Trauerstätte in Gedenken an Arkadiusz Jozwik. Der polnische Fabrikarbeiter wurde in Harlow zu Tode geprügelt.

Die Nachtschicht begann für die rund zwei Dutzend polnischen Arbeiter wie jede andere. Doch als sie am nächsten Morgen die Wurstfabrik in Harlow, eine halbe Zugstunde von London entfernt, verließen, hatte sich die Welt in Großbritannien verändert. Schon in der Nacht bekamen die Arbeiter eine Ahnung davon, wie diese in Teilen aussehen sollte. „Wann fährt euer Bus nach Hause? Jetzt könnt ihr eure Taschen packen und gehen“, rief gegen zwei Uhr morgens ein leitender Mitarbeiter den Einwanderern zu. Meinte er das als Witz? Zum Lachen war niemandem zumute. Es war Freitag, der 24. Juni, und die Ergebnisse zahlreicher ausgezählter Bezirke ließen erahnen: Großbritannien hat sich beim Referendum für den Ausstieg aus der EU entschieden. Brexit. Es war wirklich passiert.

Keine drei Monate später herrscht Tristesse in dem südostenglischen Städtchen in der Grafschaft Essex. Vor gut zwei Wochen wurde hier, in einer Fußgängerzone etwas außerhalb der Innenstadt, der Pole und Fabrikarbeiter Arkadiusz Jozwik zu Tode geprügelt – „weil er Polnisch gesprochen hat“, wie die Polizei seinem Bruder erklärt haben soll. Noch laufen die Untersuchungen, aber ein „Hassverbrechen“ schließen die Ermittler nicht aus.

An diesem Sonnabend ist kaum jemand unterwegs. Die Vorhänge in den Fenstern der Häuser mit ihrem typischen 60er-Jahre-Anstrich sind zugezogen. Mira Gust-Majolzinska und ihr Mann Gerald hasten durch den Nieselregen, in ihrer Tüte Teelichter. Sie wollen die Laternen und Windlichter neu bestücken, die Trauernde in Erinnerung an Jozwik niedergelegt haben. Dutzende Blumensträuße, zwei gerahmte Bilder des Opfers, ein Kissen mit der Aufschrift „Love“ sowie eine polnische Flagge haben ­Menschen an jenen Ort gebracht, wo der Pole zusammen mit zwei Freunden eine Pizza aß, als sie von Jugendlichen angegriffen wurden.

Nun legt sich das Grau des wolken­verhangenen Himmels über den Berg der Sträuße. „Seit dem Brexit ist die Fremdenfeindlichkeit viel schlimmer geworden“, sagt Mira, die seit mehr als zehn Jahren in Harlow lebt. „Wir werden manchmal als Bürger zweiter Klasse behandelt.“ So wisse sie von Unternehmen, in denen es verboten sei, Polnisch zu sprechen. Dasselbe gelte für eine Schule, in der polnische Kinder selbst in den Pausen nicht in ihrer Muttersprache reden dürften.

Die 30-Jährige versucht, ihren Landsleuten zu helfen. Einige sprechen nicht so gut Englisch, andere haben Angst, Übergriffe der Polizei zu melden, weil sie meinen, sie könnten ihren Job verlieren oder Ärger provozieren. Häufig ist auch das Vertrauen in die Beamten verloren gegangen. Was kann die Polizei schon tun? Die Frage ist allgegenwärtig.

Nach dem Tod von Arkadiusz Jozwik: Zwei Polen vor einer Kneipe attackiert

„Fucking Polish, go back“, schrie kürzlich ein Brite Mira an. Alltag. Ihr Repertoire an Geschichten ist so umfassend wie schockierend. „Jetzt aber eskaliert die Situation.“ So wurden nur kurz nach dem Tod von Arkadiusz Jozwik zwei Polen vor einer Kneipe attackiert. Gebrochene Nase. Geplatzte Augenbraue. Krankenhaus. Doch die Atmos­phäre ist nicht nur in der Arbeiterstadt Harlow angespannt. Eine Deutsche erzählt, sie sei in London auf dem Heimweg nach einem EM-Spiel der deutschen Mannschaft wegen ihres Trikots von einem Engländer aufgefordert worden, „sich nach Deutschland zu verpissen“.

Ein polnisches Kulturzentrum im Stadtteil Hammersmith wurde mit fremdenfeindlichen Parolen beschmiert. In Norwich gab es einen Anschlag auf einen osteuropäischen Delikatessenladen. Eine Spanierin wurde in der Londoner U-Bahn aufgefordert, „unsere Sprache“ zu sprechen. „Wir haben für Brexit gestimmt“, schob der Mann wie zur Begründung nach.

Auf Twitter und Facebook teilen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen und Ethnien ihre Erfahrungen unter dem Hashtag #PostRefRacism – sie reichen von Pöbeleien und Beleidigungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Einwanderung und die Forderung, Kontrolle über die Grenzen zurückzuerlangen, bestimmten die Referendums-Kampagnen. Insbesondere die Polen, die bei Weitem größte Einwanderungsgruppe auf der Insel, standen im Fokus. „Das Brexit-Votum hat Ressentiments und Gefühle an die Oberfläche gebracht, die aufgrund einer politischen Korrektheit unter dem Teppich verborgen waren“, sagt Barbara Drozdowicz vom „East European Resource Centre“.

