Wirtschaftssenator Martin Günthner. (Jonas Völpel)

Diese und andere Zahlen hat das Statistische Landesamt Bremen am Dienstagmittag im Rathaus in Anwesenheit von Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner veröffentlicht. Diese Wirtschaftsleistung hat sich auch auf dem Arbeitsmarkt positiv niedergeschlagen: 7900 sozialversicherungspflichtige Jobs sind im Jahr 2016 dazugekommen. Günthner sagte: „Wir befinden uns in einer robusten Phase des Aufschwungs. Dies lässt trotz mancher Unsicherheiten in der Weltwirtschaft weiter auf eine positive Entwicklung hoffen."

Motor für die Wirtschaft und die Jobs in Bremen war vor allem die Industrie, wie Andreas Cors vom Statistischen Landesamt Bremen erklärte. Die Umsätze im Bundesland Bremen in der Industrie wuchsen von Januar bis November um knapp 16 Prozent. Der Fahrzeugbau hat hier nahezu die Hälfte der Umsätze erwirtschaftet. Cors erläuterte: „Im Bereich der Industrie schlägt der Puls der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am stärksten. Deutliche Zunahmen gab es auch in vielen Dienstleistungsbereichen wie in der Informations- und Kommunikationsbranche, bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern sowie im Handel, Verkehr und Gastgewerbe.“

Ausblick für 2017 ist ähnlich optimistisch

Der Ausblick für 2017 ist ähnlich optimistisch. Das Statistische Landesamt rechnet mit einem Plus von 1,5 Prozent für die Gesamtwirtschaft im Lande Bremen. Damit orientiere man sich am Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, der bundesweit für 2017 beim Bundesinlandsprodukt ebenso ein Plus von 1,5 Prozent prognostiziert.

Die Zahlen für 2016 sind nur vorläufig, da das Statistische Landesamt bisher nur die Daten von Januar bis November berücksichtigen konnte. Auf Grundlage dieser Daten wurden die Zahlen am Dienstag veröffentlicht. Endgültige Zahlen veröffentlicht das Statistische Landesamt erst im März.