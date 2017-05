Nur in Niedersachsen, Berlin und Schleswig-Holstein verdienen Altenpflegekräfte noch weniger als im Bundesland Bremen. (dpa)

Bremens gute wirtschaftliche Entwicklung kommt auch bei den Arbeitnehmer an – unter anderem in Form von mehr Geld auf dem Konto. Das geht aus einem Bericht der Arbeitnehmerkammer hervor, der an diesem Donnerstag vorgestellt wurde. Ein Ergebnis: Arbeitnehmer in der Hansestadt verdienen 60 Euro mehr als der Bundesdurchschnitt. Nachdem die Löhne im vergangenen Jahr noch einmal gestiegen sind, bekommen Bremer Arbeitnehmer im Schnitt 3755 Euro brutto im Monat.

Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. „Die scheinbar guten Zahlen verdecken die Spaltung bei den Einkommen“, so Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer. Spitzenverdiener finden sich vor allem im Automobilbau und der Luft- und Raumfahrttechnik. Mitarbeiter bekommen hier im Schnitt monatlich mehr als 6000 Euro, wenn man Sonderzahlungen dazurechnet.

Faire Tarifverträge in Industriebetrieben

„In vielen Industriebetrieben gelten gute und faire Tarifverträge“, sagt Schierenbeck. Es gibt aber auch rund 40.000 Vollzeitbeschäftigte, die für ein Gehalt arbeiten, das unter der Niedriglohngrenze liegt – sie entspricht weniger als zwei Drittel des mittleren Einkommens. 2015 lag diese Grenze in Bremen bei 2146 Euro.

Vor allem in Pflegeberufen sei der Verdienst vergleichsweise gering, auch wenn die Arbeitsbedingungen sehr belastend seien, sagt Elke Heyduck, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer. Ausgebildete Fachkräfte bekämen im Schnitt 2366 Euro, Hilfskräfte 1700 Euro. „Bremen liegt damit auf einem der letzten Plätze im Bundesvergleich“, sagt Heyduck. Nur in Niedersachsen, Berlin und Schleswig-Holstein erhielten Altenpflegefachkräfte ein noch niedrigeres Gehalt.

Um dem entgegenzuwirken, sei der kürzlich geschlossene Tarifvertrag zwischen Verdi und den Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände in Bremen ein guter Schritt. Die Politik müsse nun aber auch dafür sorgen, dass auch private Pflegeanbieter das Tarifwerk übernehmen. Ein besseres Gehalt würde auch vielen Einrichtungen helfen, leichter Fachkräfte zu finden. Denn eine Auswertung der Agentur für Arbeit zeigt, dass auf 138 ausgeschriebene Stellen in der Altenpflege gerade einmal 37 qualifizierte Arbeitslose kommen. Daher bleibe eine Stelle im Schnitt etwa 227 Tage unbesetzt, so Heyduck.

Hohe Arbeitsbelastung in der Pflegebranche

Ein genauerer Blick in die Pflegebranche zeigt aber auch, dass die meisten Beschäftigten noch wesentlich weniger verdienen dürften. Denn in der stationären Altenpflege arbeiten rund 75 Prozent der Angestellten in Teilzeit. Das läge vor allem an der hohen Arbeitsbelastung. „Damit ist der Vollzeitlohn aber eine beinahe theoretische Größe“, sagt Heyduck.

Getrübt wird die wirtschaftliche Entwicklung auch durch eine andere Zahl. Auch wenn die bremische Wirtschaft 2016 zum zweiten Mal in Folge über dem Bundesdurchschnitt gewachsen ist, so sind mit 0,7 Prozent mehr vergleichsweise wenig neue Jobs entstanden. Der Bundesschnitt liegt bei einem Prozent. „Bremen darf nicht den Anschluss an die anderen Bundesländer verlieren“, sagt Schierenbeck. Im Vergleich falle Bremen bei der Beschäftigungsentwicklung zurück. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der sozialversicherten Jobs um 7900 gestiegen – auf nun etwa 320.000.

Am meisten Zuwächse gab es im Sozialwesen, in der Leiharbeit und im verarbeitenden Gewerbe. „Die meisten davon sind für qualifizierte Arbeitnehmer“, sagt der Hauptgeschäftsführer. Doch längst nicht jeder neue Arbeitsplatz kommt auch einem Bremerzugute. Rund die Hälfte werde durch Menschen besetzt, die nicht aus der Hansestadt kommen. Das deckt sich auch in etwa mit der Einpendlerquote. Sie besagt, wie viele Arbeitnehmer für ihren Job in die Stadt pendeln. In Bremen liegt sie bei ungefähr 42 Prozent.

Langzeitarbeitslose in Bremen

Als ebenfalls negatives Zeichen wertet die Arbeitnehmerkammer die Situation der Langzeitarbeitslosen in Bremen. Die habe sich trotz des konjunkturellen Aufschwungs nicht verbessert, sagt Regine Geraedts, Referentin für Arbeitsmarktpolitik. „Gerade die Chancen von älteren Langzeitarbeitslosen, wieder einen Job zu finden, gehen gegen null“, sagt sie.

Deswegen seien öffentlich geförderte Arbeitsplätze wünschenswert. Daher sei das Landesprogramm für Langzeitarbeitslose, bei dem die Jobcenter und das Land Bremen 500 sozialversicherte Arbeitsplätze fördern, schon ein richtiger Schritt. Da jede Anstellung aber nur für zwei Jahre befristet sei, fehle dennoch eine Perspektive, sagt Geraedts.

Insgesamt zählt die Arbeitnehmerkammer rund 20.000 Menschen in Bremen, die seit mindestens zwei Jahren arbeitslos und im Leistungsbezug sind. „Städte wie Bremen und Bremerhaven dürfen sich nicht damit abfinden, dass große Gruppen der Bevölkerung durch Dauerarbeitslosigkeit abgehängt werden und in prekären Verhältnissen leben.

Die sozialen Folgen für die Betroffenen sind brisant“, warnt Geraedts. Denn wer lange arbeitslos sei, der sei im Alter besonders von Armut bedroht. Dass in der Hansestadt das Problem mit der Langzeitarbeitslosigkeit besonders hoch ist, sei eine Folge des Strukturwandels. Ähnliche Schwierigkeiten sehe man auch in den Städten des Ruhrgebiets, sagt Geraedts.