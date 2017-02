Fischverarbeitung in Bremerhaven. (Cora Sundmacher)

Erstmals hat ein deutscher Großkunde im Abgasskandal Klage gegen Volkswagen eingereicht. Insgesamt 11,9 Millionen Euro Schadenersatz will der Fischverarbeiter Deutsche See von VW erstreiten, wie ein Deutsche-See-Sprecher am Sonntag sagte. Das Unternehmen aus Bremerhaven hatte den Schritt bereits im Sommer angekündigt. Nun habe das Unternehmen am Landgericht Braunschweig wegen arglistiger Täuschung Klage eingereicht, bestätigte der Sprecher.

Bei der Deutschen See mit ihrem Hauptsitz in Bremerhaven sind nach Unternehmensangaben etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. „Wir sind tief enttäuscht über VW und fühlen uns hingehalten und betrogen“, sagte Deutsche-See-Chef Egbert Miebach. Ein Sprecher des Fischverarbeitungskonzerns ergänzte: „Umweltfreundliche Mobilität war der Grundgedanke der Partnerschaft.“ Das sei auch schriftlich so festgehalten worden.

Ein Kühlfahrzeug der Marke VW steht auf dem Betriebsgelände des Fischunternehmens "Deutsche See" in Bremerhaven (Archivbild) (dpa)

Das Unternehmen mit etwa 1600 Beschäftigten bundesweit setzt seit einigen Jahren auf Nachhaltigkeit. „Die Verantwortung für den nachhaltigen Umgang mit Fisch- und Meeresressourcen“ sei ein „zentraler Punkt der Unternehmenspolitik“, heißt es auf der Firmen-Webseite. „Verantwortung heißt, uns um nachhaltigen Fischfang, den Umweltschutz im Betrieb und das Wohl jedes einzelnen Mitarbeiters zu kümmern. Ohne Wenn und Aber!“ So bezieht das Unternehmen Strom aus einer eigenen Photovoltaikanlage und arbeitet seit einigen Jahren mit Mehrweg-Verpackungen bei der Auslieferung von Fisch.

Unter diesem Aspekt hat die Deutsche See auch seine Fahrzeug-Flotte im Jahr 2010 auf Volkswagen umgerüstet. Man sei damals „die Partnerschaft mit VW nur eingegangen, weil VW das umweltfreundlichste, nachhaltigste Mobilitätskonzept versprochen hat“, heißt es in einer Stellungnahme zur eingereichten Klage. VW habe „nicht nur versichert, eine Flotte, die diesen Zielen entspricht, liefern zu können, sondern es wurde auch besprochen und vereinbart, dass beide Unternehmen zusammen die umweltfreundliche und zukunftsweisende Mobilität weiter entwickeln wollen. Nur ­deshalb hat Deutsche See ihre gesamte ­Flotte auf den Volkswagenkonzern umgestellt.“

„Die gemeinsam angedachte Partnerschaft im Bereich der umweltfreund­lichen Mobilität wurde nur von unserer Seite eingehalten.“ - Egbert Miebach

Nun fühlt man sich in Bremerhaven geprellt, zumal Gespräche mit VW über eine gütliche Einigung gescheitert seien. Volkswagen habe „gegen den Geist der gemeinsamen Vereinbarungen verstoßen“. Egbert Miebach: „Die gemeinsam angedachte Partnerschaft im Bereich der umweltfreund­lichen Mobilität wurde nur von unserer Seite eingehalten.“

Ein VW-Sprecher wollte sich am Wochenende zu der Klage zunächst nicht äußern, da sie dem Autobauer noch nicht vorliege. Es wäre die erste Einzelklage eines Großkunden gegen Volkswagen, wie der VW-Sprecher bestätigte. Die Umrüstung aller betroffenen Fahrzeuge sei aber problemlos möglich.

VW plant keine Entschädigung gegen betroffene Diesel-Fahrzeuge

In Deutschland laufen mehrere hundert Verfahren, in denen Fahrer von VW-Dieseln auf Schadenersatz gegen Händler oder den VW-Konzern klagen. In den USA können Fahrer betroffener Autos mehr als 5000 Dollar (4635 Euro) Entschädigung bekommen. Für Kunden in Europa plant VW keine solche Entschädigung.

Unter anderem, um über diese Frage zu beraten, trifft sich an diesem Montag in Brüssel EU-Justizkommissarin Vera Jourova mit VW-Chef Matthias Müller. Diese hatte zuletzt mehr Kulanz auch für Kunden in Europa gefordert. Jourova will, dass VW für betroffene Autos eine unbegrenzte Garantie gewährt. Der Konzern müsse auch zusichern, dass die Fahrzeuge nach der Umrüstung die Grenzwerte einhalten, ihre Leistungsmerkmale behalten und sich dabei explizit auf die Vorschriften einer EU-Richtlinie zu Verbrauchsgütern beziehen.

(lni)