Auf dem Prüfstand: Bremens Kohlekraftwerk. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur das Kohlekraftwerk Bremen-Hafen steht auf der Streichliste – auch über das Kraftwerk in Hastedt müsse man sich „Gedanken machen“, sagte EWE-Chef Matthias Brückmann dem WESER-KURIER: „Wenn sich die Erlössituation nicht verändert, werden wir deinvestieren.“

Weil inzwischen so viel Ökostrom in die Netze eingespeist wird, sind Kohle- und Gaskraftwerke kaum noch rentabel zu betreiben. Die Anlage der SWB in Hastedt ist das älteste Kraftwerk in Bremen. Der dortige Kohleblock produziert seit etwa 25 Jahren Strom und Fernwärme.

EWE will in den kommenden Jahren massiv Kosten einsparen, neue Geschäfte erschließen und seinen Gewinn so auf 560 Millionen Euro im Jahr steigern. Die Tochter SWB soll im Konzern aufgehen. Der Umbau werde aber nicht einseitig zu Lasten Bremens gehen, sagte Brückmann. So verlege EWE gerade knapp 100 Arbeitsplätze in die Hansestadt: Im Weser-Tower in der Überseestadt ist künftig der gesamte Energiehandel des Konzerns angesiedelt. EWE werde mehr neue Jobs schaffen als durch den Stellenabbau wegfielen, versprach Brückmann.

