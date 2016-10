In Deutschland wird für eine Organspende eine Einwilligung benötigt. (dpa)

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, fordert eine Regelung, wonach jeder Deutsche von Geburt an grundsätzlich Organspender sein sollte. „So wie die Situation jetzt ist, kann es nicht weiter gehen. Wir bekommen das ansonsten nicht in den Griff“, sagte er dem WESER-KURIER. Anlass für den Vorstoß ist der Mangel an Spenderorganen in Deutschland.

Nach aktuellen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) stehen in Deutschland aktuell über 10.000 Menschen auf der Warteliste für eine Transplantation. Rund 1000 Patienten von dieser Liste sterben jedes Jahr, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen. Im vergangenen Jahr gab es 877 Organspender in Deutschland, 2010 waren es noch knapp 1300.

Lauterbach will neue Regelung

Die Regelung, für die Lauterbach plädiert, wird als Widerspruchslösung bezeichnet. In europäischen Ländern wie Österreich und Spanien gibt es sie seit vielen Jahren. „Dort stehen mehr Spenderorgane zur Verfügung, bei uns verschärft sich die Lage von Jahr zu Jahr“, so Lauterbach.

Auch die Niederlande haben vor Kurzem mit einer knappen Mehrheit im Parlament einem Gesetzentwurf zugestimmt, wonach künftig jeder als Organspender registriert wird – es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. „In diese Richtung müsste eine Regelung für Deutschland auch gehen“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte. Lauterbach schlägt ein zentrales Register vor, in dem die Widersprüche gespeichert würden.

In Deutschland wurde Ende 2012 die sogenannte Entscheidungslösung eingeführt, sie setzt vor allem auf Aufklärung: Alle zwei Jahre schicken die Krankenkassen ihren Versicherten Informationen zum Thema Organspende. Jeder Mensch soll damit in die Lage versetzt werden, eine informierte und unabhängige Entscheidung zu treffen. „Das halte ich für eine schlechte Lösung“, sagte Lauterbach.

Zehn Entnahmekliniken in Bremen

Aus dem Land Bremen stehen über 60 Menschen auf der Warteliste der Stiftung Eurotransplant für ein Spenderorgan. Sie ist für die Verteilung von Organen in den acht Mitgliedsländern zuständig, neben Deutschland sind das Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien.

In Bremen gibt es zehn Entnahmekliniken, wo Organspenden theoretisch stattfinden können. Nach Auskunft der Organspendebeauftragten des Landes Bremen, Sonja Schäfer, gab es im vergangenen Jahr dort zwei Organentnahmen, im Jahr davor waren es 16. „Aktuell sind es drei.“

Schäfer lehnt eine Widerspruchslösung ab, der Staat dürfe nicht die Entscheidung treffen. „Allerdings ist das Wissen um das Thema Organspende in der Bevölkerung noch zu dürftig, das muss verbessert werden, damit die Menschen eine Entscheidung treffen können – dafür oder dagegen“, fordert sie.

Viel zu wenige Menschen setzen sich mit dem Thema auseinander

Eine Organspende ist in Deutschland nur mit einer Einwilligung möglich. Man entscheidet das selbst mit einem Organspendeausweis oder einer anderen schriftlichen Erklärung. Liegt diese nicht vor, werden die Angehörigen um eine Entscheidung nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gebeten oder müssen nach eigenem Ermessen entscheiden. „Das ist eine schwere Belastung für sie“, betont Schäfer.

Nach Zahlen der DSO basierten 2015 über die Hälfte aller Entscheidungen zur Organspende auf dem vermuteten Willen des Spenders oder auf dem Willen der Angehörigen. „Das zeigt, dass sich viel zu wenige Menschen mit dem Thema befassen“, so Schäfer.

Anfang November beschäftigt sich die DSO auf ihrem Jahreskongress mit dem Mangel an Spenderorganen: „Die niedrige Zahl der Organspender ist sehr bedrückend“, sagte der Medizinische Vorstand, Axel Rahmel. Als Gründe für den Rückgang der Spenderzahlen nennt er auch die Manipulationen bei Daten von Wartelisten-Patienten an deutschen Krankenhäusern in 2012.

Die schwerste Krise

„Das hat insgesamt sicherlich zur Verunsicherung beigetragen.“ Den Vorstoß des SPD-Gesundheitsexperten lehnt er aber ab: „Uns ist es besonders wichtig, den Willen des Verstorbenen umzusetzen, deshalb unterstützen wir die Entscheidungslösung.“ Aber: Es bleibe noch viel Aufklärungsarbeit.

Die Deutsche Transplantationsgesellschaft spricht von der schwersten Krise, um die Organspende sei es so schlecht bestellt wie nie. Ihr Präsident Bernhard Banas macht auch strukturelle Defizite in den Krankenhäusern verantwortlich: „Viele Kliniken können sich eine Organentnahme angesichts enger Budgets und des hohen Kostendrucks schlichtweg nicht leisten.“