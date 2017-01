Um den Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Köln ist die "Nafri"-Debatte entbrannt. (dpa)



Der Begriff Toleranz wird dieser Tage nicht nur strapaziert, er hat auch eine Knospe getrieben – die falsch verstandene Toleranz. Die Deutungshoheit für dieses „falsch verstanden“ nehmen in der Regel alle an der Debatte Beteiligten für sich in Anspruch. Grundsätzlich gilt offenbar: Wer am vehementesten Toleranz einfordert, scheint dazu oft selbst wenig bereit zu sein. Womöglich ist es auch noch komplizierter; es scheint politisch korrekte und unkorrekte Toleranz zu geben. Für einige Bürger und Politiker kann toleriert werden, dass Hunderte Männer nordafrikanischer Abstammung mit unbekannten Motiven gleichzeitig nach Köln reisen. Dass sich die Polizei unklug ausdrückt, ist dagegen vollkommen inakzeptabel. Für andere ist es genau umgekehrt.

Im Alltag findet Toleranz ihr Ende

Toleranz bedeutet, andere Einstellungen und Verhaltensweisen zu respektieren und zu dulden, wenn nicht gar zu erdulden. Inbegriffen sind Meinungen, die konträr zu den eigenen stehen, auch Lebensweisen, die einen ärgern und in Rage bringen. Diesen Unmut aushalten zu können, ohne andere abzuqualifizieren, das ist Toleranz. Sie verlangt dem Menschen also durchaus etwas ab. So weit die reine Lehre. Im Alltag findet Toleranz ihr Ende, wo sie ideologischen Grundsätzen untergeordnet wird. Im – grob formuliert – links-alternativen Milieu gilt Toleranz für das Weltbild und die Lebensweise von Menschen aus anderen Nationen und anderer Religion gewissermaßen als heilig. Beispielsweise stoßen Frauen, die sich hierzulande in derÖffentlichkeit in Burka, Niqab oder Hidschab kleiden, in diesen Kreisen nicht gerade auf Begeisterung, können aber auf gnädige Toleranz hoffen. Im Herbst warf in einer Ausgabe des TV-Talks „Hart aber fair“ um das sogenannte Burka-Verbot die Christdemokratin Julia Klöckner den Grünen vor: „Gerade die grünen Frauen sind es doch gewesen, die für die Emanzipation gekämpft haben, für gendergerechte Sprache. Aber wenn es um Zwangsverheiratung geht oder um Vollverschleierung, dann haben wir dröhnendes Schweigen bei Ihnen.“

Stimmungsmache

Die Grünen schweigen, alles, was links von ihr steht, schweigt mit, nicht etwa aus genereller Unfähigkeit zur Intoleranz. Es ist nicht so, als ob jene, die (absolut berechtigt) davor warnen, Asylsuchende undifferenziert in einen Topf zu werfen, selbst Probleme damit hätten, alle über einen Kamm zu scheren. Es gelingt ihnen mühelos, Kritiker deutscher Flüchtlingspolitik mit Pegidisten, AfD-Repräsentanten oder gleich mit Nazis in eine Ecke zu stellen. So ausgeprägt (und ebenfalls absolut berechtigt) der Respekt vor kulturellen Identitäten ist, so unterentwickelt ist er oft gegenüber Menschen mit dezidiert anderer Haltung: Querköpfe und Provokateure wie Henryk M. Broder oder Thilo Sarrazin werden angepöbelt, Veranstaltungen werden gesprengt. Die Gender-Kritikerin Birgit Kelle durfte sich in Bremen besonderer Aufmerksamkeit erfreuen, weil der Einladung der CDU zum Talk auch Demonstranten gefolgt waren, die vor der Tür taten, was sonst gerne Aktivisten aus dem rechtspopulistischen Lager vorgeworfen wird: Stimmungsmache.

Die Polizei, ob in Köln, Bremen oder sonstwo, kann grundsätzlich nicht mit Milde aus diesen Kreisen rechnen. Ressentiments gegen die Staatsgewalt werden seit Jahrzehnten gepflegt. Dass Grüne und Linke sich überhaupt intensiv mit Fragen derInneren Sicherheit und Polizeiausstattung auseinandersetzen, hat in den Parteien keine Tradition. Für die Antifa und Autonome, die zumindest am äußeren Rand des linken Milieus anzusiedeln sind, sind Polizisten generell „Bullen“, wenn nicht „Bullenschweine“.

Diese Ausdrucksweise ist zweifellos beleidigend und ehrabschneidend, interessiert aber, um im Bild zu bleiben, keine Sau. Wenn Polizisten (wenig feinfühlig) den Ausdruck „Nafris“ verwenden, ist das dagegen „in hohem Maße entmenschlichend", wie SPD-Politiker Christopher Lauer formulierte. In hohem Maße peinlich ist, wie sich Alexander Dobrindt an die CSU-Klientel ranschmeißt, indem er den Begriff provokativ weiterverwendet.

Päpstlicher als der Papst

Als Repräsentanten darf man von Polizisten erwarten, sich päpstlicher als der Papst, staatstragender als der Staat zu verhalten und ein Gespür für das gesellschaftliche Klima zu haben. Doch wäre nicht auch hier ein Funken mehr Respekt angebracht, Einfühlungsvermögen in die Lage der Beamten, die tolerante deutsche Flüchtlingspolitik täglich in die Praxis umsetzen? Denn in der Theorie und aus der Ferne lässt es sich ungemein tolerant sein, doch wie weit es wirklich damit her ist, zeigt sich erst, wenn man selbst betroffen ist.