Ein Daimler-Mitarbeiter montiert den Dachhimmel an eine Autokarosserie, im Innern steht ein Leichtbauroboter. (Marijan Murat, picture alliance / dpa)

Für das restliche Geschäftsjahr hat der Autohersteller seine Ziele sogar noch einmal nach oben gesetzt. Der Grund ist ein sehr erfolgreiches erstes Quartal. Dazu haben vor allem die E-Klasse und die Geländelimousinen (SUV) der Stuttgarter beigetragen.

In den ersten drei Monaten des Jahres hat die Kernmarke Mercedes mit insgesamt 560.625 Autos 16 Prozent mehr verkauft als noch vor einem Jahr. 145.000 davon alleine in China – das entspricht einem Plus von 43 Prozent. Aber auch im Rest der Welt waren Autos aus dem Haus Mercedes beliebt: In Kanada und Mexiko stieg der Absatz um 17 beziehungsweise 18 Prozent, in Europa um acht.

Unterm Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 2,8 Milliarden Euro nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr. „Hinter uns liegt ein äußerst erfolgreiches Quartal“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Mittwoch. Und: „Vor uns liegt eine Vielzahl an Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum.“

Überaus zuversichtlich

Finanzvorstand Bodo Uebber ergänzte: „Wir sind auch für den Rest des Jahres überaus zuversichtlich, sowohl unsere finanziellen als auch unsere strategischen Ziele zu erreichen.“ Die weltweite Auto-Nachfrage dürfte nach Schätzungen des Konzerns in diesem Jahr noch einmal um ein bis zwei Prozent zunehmen.

Mercedes geht daher in den kommenden Monaten davon aus, mit einem „deutlich höheren Absatz erneut einen Rekordwert“ zu erzielen – vergangenes Jahr hatte das Unternehmen mit mehr als zwei Millionen Fahrzeugen so viele verkauft wie noch nie.

Uneingeschränkt optimistisch ist Daimler allerdings nicht, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. In einer Risikoanalyse wird dort auf zwei potenzielle Gefahren hingewiesen. Einerseits würden bei Eingriffen der USA in den freien Handel unter Präsident Donald Trump und möglichen Gegenmaßnahmen anderer Staaten erhebliche Folgen erwartet.

Auch in Deutschland ist der Diesel noch ein Thema

Andererseits könne der Abgasskandal immer noch zu einer Bedrohung werden. Weil US-Behörden gegen die Stuttgarter wegen einer möglicherweise verbotenen Abschalteinrichtung in Dieselmotoren ermitteln, hält der Konzern empfindliche Strafen für möglich.

Dazu könnten etwa Rückrufe oder Geldstrafen gehören. „Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vorgenannten Risiken erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben könnten“, heißt es im Quartalsbericht.

Auch in Deutschland ist der Diesel immer noch ein Thema. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass laut Tests des Umweltbundesamts auch neue Euro-6-Diesel auf der Straße im Schnitt sechs Mal so viel gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen wie erlaubt. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte daher auch bei modernen Diesel-Autos gefordert, dass Hersteller die Pkw auf eigene Kosten nachrüsten.

Einheitliche Regelung von Tests

Als Reaktion auf die neuen Testergebnisse forderte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die Einrichtung eines Bundesinstitutes zur einheitlichen Regelung von Tests. „Wir brauchen dringend ein nationales Institut, an dem Hersteller, Verbände und Umweltorganisationen beteiligt werden“, sagte Lies.

In dem Institut müssten objektive Bewertungskriterien und Messungen erarbeitet werden. Es sei nicht klar, ob die neuen Daten des Umweltbundesamts mit denen des Kraftfahrtbundesamts vergleichbar seien. „Die Messergebnisse des Umweltbundesamts lassen aufhorchen“, hieß es aus dem Ministerium.

Gleichzeitig diskutiert Mercedes bereits mit der Stuttgarter Landesregierung über Möglichkeiten zur Nachrüstung von Diesel-Autos mit dem Euro-5-Standard. In Stuttgart drohen für ältere Diesel von 2018 an Fahrverbote wegen hoher Feinstaub- und Stickoxidwerte.

Mitten in den Vorbereitungen

Zu dem insgesamt guten Konzernergebnis hat auch das Bremer Werk einen wichtigen Beitrag geleistet. „Mit dem Anlauf des neuen E-Klasse Coupés haben wir ein weiteres Bremer Topmodell in Serie gebracht“, sagte Werksleiter Peter Theurer. „Während wir Verbrenner und Hybride unter Vollauslastung produzieren, stecken wir mitten in den Vorbereitungen für unsere Elektrifizierungsoffensive.“

Der Standort in Bremen ist der erste, der Autos der neuen Elektro-Marke EQ bauen soll. Das bekräftigte Daimler noch einmal. Endes des Jahrzehnts sollen dann die ersten EQs in der Hansestadt vom Band laufen. Allerdings soll das Werk in Sindelfingen zum Kompetenzzentrum für batterieelektrische Modelle der Ober-und Luxusklasse entwickelt werden.

Langfristig sei geplant, dass die EQ-Modelle in die Serienproduktion der bestehenden Werke integriert werden – wo genau, sei von der jeweiligen Nachfrage abhängig. Theurer sieht seine Mitarbeiter für die Produktion der neuen Fahrzeugserie jedenfalls gut aufgestellt. „Sowohl für Brennstoffzelle als auch für EQ sind wir dank der Anlauferfahrung und Flexibilität unserer Mannschaft sehr gut gerüstet.“