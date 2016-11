Die Weihnachtsfeiertage stehen unter besonderem Schutz. (dpa)

Es geht wieder los. Der Glühweintourismus startet. Die Weihnachtsmärkte haben offiziell eröffnet, und gefühlt an jeder zweiten Bude gibt es das alkoholhaltige Heißgetränk. Grog, Punsch oder Feuerzangenbowle, rot oder weiß, mit Schuss oder ohne – die Vielfalt an den zahlreichen Ständen ist groß. Ständig und immer verfügbar, beim Schlachtezauber von 11 bis 20.30 Uhr, rund ums Bremer Rathaus von 10 bis 20.30 Uhr. Am Sonnabend dann sogar bis 22 Uhr. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Dem Wunsch nach ständiger Verfügbarkeit sind beispielsweise der Einzelhandel und Supermärkte seit Langem nachgekommen. Sie öffnen bis tief in die Nacht. Ein Wandel, dem auch die Weihnachtsmärkte in Hamburg, Berlin oder Lübeck erliegen. Dort gibt es Glühwein nun auch an Heiligabend, teilweise an den Feiertagen oder bis in den Januar hinein.

Schön, dass die Bremer Schausteller und Kirchen da nicht mitmachen wollen. Weihnachtsfest bleibt Weihnachtsfest. Es sind Feiertage, die unter besonderem Schutz stehen, an denen die Christen die Geburt Jesu feiern und die Tage mit der Familie verbringen. Wer trotzdem unbedingt möchte, kann den Glühwein auch zu Hause trinken.