Es war schon Ende August zu ahnen, dass Enrique Peña Nieto und Donald Trump keine Freunde werden würden. Damals weilte der republikanische US-Kandidat auf Einladung des mexikanischen Staatschefs in Mexiko und führte diesen dabei vor wie einen Schuljungen. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Nachbarn Mexiko und USA entwickeln sich in einem atemberaubenden Tempo in Richtung GAU.

Die Absage des Treffens zwischen beiden Staatsoberhäuptern könnte der Auftakt zu einer Eskalation sein, an deren Ende Spezialisten nicht einmal den Abbruch der diplomatischen Beziehungen ausschließen wollen. Jedenfalls ist die Krise mit den USA des Donald Trump die größte Herausforderung für das lateinamerikanische Land in der Moderne und nur vergleichbar mit der Bedrohung durch die kriminellen Drogenkartelle. Beide Faktoren, so unterschiedlich sie auch sind, gefährden die Grundfesten des größten spanischsprachigen Landes der Welt.

Der Historiker Enrique Krauze nennt den Konflikt mit Trump Mexikos schwerste Aufgabe seit dem Krieg zwischen beiden Staaten in den Jahren 1846 bis 1848. In der Auseinandersetzung würden beide Seiten verlieren. Dabei steht aber für den kleinen Nachbarn im Süden mehr auf dem Spiel: Handel, Wirtschaft, Familienverbindungen, Migration, bei all diesen Themen ist Mexiko auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen.

80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA

Vor allem die Wirtschaftsbeziehungen und die 23 Jahre alte Nordamerikanische Freihandelszone Nafta sind es, die Mexiko von den USA abhängig machen. Der Nachbar ist nicht nur wichtigster Handelspartner, sondern Lebensader. 80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA. 35 Prozent der Arbeitsplätze in Mexiko hängen direkt am Außenhandel. Jede Minute werden im Waren- und Dienstleistungsaustausch zwischen den USA und Mexiko eine Million Dollar umgesetzt. Da kann man sich vorstellen, was etwa ein Strafzoll von 20 Prozent auf jedes Produkt, das die Grenze überquert, bedeuten würde. Das „Modell Mexiko“ wäre in kurzer Zeit erledigt.

Tausende Unternehmen würden ihre Produktionskapazitäten verlagern, weil die Abgabe keine vernünftige betriebswirtschaftliche Kalkulation mehr zuließe. Aber die USA schnitten sich dabei ins eigene Fleisch: Denn in der Automobilindustrie zum Beispiel kommen 40 Prozent der Teile in den mexikanischen Autos von Zulieferern aus dem Norden. Auch die vielen Manufakturbetriebe in der Grenzregion würden leiden.

Diese Unternehmen sind nur in Mexiko, weil die Löhne dort zwei Drittel bis drei Viertel niedriger sind als in den USA. Und die knapp 2000 deutschen Unternehmen in Mexiko hätten mit jeder Zollschranke auch ein Problem. 60 Prozent von ihnen produzieren in Mexiko, die meisten vor allem für den US-Markt. Schon vor der jüngsten Eskalation schwankte bei ihnen die Stimmung zwischen Angst und Abwarten. Nun dürfte sich Panik breitmachen.

"Viele Verbindungen zwischen den Staaten sind sensibel"

In den USA leben fast 34 Millionen Mexikaner oder Menschen mit mexikanischen Wurzeln. Sie überweisen jedes Jahr rund 25 Milliarden Dollar an ihre Angehörigen. Wenn die Summen besteuert oder die Zahlungen erschwert werden, erhöht sich der soziale Druck in Mexiko. Auch unter denkbaren Visa-Verschärfungen litten vor allem Mexikaner. Gelingt es Trump, die Migration zu unterbinden, werden die USA mittelfristig Probleme in der Landwirtschaft, der Gastronomie und auf dem Bau bekommen. Dort arbeiten zu großen Teilen mexikanische Migranten ohne Papiere.

Mexiko könnte als Vergeltung im Gegenzug die Migrationsschraube an der Südgrenze lockern. Dort versuchen die Einwanderungsbehörden auf Wunsch der USA, die zentralamerikanischen Migranten auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Auch die sogenannte Mérida-Initiative ist ein Kooperationsabkommen, von dem beide Länder profitieren, dessen Zukunft aber in den Sternen steht. Über das milliardenschwere Übereinkommen versuchen Mexiko und die USA gemeinsam, den Drogenhandel und die organisierte Kriminalität in Mexiko und Zentralamerika zu bekämpfen.

„Weder Trump noch der Großteil der US-Bürger wissen, wie sensibel viele Verbindungen zwischen beiden Staaten sind“, sagt Alejandro Poiré, Soziologe an der Hochschule Tec de Monterrey. „Wir werden weitere Turbulenzen und eine Verschlechterung der Beziehungen sehen“, betont Poiré. Wichtig sei es jetzt, die Nerven nicht zu verlieren.