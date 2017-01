Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist gestiegen. (dpa)

Auf den ersten Blick sieht der Bremer Arbeitsmarkt gut aus. Im Vergleich zum November ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gestiegen – das ist zum Jahresende aber meistens so. „Die Ursachen dafür liegen unter anderem im Auslaufen befristeter Verträge aus dem Weihnachtsgeschäft“, sagt Götz von Einem, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. In Zahlen heißt das: Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Punkte auf 10,1 Prozent im Land Bremen gestiegen. Der Vergleich mit dem Dezember 2015 fällt hingegen besser aus. Damals lag die Arbeitslosenquote noch bei 10,6 Prozent.

Allerdings verwies von Einem am Dienstag auf den Wert der Unterbeschäftigung, der den Arbeitsmarkt in Bremen etwas anders darstellt. Die Unterbeschäftigung gibt an, wie viele Menschen arbeitslos sind und wie viele Arbeitslose in Maßnahmen stecken – und somit nicht zur Arbeitslosenstatistik gezählt werden.

Im gesamten Bezirk der Agentur, zu dem auch der Landkreis Osterholz gehört, waren es mit 53 033 unterbeschäftigten Personen rund 2,5 Prozent mehr als noch von einem Jahr. „Die Arbeitslosigkeit hat sich erhöht“, erklärt von Einem. Das liege besonders an der Zahl der Geflüchteten, die nach und nach von der Arbeitsagentur erfasst und mit Förderungen und Weiterbildungen für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. Zuletzt waren das rund 3500 Menschen.

Agentur für Arbeit: Arbeitslosenzahlen werden steigen

„Bei der demografischen Entwicklung ist es erst einmal gut, dass wir potenzielle Arbeitskräfte haben“, sagt von Einem. „Ich glaube aber nicht, dass die Konjunktur sie alle sofort auffängt.“ Daher vermutet der Chef der Agentur für Arbeit, dass die Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr steigen werden. Die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt brauche nun einmal Zeit. Betriebsschließungen oder Entlassungen, die bereits 2016 angekündigt wurden, wie etwa bei der Lloyd-Werft in Bremerhaven oder dem Werk von Kaffee Hag, sorgen von Einem hingegen nicht. „Wir rechnen mit etwa 1000 Menschen“, sagt er. Da dies zu einem großen Teil Fachkräfte seien, dürften sie keine Belastung für den Arbeitsmarkt darstellen.

Auf den ersten Blick erfreuliche Nachrichten gibt es aus Bremerhaven. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Dezember über 1300 Menschen weniger arbeitslos. Laut von Einem hat das mit der erhöhten Zahl an Förderprojekten zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit dem groß angelegten Sozialbetrug, der vergangenes Jahr in der Seestadt aufgedeckt wurde. Der sei nun aus der Statistik gefallen.