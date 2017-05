Noch gibt es im Achimer Gewerbegebiet Uesener Feld vor allem plattes Land, doch das könnte sich bald ändern. (FOCKE STRANGMANN)

Sollte sich Amazon in Achim ansiedeln, könnte das für die Stadt vor den Toren Bremens Gewerbesteuereinnahmen im oberen sechsstelligen Bereich bedeuten. Denn das zahlt Amazon jedes Jahr an einem Standort, der mit Achim vergleichbar ist. Es geht um die Stadt Rheinberg am Rande des Ruhrgebiets in der Nähe von Duisburg. Dort leben etwa 32.000 Menschen. Die Stadt Achim hat 1000 Einwohner weniger. Im Jahr 2011 eröffnete Amazon in Rheinberg sein Logistik-Zentrum.

„Wir erhalten jedes Jahr von Amazon an Gewerbesteuer einen Betrag in sechsstelliger Höhe“, sagt Dieter Paus, Erster Beigeordneter der Stadt Rheinberg. Das sei seit Eröffnung im Jahr 2011 so gewesen. Paus ergänzt: „Der in der Öffentlichkeit weitverbreitete Eindruck, dass Amazon keine Steuern zahlen würde, ist damit falsch.“ Die konkrete Summe darf Pauls nicht nennen. Das verbiete ihm das Steuergeheimnis.

Standorte eher in Speckgürteln

Konkreter wird der Bürgermeister der Gemeinde Graben, Andreas Scharf, im Landkreis Augsburg. Bevor Amazon dort ebenso im Jahr 2011 sein Logistik-Zentrum eröffnete, hatte die Gemeinde Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 750.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren es 1,5 Millionen Euro. „Amazon ist mit Abstand der beste Gewerbesteuerzahler“, sagte Scharf der „Augsburger Allgemeinen“.

Eins fällt dabei auf: Amazon eröffnet seine Standorte immer in einer Stadt oder Gemeinde, die sich im Speckgürtel einer größeren Stadt befindet. „Bei uns in Rheinberg war für Amazon damals die Nähe zu den Autobahnen A57 und A42 und eben auch zum Ruhrgebiet ausschlaggebend“, ergänzt der Beigeordnete Paus. Nicht weit entfernt befindet sich außerdem die A3, eine der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands.

Hebesätze als Schlüssel

Was bei solchen Peripheriestandorten oft eine Rolle spielt, sind die sogenannten Hebesätze. Diese dienen als Multiplikator, um zu errechnen, was Firmen an Gewerbesteuern zahlen müssen. In der Peripherie sind diese meist niedriger als in der Großstadt. Und je niedriger die Hebesätze sind, desto weniger zahlt ein Unternehmen. In Bremen liegt der Gewerbesteuerhebesatz bei 460 Prozent, in Achim bei 410 Prozent.

Dieser Punkt spricht daher eher für Achim. Erst im vergangenen Jahr wurde der Satz in der Stadt vor den Toren Bremens um zehn Prozent erhöht. In der Vergangenheit erklärte Achims Kämmerer Peter Hollwedel im WESER-KURIER, dass eine Erhöhung des Hebesatzes um zehn Prozent für die Stadt einige Hunderttausend Euro mehr an Zusatzeinnahmen bedeuten würde. Der Mindesthebesatz, den eine Gemeinde laut Gesetz verlangen muss, liegt bei 200 Prozent.

Luxemburg als Sparmodell

Die Zeiten, in denen Amazon die restlichen Steuern nur im Sparparadies Luxemburg zahlte, gehören ebenso der Vergangenheit an. Denn seit zwei Jahren verbucht Amazon seine deutschen Verkäufe nicht mehr bei der Konzerntochter Amazon EU S.à.r.l. im Großherzogtum, sondern in Deutschland.

In Luxemburg hatte Amazon damals ein Steuersparmodell aufgesetzt. Im Jahr 2014 begann die EU-Kommission zu prüfen, ob dieser Steuerdeal legal war. Amazon soll damals im Vergleich zu anderen Unternehmen in Luxemburg zu wenig Steuern gezahlt haben. Deutschland wiederum ist ein wichtiger Markt für Online-Händler Amazon, der seinen Ursprung in den USA hat.

Der deutsche Markt machte im vergangenen Jahr bei Amazon einen Umsatzanteil von mehr als zehn Prozent aus. Das geht aus der Mitteilung des Online-Händlers an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC Anfang des Jahres hervor. Dieser Anteil entsprach 14,1 Milliarden US-Dollar, was umgerechnet knapp 13 Milliarden Euro sind. Verglichen mit dem Vorjahr war das ein Plus von fast 20 Prozent.

Sogwirkung für Logistikfirmen

Die von Amazon zu erwartende Gewerbesteuer könnte Achim gut gebrauchen, beispielsweise für die geplante integrierte Gesamtschule. Dort kommen voraussichtlich Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro bis 2022 auf die Stadt zu, die bisher nirgends im Haushalt eingeplant sind.

Auf der anderen Seite ist allerdings auch zu klären, inwiefern die Stadt dem Online-Händler bei den Erschließungskosten für das Gelände im Industriegebiet Uesener Feld entgegenkommen könnte. Am Donnerstagabend wird in Achim der Verwaltungsausschuss besprechen und ausloten, ob sich die Ratsfraktionen eine Ansiedlung von Amazon vorstellen können.

Ansiedlung ein Gewinn

Für die Stadt Rheinberg war die Ansiedlung von Amazon nach eigenen Angaben ein großer Gewinn. „Zuvor hatten wir bei uns nur ein Lager von Aldi“, erinnert sich der Erste Beigeordnete Dieter Paus. Von einer Sogwirkung mag er zwar nicht sprechen. Aber: „Gerade vor Kurzem hat der Autobauer BMW bei uns ein Logistiklager eröffnet.“ Von dort werden die Ersatzteile bis nach Luxemburg geliefert.

Einen ähnlichen Zuspruch aus der Logistikbranche konnte ebenso Achim verzeichnen. Erst im Februar war bekannt geworden, dass Mercedes im Gewerbegebiet Achim-Ost den Großteil einer 38.000 Quadratmeter großen Halle für seine Autologistik anmietet.