Zahl von berichteten Hassverbrechen nach dem Brexit im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent gestiegen

Laut des National Police Chiefs’ Council (NPCC) ist die Zahl von berichteten Hassverbrechen in England, Wales und Nordirland in der Woche nach dem Brexit im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf 1827 gestiegen. Und selbst rund einen Monat nach dem Referendum hatte sich die Situation kaum beruhigt, wie die aktuelle Statistik zeigt. In den letzten beiden Juliwochen wurden einmal 1863 Vorfälle gemeldet, was einen Sprung von 49 Prozent bedeutet. Erst im August näherten sich die Angaben wieder jenen vom Vorjahr an.

Paul Giannasi, Leiter des regierungsübergreifenden Programms gegen Hassverbrechen, sieht eine Kombination von drei Faktoren als Grund für die Entwicklung. Einerseits gebe es mehr Feindseligkeit. „Die Gesellschaft ist definitiv gespaltener“, sagt er, auch aufgrund der politischen Konfrontation in den vergangenen Monaten. „Menschen äußern jetzt offener ihre rassistischen ­Ansichten.“

Aber viele Opfer fühlten sich durch die Berichterstattung in den Medien auch ermutigt, ihre Erfahrungen zu melden. Hinzu komme ein gesteigertes Bewusstsein in der Bevölkerung. So berichten nun aufmerksame Briten, die Zeugen von Hassverbrechen werden, ebenfalls vermehrt ihre Beobachtungen. Trotzdem: Noch immer würden viele nicht zur Polizei gehen. „Wir versuchen, die Lücke zu schließen zwischen dem, was tatsächlich passiert, und dem, was uns berichtet wird.“ Gleichwohl gibt er zu bedenken, dass die Zahl solcher Vorfälle stets von externen Ereignissen beeinflusst werde, wie beispielsweise durch den Terroranschlag in Nizza Mitte Juli.

Bei Einschränkung der Personenfreizügigkeit: Unternehmenswelt fürchtet negative Auswirkungen

Inzwischen sind zahlreiche Kampagnen angelaufen, die Großbritannien und insbesondere London als weltoffen und einladend präsentieren. Boris Johnson betont seit seinem Aufstieg zum Außenminister unaufhörlich den Beitrag, den Einwanderer für die Wirtschaft und Kultur leisten. Und die Zahlen geben ihm recht. Die nationale Statistikbehörde schätzt, dass Migranten aus anderen EU-Mitgliedsstaaten rund 2,5 Milliarden Pfund netto zum jährlichen Haushalt beitragen. Der Großteil der Unternehmenswelt fürchtet denn auch bereits die negativen Auswirkungen, sollte die Personenfreizügigkeit eingeschränkt werden.

Doch bislang ist noch völlig offen, welche Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen gelten werden, wenn Großbritannien offiziell aus der EU ausgetreten ist. Dabei trifft der Hass mancher Briten nicht nur EU-Einwanderer. Als etwa die 25-jährige Sumana vor zwei Wochen von der Arbeit nach Hause lief, versuchte plötzlich ein Mann auf offener Straße, ihr das Kopftuch herunterzureißen. Sie ist Britin, ihre Eltern kamen vor 40 Jahren aus Bangladesh nach London.

Veronika, die aufgrund des Themas nicht ihren vollen Namen nennen will, stammt ursprünglich aus der Ukraine, siedelte jedoch vor 18 Jahren wegen eines Master-Kurses auf die Insel über. „Menschen mit ausländerfeindlichen Einstellungen fühlen sich seit dem Referendum freier, sie in der Öffentlichkeit auszudrücken“, sagt die 46-Jährige. Leider fänden solche Ansichten in der Gesellschaft mehr Gehör als früher. Veronika lebt in der Universitätsstadt Bristol – mit britischem Pass, Familie und nur noch einem leichten Akzent, der an ihre Herkunft erinnert. Ihre Heimat liegt längst im Königreich.

„Das Brexit-Votum hat gezeigt, wie polarisiert die Gesellschaft ist“

Kürzlich ging sie mit ihrer Tochter, einer Freundin aus Zentralasien und deren Sohn auf den Spielplatz. Sie redeten russisch. Doch als die Freundin ihre Tasche auf einer Bank abstellte, beschwerte sich plötzlich eine Frau Anfang 60, die am anderen Ende saß. In diesem Land würden Leute gewöhnlich um Erlaubnis fragen, bevor sie sich auf eine Bank setzten, auf der bereits jemand sitzt. „Vielleicht ist es dort okay, wo ihr herkommt, aber in diesem Land ist es gewiss ein unverschämtes Verhalten“, echauffierte sich die Britin. Veronika und ihre Freundin wollten keinen Streit, nahmen ihre Kinder und gingen. Dabei gebe es auch die andere Seite – „viel Kameradschaft und Unterstützung“, meint Veronika.

Diese Entwicklung beobachten auch die übergeordneten Stellen. „Das Brexit-Votum hat gezeigt, wie polarisiert die Gesellschaft ist“, sagt Barbara Drozdowicz. Die Wohltätigkeitsorganisation, an die sich viele Osteuropäer wenden, erhalte etliche Briefe, in denen sich Menschen für das fremdenfeindliche Verhalten ihrer Landsleute entschuldigen. „Ich erkenne mein Land nicht mehr wieder. Das ist absolut beschämend“, heißt es zudem zigfach in sozialen Medien und auf der Straße.

Auf Demonstrationen solidarisieren sich Briten nicht nur mit Europa und der Union, sondern auch mit deren Bewohner. „Man ist entweder pro Einwanderung, hilft ehrenamtlich, verteidigt Migranten“, sagt ­Drozdowicz. Oder aber man fordere diese auf, zurück in die Heimat zu gehen, oder schlägt ihnen den Schädel ein – wie dem polnischen Fabrikarbeiter Arkadiusz Jozwik. „Es gibt kaum etwas in der Mitte, und das ist gefährlich.“