können Sie mich ja besuchen, hat er zu mir gesagt. Und dass er gerne Schokolade und Gummibärchen mag.“ Die Staatsanwältin will wissen, wie das denn gemeint sein könnte. „Hätte ich's mal lieber nicht erzählt“, grämt sich der Zeuge. „Dass ich ihn im Gefängnis besuchen soll, hat Stolberg sicher nicht gemeint“, wiegelt er ab.

Muss Stolberg ins Gefängnis? Seine Miene sagt etwas anderes. Gerade hat er von der Vorsitzenden Richterin erfahren, dass er ins Ausland reisen darf. Vorher war ihm das verboten worden. Der Angeklagte nimmt es als gutes Zeichen und strahlt übers ganze Gesicht.

Der Prozess ist freilich noch längst nicht zu Ende. Die Kammer hat zunächst acht weitere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste ist am Dienstag, 20. Dezember, er beginnt um 9.30 Uhr. Danach gibt es Termine bis Ende März.

Weitere Berichte zum Prozess finden Sie in unserem Dossier.