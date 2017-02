Ein Frachter am Terminal in Bremerhaven – noch größer sollen die Schiffe nicht werden, wenn es nach den Naturschützern geht. (frei (Eurogate))

Nach dem Verfahren ist vor dem Verfahren. War am Donnerstag beim Bundesverwaltungsgericht die zukünftige Vertiefung der Elbe Thema, geht es im Land Bremen nun darum, welche Perspektiven die Weservertiefung und der Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven hat. Bremens Naturschützer sehen sich gestärkt. „Die Umweltverbände haben gewonnen“, sagte Martin Rode, Geschäftsführer des BUND in Bremen. Was die Richter beim Planfeststellungsverfahren für die Elbvertiefung als fehlerhaft und nicht ausreichend beurteilt haben, davon lassen sich laut Rode nun Konsequenzen ableiten im Hinblick auf die geplante Weservertiefung und den Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven (OTB).

Worum es ihm dabei geht, sind die im Behörden-Deutsch genannten „Kohärenzsicherungsmaßnahmen“ – also Ausgleichsflächen und Ausgleichsprojekte für den starken Eingriff in die Natur. Was die Weservertiefung angeht, sieht Rode beispielsweise ein großes Problem durch die stärkere Versalzung des Flußwassers: „Gerade das ist nur schwer in den Griff zu kriegen. Hiervon wäre auch die Wümme betroffen. Da gilt es also, sich Gedanken zu machen.“

Die Experten, die am Planfeststellungsverfahren arbeiten, müssten nun von vornherein viel stärker direkt Projekte überlegen, die wirklich den Eingriff in die Natur auf sinnvolle Art kompensieren. Rode gibt sich hier aber auch weiterhin siegessicher: „Egal was da geplant ist, einen Punkt finden wir sicher, wo wir sagen, dass das nicht reicht als Ausgleichsmaßnahme.“

BUND lehnt Weservertiefung ab

Klar ist, dass der BUND sowohl Weservertiefung als auch den OTB als überflüssig ablehnt. Doch gerade da hat Rode folgende Erkenntnis wegen des Elbe-Urteils: „Das wird den Druck, auch die Weser zu vertiefen, leider noch mal erhöhen, weil Hamburg und Bremerhaven in Konkurrenz zueinander stehen.“ Und entsprechend sieht auch der Fahrplan aus, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im August 2016 die Pläne zur Weservertiefung für rechtswidrig erklärt hatte.

Nun soll Baurecht bis 2020 vorliegen. Allerdings wird vorerst nur eine Vertiefung für den Abschnitt Außenweser von See bis Bremerhaven weiterverfolgt sowie für die Unterweser von Bremerhaven bis Brake.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) lässt daran keinen Zweifel. Er sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass es in Kürze auch mit der Vertiefung der Unterweser vorangeht.“ Denn aus dem Elbe-Urteil leitet er ab: „Die Bundesrichter haben eindeutig erklärt, dass der Verweis auf andere Häfen kein Argument gegen die Vertiefung der Fahrrinne sei. Wenn der entsprechende Verkehrsbedarf festgestellt werde, sei es gerechtfertigt, den Zugang zum Hafen zu verbessern.“

Bremen hält an OTB fest

Dass es mit dem OTB nach Plan weitergehen soll, daran lässt auch das Land Bremen bisher keinen Zweifel. Bestes Beispiel ist ein Renaturierungsprojekt, das am Montag vorgestellt werden soll. Der stark begradigte Bach Billerbeck soll als Ausgleich für den Offshore-Terminal in Bremerhaven Schleifen und ein Kiesbett erhalten – unabhängig vom Baustopp, den das Gericht verhängt hatte. Auch hier rechnet man nicht vor 2020 mit dem Bau. Angedacht ist, vom OTB die Offshore-Windanlagen in die Nordsee zu transportieren.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wies am Freitag auf die Bedeutung Wilhelmshavens hin und kritisierte den Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Dieser habe öffentlich behauptet, dass der Containerhafen Wilhelmshaven nicht über eine geeignete Hinterland-Anbindung verfüge.

Das bezeichnete Lies „als schlichtweg falsch“ und sagte: „Wir müssen endlich weg von der bisherigen Hafenkirchturmpolitik, die ich in Hamburg immer noch sehe. Was wir brauchen, ist eine umfassende norddeutsche Hafenkooperation.“