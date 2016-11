Katy Perry unterstützt Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bei der Wahlkampfveranstaltung - Love Trumps Hate - im Mann Center in Philadelphia, Pennsylvania / 051116 (ZUMA Wire / Zuma Press, action press)

Aus den Lautsprechern schallt Janet Jacksons Hit „Nasty Girls“, während die 14 000 Fans im Mann-Center der Kandidatin in der langen, unschuldsweißen Jacke zujubeln. Kurz darauf schreitet unter dem riesigen Schild mit der Aufschrift „Stronger Together“ ein anderer Star hervor. „Ich bewundere so viele Dinge an Hilly C“, preist Pop-Star Katy Perry ihre Heldin und gibt Clinton eine herzliche Umarmung.

Dann streift sie ihren blauen Mantel ab, auf dessen Rückseite „I’m with Madame President“ prangt. „Lasst mich hören, wie ihr für Hillary brüllt“, fordert sie die Anhänger auf. Die Menge bricht in ohrenbetäubenden Lärm aus. „Sollten wir nicht ein wenig Spaß dabei haben, während wir die Welt verbessern“, fragt Perry in das Publikum, in dem eine Zielgruppe der Demokratin stark vertreten ist: Frauen und jüngere Wähler aus den Vororten Philadelphias.

„Blaue Mauer“ steht Trump im Weg

Kein Zufall, sondern Strategie auf den letzten Meter des längsten Wahlkampfs in der US-Geschichte, bei dem es für beide Kandidaten darauf ankommt, in den wichtigen „Swing-States“ ihre Anhänger zu mobilisieren. Am Freitag trat Clinton mit dem Rapper Jay-Z und Sängerin Beyonce in Cleveland im benachbarten Ohio auf, um die schwarze Basis der Partei auf die Beine zu bringen.

Den Industriestaaten im Nordosten der USA kommt besondere Bedeutung zu, weil Donald Trump hier unter Weißen ohne höheren Bildungsabschluss seine enthusiastischen Anhänger findet. Wenn er die Wahlen gewinnen will, muss er neben Ohio mindestens einen Stein aus der „blaue Mauer“ der Demokraten herausbrechen.

Deshalb besucht der Rechtspopulist auf den letzten Metern des Wahlkampfs so viele dieser Staaten wie möglich: Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Minnesota und immer wieder Pennsylvania , das am 8. November 20 Wahlmänner-Stimmen zu vergeben hat und im Unterschied zu 35 anderen Staaten keine Frühwahlen erlaubt.

Clinton liegt mit fünf Punkten vorn

„Wahnsinn diese Menge“; frohlockte Trump bei einer Kundgebung in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Giant-Center im ländlichen Hershey. „Ich brauche dafür nicht J-Lo und Jay Z mitzubringen“, stichelte er gegen seine Konkurrentin, der er zu den fanatischen „Sperrt sie ein“-Rufen vorhält, eine „unehrliche Kriminelle“ zu sein.

Trump meint damit die Handhabung dienstlicher E-Mails, die Clinton als Außenministerin über ihren privaten Server abwickelte. Ein Thema, das vergangene Woche noch einmal in die Schlagzeilen rückte, als FBI-Chef James Comey den Kongress informierte, seine Behörde nehme die Ermittlungen in der Affäre wieder auf.

Das heftig kritisierte Vorgehen des FBI-Direktors gab Trump Hoffnung, ein längst verloren geglaubtes Rennen noch einmal spannend zu machen. In der täglich aktualisierten Umfrage der „Washington Post“ liegt Clinton zwei Tage vor der Wahl nun wieder mit fünf Punkten vorn.

Den Vorsprung verdankt sie der enormen Unterstützung unter Frauen, die sich von Trumps Sexismus abgestoßen fühlen. „Wenn die Zahlen stimmen“, sagt die republikanische Demoskopin Christine Matthews zu den Rückläufen aus den fast 37 Millionen Stimmen, die Frühwähler bereits abgegeben haben, und den Umfragen, „kann er nicht genügend Männer gewinnen, um den Vorsprung Clintons wettzumachen.“

Nicht-weiße Wähler stellen wichtigen Faktor dar

Der andere demografische Faktor sind Latinos, die in den wichtigen Swing-States Florida, Colorado, North Carolina, Nevada und Arizona in Rekordzahl zur Wahl gehen. Der demokratische Wahlstratege Steve Schale spricht von einer „explosiven Wahlbeteiligung“ in Süd- und Zentral-Florida. Dasselbe attestieren Analysten für Nevada. Dort eskortierten Sicherheitsbeamte Trump während einer Kundgebung in Reno von der Bühne, weil es in der Menge zu einem Gerangel zwischen Trump-Anhängern und einem Demonstranten kam. Ein Vorfall, der sich später als harmlos herausstellte

.

Wenn die Republikaner die Wahlen gegen eine unbeliebte Kandidatin wie Clinton verlören, so der Wahl-Guru der Konservativen, Karl Rove, sei dies mit der Abschreckung nicht-weißer Wähler zu erklären. „Das dürfen Sie Trump zuschreiben“. So auch in Pennsylvania, wo neben den Vororten der Städte mit ihren moderateren Wählern die Afro-Amerikaner in Philadelphia einen massiven Wählerblock ausmachen, der seit Gedenken demokratische Mehrheiten garantiert.

Damit nichts anbrennt, werden US-Präsident Barack Obama und Hillary Clinton dort am Montagabend gemeinsam bei der Schlusskundgebung des Wahlkampfs an der Independence Hall auftreten. Mit von der Partie wird Bon Jovi sein, der mit seiner Starpower helfen will, erstmals in der Geschichte eine Frau ins Weiße Haus zu schicken.

Deutsche Politiker sorgen sich um Ausgang

Kurz vor der Präsidentschaftswahl äußern führende deutsche Politiker ihre Sorge über den Ausgang – vor allem mit Blick auf Donald Trump. „Was uns unter anderem Sorgen machen muss, ist seine Unberechenbarkeit“, sagte sogar Bundespräsident Joachim Gauck ungewöhnlich offen im „Spiegel“-Interview.

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), befürchtet schlimme Folgen, falls die Amerikaner Donald Trump zum US-Präsidenten wählen sollten. „Er hat sich als völlig ungeeignet dafür gezeigt, das mächtigste und wichtigste politische Amt der Welt auszuüben“, sagte Röttgen dem WESER-KURIER. „Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was unter einem Präsidenten Trump alles passieren könnte.“ Darauf könne man sich vorab gar nicht vorbereiten.

Der transatlantische Koordinator im Auswärtigen Amt und außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Jürgen Hardt, sieht auch Probleme für die Zusammenarbeit mit den Republikanern. „Sie erscheinen tief gespalten“, sagte Hardt dieser Zeitung. Zwar gebe es mit den traditionellen Kräften der Partei viele Anknüpfungspunkte – mit den rechtspopulistischen Kräften hinter Trump jedoch nicht.

Lediglich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ließ dezente Sympathien auch für den Republikaner erkennen: Nicht nur Hillary Clinton, auch Donald Trump wäre als Präsident „herzlich willkommen in München“, sagte der CSU-Chef der „Bild am Sonntag“. „Wenn das amerikanische Volk sich in einer demokratischen Abstimmung für eine Person entscheidet, haben das Demokraten in Deutschland und Bayern zu akzeptieren“, so Seehofer. „Wir dürfen uns nicht als Oberlehrer der ganzen Welt aufführen.“