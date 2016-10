Der frühere Chef von Harms am Wall, Hans Eulenbruch, an einem der Prozesstage im Bremer Landgericht. (Frank Thomas Koch)

Die Zeugin ist sich sicher: Der maskierte Mann auf dem Video, der Einbrecher und Brandstifter, der das Feuer bei Harms am Wall gelegt hat, ist derselbe Mann, der im Gerichtssaal zwei Meter hinter ihr sitzt. „Zu 99 Prozent“, sagt die Frau, „zu einem Prozent will man nicht wahrhaben, dass er so etwas macht.“ Oberkörper und Haltung, „das war er, definitiv“.

Er, das ist Thomas M., der zweite Angeklagte im Brandstifterprozess. Der 53-Jährige soll zusammen mit Hans Eulenbruch, dem damaligen Chef von Harms am Wall und Hauptangeklagten in dem Verfahren, am 6. Mai vergangenen Jahres das Traditionskaufhaus angezündet haben. Das Motiv: Versicherungsbetrug. M. stand am Mittwoch im Mittelpunkt, als das Gericht einmal mehr versuchte, aus einem Sumpf von Indizien, Vermutungen, Gerüchten und gegenseitigen Anwürfen ein wenig Wahrheit herauszudestillieren.

Die Zeugin hatte geschäftliche Beziehungen zu M., er besaß ein Restaurant, das La Casita in Osterholz-Scharmbeck, für das sie die Buchhaltung übernommen hatte. Das Lokal lief auf den Namen ihrer Tochter, weil M. wegen finanzieller Schwierigkeiten kein Gewerbe anmelden konnte. So lernte die Zeugin den Angeklagten kennen und bekam schnell auch etwas von der Beziehung zwischen M. und Eulenbruch mit: „Sie waren die dicksten Freunde.“

Video gibt Zeugin Klarheit

M. sei häufiger mit Neuware von Harms am Wall gekommen und habe versucht, die Kleidungsstücke seinen Angestellten zu verkaufen. Vielleicht war das der Lohn für die Arbeit, die er im Kaufhaus bei Umbauten geleistet hat. Eulenbruch kannte er damals bereits aus dessen Zeit als Geschäftsführer bei der Bremer Niederlassung von Saturn Hansa. M. hatte in dem Elektronikgeschäft als Privatdetektiv gearbeitet.

Irgendwann kamen die beiden auch privat zusammen, besuchten sich gegenseitig und feierten gemeinsam mit anderen Freunden und der Familie. Eulenbruch lieh M. für längere Zeit den Lieferwagen von Harms am Wall, er half ihm auch finanziell und übernahm für einen günstigen Preis sein Haus, das die Sparkasse zwangsversteigern wollte, weil der notorisch klamme M. die Raten für das Darlehen nicht mehr bezahlen konnte. Auf diese Weise konnte er, dank Eulenbruch, mit seiner Familie in dem Haus bleiben.

Die dicksten Freunde – aber sind sie auch Komplizen bei einer so schweren Straftat, die mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft wird? „Nach dem Brand hat M. ständig davon geredet“, sagt die Zeugin. Sie fand das auffällig. „Ich hatte das Gefühl, dass er etwas damit zu tun hat.“ Als sie das Video sah, habe sie Klarheit bekommen: „Das war er, definitiv.“ Eine Aussage, die M. schwer belastet, zumal der Ehemann der Zeugin zu demselben Urteil kommt. Er war es dann aber auch vor Gericht, der mit seiner Aussage seine eigene Glaubwürdigkeit und die seiner Frau erschütterte.

Werden da alte Rechnungen beglichen?

Der Mann, ein Kfz-Mechaniker, hatte behauptet, gut vier Wochen nach dem Brand im Garten von M. den Hauptangeklagten Hans Eulenbruch gesehen zu haben, zu einer Zeit, als das als verdächtig hätte ausgelegt werden können. „M. schuldete uns Geld, wir wollten zu ihm, aber er hat uns nicht reingelassen, sondern uns am Gartenzaun abgeblockt“, erzählte der Zeuge, „ich hatte den Eindruck, dass er Besuch hatte, der verdeckt bleiben sollte.“ Er will dann aber jemanden gesehen haben, im Garten von M. – einen Mann, den er später als Eulenbruch identifizierte, nachdem er ein Bild von ihm gesehen hatte.

Wie sich bei der Beweisaufnahme herausstellte, konnte es so aber nicht gewesen sein. Der Zeuge will Eulenbruch mit einem Blick durch die nach beiden Seiten geöffnete Garage im Garten entdeckt haben. Doch das ist nicht möglich, so eine Sichtachse gibt es nicht. Werden da alte Rechnungen beglichen? M. schuldet den Eheleuten nach deren Angaben mehr als 20.000 Euro. Sollte er als Brandstifter überführt werden, winkt in mindestens gleicher Größenordnung eine Belohnung, unter anderem von der Versicherung von Eulenbruch.