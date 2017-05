Ja oder Nein: Am 24. September entscheiden alle wahlberechtigten Bremerinnen und Bremer über eine Verlängerung der Wahlperiode. (dpa)

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) öffentlich dafür ausgesprochen, jetzt ist es amtlich: Die Bevölkerung in Bremen wird in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob die Wahlperiode in Bremen von vier auf fünf Jahre verlängert wird. Das hat am Mittwoch die Bremische Bürgerschaft beschlossen.

Der Volksentscheid soll am 24. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl, stattfinden. Den Antrag eingereicht hatten die Fraktionen SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke.

"Wir halten es für richtig und sinnvoll, dass wir das Volk darüber entscheiden lassen", sagte SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe. SPD, Grüne, CDU und FDP treten für die Verlängerung der Wahlperiode ein. Die Linke ist zwar für den Volksentscheid, aber gegen eine Verlängerung der Wahlperiode. Die Begründung: Die Bevölkerung könne dann seltener über die Regierung abstimmen, sagte Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt.

Bremen ist das einzige der 16 Bundesländer, das noch eine vierjährige Wahlperiode hat. Für eine Verlängerung müsste die Landesverfassung geändert werden. Sollte der Volksentscheid zugunsten einer längeren Wahlperiode ausgehen, würde 2019 erstmals nach diesem Rhythmus gewählt. (cah/dpa)