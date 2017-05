Die Studie Next 100 soll ein Blick in die Zukunft von BMW sein. In wenigen Jahren will der Konzern auch elektrische und autonome Autos in Bayern bauen. (dpa)

Noch immer klingt es wie reine Fiktion: Das Autofahren wird zur Nebensache. Anstatt das Lenkrad festzuhalten, den Blick auf die Straße und den Verkehr zu richten und den Fuß am Gaspedal zu haben, sollen sich Autofahrer künftig zurücklehnen können, um zu schlafen oder zu lesen. Diese Vorstellung soll bald Wirklichkeit werden, das machte BMW-Chef Harald Krüger am Wochenende deutlich. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sprach er davon, dass im Jahr 2021 die Autos seines Konzerns autonom fahren sollen.

Dann will BMW das Modell iNext auf den Markt bringen. Bei diesem Fahrzeug arbeitet der Autobauer mit dem amerikanischen Chiphersteller Intel und dem israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye zusammen. Gebaut werden soll das neue Auto aber nicht etwa im Silicon Valley, sondern in Dingolfing.

Niederbayern hat die Nase vorn

"In der Produktion hat Niederbayern in dem Fall die Nase vorn vor dem Silicon Valley", sagte Krüger der Zeitung. Die Partner wollen ein Fahrzeug entwickeln, bei dem der Fahrer nicht nur die Hände vom Lenkrad nehmen, sondern während des Fahrens sogar fernsehen oder schlafen kann – ob auf der Autobahn oder im Großstadtverkehr.

Damit entwickelt sich das Werk in Niederbayern zu einem der digitalen Kompetenzzentren innerhalb des Konzerns. Bereits seit 2013 werden in Dingolfing Batterien für die i-Modelle von BMW produziert – die Autos werden in Leipzig montiert; auch werden in Niederbayern die Plug-in-Hybridversionen des 5er- und 7er-BMW gebaut.

Die Aussicht darauf, dass auch ein autonomes Fahrzeug dort gebaut wird, lässt bayrische Politiker bereits schwärmen. „Bayern ist Auto-Land und Bayern ist ein weltweit anerkannter Hightech-Standort“, sagte etwa die bayrische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU). „Ich bin mir daher sicher: Das Auto der Zukunft entsteht nicht im Silicon Valley, sondern hier in Bayern.“

iNext verbindet autonomes Fahren und Elektromobilität

Der iNext soll autonomes Fahren und Elektromobilität miteinander verbinden. Bei Letzterem ist BMW bereits sehr weit. Laut Krüger seien 2016 mehr als 62.000 elektrifizierte Autos verkauft worden – dazu zählen rein elektrische Fahrzeuge, aber auch hybride. In diesem Jahr wolle man die Marke von 100.000 Fahrzeugen knacken.

„Und der einzige Wettbewerber, der heute im Premiumsegment ebenfalls E-Autos in dieser Größenordnung auf der Straße hat, ist Tesla“, sagte der BMW-Chef dem Wirtschaftsmagazin „Bilanz“. Mit insgesamt 2864 Zulassungen war der voll elektrische BMW i3 im vergangenen Jahr das erfolgreichste Elektrofahrzeug in Deutschland.

BMW ist aber längst nicht der einzige deutsche Premiumhersteller, der die E-Mobilität und das autonome Fahren vorantreibt. Er hat aber nun einen konkreten Termin genannt. So weit ist man bei Mercedes beispielsweise noch nicht. Ein Sprecher nannte lediglich den Anfang des nächsten Jahrzehnts als Zeitraum, in dem das autonome Fahren zum Einsatz kommen könnte. Dann sollen etwa die Autos automatisch in einem Parkhaus einparken können.

Teilautonome Systeme bei Mercedes

„Natürlich haben wir schon jetzt teilautonome Systeme, die wir weiterentwickeln“, sagt der Daimler-Sprecher. So gibt es in der E-Klasse etwa einen Assistenten, der auf der Autobahn den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch einhält und dafür sorgt, dass das Auto in der Spur bleibt. Über eine Kamera erkennt das Fahrzeug Verkehrsschilder und regelt, dass die Geschwindigkeit nicht überschritten wird; ein anderer Assistent sorgt dafür, dass das Auto automatisch die Spur wechselt, wenn der Fahrer den Blinker betätigt.

Allerdings: Ganz ohne das Zutun eines Fahrers geht es nicht. Lässt er das Lenkrad einfach los, mahnt das Auto nach 30 Sekunden, die Hände wieder ans Steuer zu nehmen. Geschieht das nicht, wird das Fahrzeug automatisch langsamer und kommt zum Stehen. Der Fahrer wird so also nicht aus der Verantwortung entlassen und hat immer noch die Hoheit über sein Gefährt.

Der Fortschritt beim autonomen Fahren, so wie es auch BMW mit dem iNext plant, hängt nach Einschätzung des Daimler-Sprechers aber nicht nur von der technischen Entwicklung ab, sondern auch von der gesetzlichen Regelung und der gesellschaftlichen Akzeptanz solcher Systeme. So gaben in einer Online-Umfrage unter 1000 Erwachsenen aus Deutschland etwa 79 Prozent an, dass sie das Autofahren nicht irgendwelchen Algorithmen überlassen, sondern weiterhin selbst lenken wollen.

Wenn sich das autonome Fahren durchsetze, so macht der Daimler-Sprecher deutlich, dann für alle Antriebsarten. Also sowohl für Verbrennungsmotoren als auch für Elektrofahrzeuge. Das erste reine Elektrofahrzeug von Mercedes soll unter der Marke EQ vom Band rollen. Die Premiere für diesen Fahrzeugtyp wird im Bremer Werk sein, das hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche vergangenen Herbst auf der AutoDigital-Konferenz des WESER-KURIER angekündigt. Ende des Jahrzehnts soll es so weit sein. Zur Ausstattung konnte der Sprecher zwar noch keine Angaben machen. „Der EQ wird aber auf dem neusten Stand der Technik sein.“