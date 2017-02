(Foto: FR)

Wie beide Unternehmen am Donnerstagabend bekanntgaben, wurden die Übernahmeverträge bereits am Dienstag unterzeichnet. Die Rickmers-Linie ist nach eigenen Angaben eines der weltweit renommiertesten Unternehmen im Bereich Projektseefracht. Außerdem übernimmt Zeaborn den Geschäftsbetrieb der MCC Marine Consulting und Contracting.

Kurz Zech ist der geschäftsführende Gesellschafter der Zech Group. (nordphoto)

Mit diesem Geschäft vergrößert sich die Bremer Reederei kräftig. Zusammen verfügen Zeaborn und die Rickmers-Linie nun über eine kombinierte Flotte von etwa 50 Mehrzweckschiffen, mit Tragfähigkeiten zwischen 7500 und 30.000 Tonnen. Weltweit sind künftig fast 200 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. Der Verkauf soll laut Mitteilung keine Auswirkungen auf das Personal haben. Auch die Routen und die langfristig gecharterte Tonnage der Rickmers-Linie werden beibehalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zudem müssen die Kartellbehörden der Übernahme noch zustimmen.

Entwicklung ein "Glücksfall"

„Jeder, der die Schifffahrt kennt, weiß, dass dies in unseren Zeiten eine sehr herausfordernde Aufgabe ist“, sagt Jan Hendrik Többe, geschäftsführender Gesellschafter von Zeaborn. „Insofern ist es für unsere Entwicklung zur rechten Zeit ein Glücksfall, dass die Rickmers-Linie zur Disposition stand.“

Mit der Übernahme der Rickmers-Linie-Büros in Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Japan, Korea, Singapur, Thailand und den USA sowie einem großen Agentur-Netzwerk sind die Zeaborn-Gesellschaften nun künftig weltweit vertreten. „Mit ihren Liniendiensten sowie dem Trampgeschäft von NPC verbindet die Rickmers-Linie die bedeutenden Wirtschaftszentren der Welt. In dieser einzigartigen Konstellation können wir unseren Kunden nun noch individuellere und maßgeschneiderte Transportlösungen anbieten“, sagt Ove Meyer, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von Zeaborn.

Rickmers-Linie ist Teil der Hamburger Rickmers-Gruppe, die 1834 in Bremerhaven gegründet wurde. Mittlerweile gehören mehrere dutzend Tochterfirmen zur Unternehmensgruppe. Zeaborn sein nun der „richtige Partner, um in der aktuell schwierigen Marktsituation die Konsolidierung der Schwergutschifffahrt aktiv zu gestalten“, sagt Ulrich Ulrichs, Geschäftsführer der Rickmers-Linie, zur Übernahme.

Gesamtwert: etwa 200 Millionen Euro

Mit Zeaborn ist es unterdessen nicht in dem Maße vorangegangen, wie die Gründer sich das erhofft hatten. Im Frühjahr 2014 ging die Reederei mit dem Ziel an den Start, Schiffe nicht nur zu chartern, sondern auch neue bauen zu lassen. Zehn sollten es zunächst sein, gefertigt auf einer Werft in China. Gesamtwert: etwa 200 Millionen Euro.

Weil die Schifffahrtskrise seit ihrem Beginn im Jahr 2008 wider Erwarten kein Ende nehmen wollte, kam es den Bremer zupass, dass die Chinesen nach Darstellung von Zeaborn beim Bau der Schiffe die Fristen nicht einhalten konnten. Die Aufträge wurden allesamt storniert. Geschäfte hat Zeaborn stattdessen mit den mittlerweile 33 Schiffen gemacht, die von der Reederei gemanagt werden. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in Zeiten der Krise nicht nur keinen Verlust eingefahren, es soll sogar ein wenig Geld übriggeblieben sein.

Das Geschäft von Zeaborn erstreckt sich über zwei Felder: Mit dem Betrieb eigener Schiffe, neuen oder gebrauchten, sind es eigentlich drei. Doch damit hatte es bislang ja nicht geklappt. Zeaborn Shipping ist für alle technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit den gecharterten Frachtern zuständig. Zeaborn Chartering managt für die Flotte das Kaufmännische. Es wird Ladung akquiriert, das Laden und Löschen überwacht und der Plan für die Routen ausgearbeitet.