Der Bremer Flughafen gehört nicht zu den bedeutenden zwölf Flughäfen in Deutschland, die „im Interesse des Bundes“ liegen. (Schmoll, Studio B)

Knapp 165.000 Passagiere wurden 2016 am Braunschweiger Flughafen gezählt. Diese Zahl reicht nicht einmal aus, um in der Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) aufgeführt zu werden. Dennoch gehört Braunschweig zu den aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums bedeutenden zwölf Flughäfen in Deutschland, die „im Interesse des Bundes“ liegen. Der Bremer Airport gehört nicht dazu, obwohl dort im vergangenen Jahr über 2,5 Millionen Passagiere abgefertigt wurden.

Gründe, weshalb der Bremer Flughafen nicht zu diesen Top zwölf gezählt wird – vom Passagieraufkommen belegt der Airport in Deutschland Platz zehn – sind im Bremer Wirtschaftsressort nicht bekannt: „Weshalb jetzt Braunschweig dazu zählt, wo es nicht einmal einen Linienverkehr gibt, und unser Flughafen nicht, wissen wir nicht und erschließt sich uns auch nicht“, sagte Tim Cordßen, Sprecher von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Bekannt sei auch nicht, ob sich daraus in naher Zukunft etwas Negatives für den Bremer Flughafen entwickeln könnte.

Dass es Braunschweig und sogar Oberpfaffenhofen – der Flugplatz ist nur für Werksflüge oder Geschäftsreiseflieger zugelassen, aber nicht für den regulären Passagierverkehr – in diesen Kreis geschafft haben, lässt sich mit etwas Fantasie nur damit erklären, dass im Luftverkehrskonzept des Bundesverkehrsministeriums als ein Kriterium für die zwölf besonderen Airports „Flughäfen für Forschungszwecke“ aufgeführt sind.

Viele Fragen unbeantwortet

Immerhin ist in Braunschweig das Luftfahrt-Bundesamt ansässig, ebenso das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das dort in den Bereichen Luftfahrt, Verkehr, Raumfahrt und Energie forscht. Auch Oberpfaffenhofen, wo wie in Bremen Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Airbus und OHB ansässig sind, wird als sogenannter Forschungsflughafen aufgeführt.

Weshalb aber auch Leipzig zu den Top zwölf gehört – das Passagieraufkommen (auch ein Kriterium) liegt hinter dem des Bremer Flughafens –, lässt sich noch weniger erklären. Selbst das Bundesverkehrsministerium war dazu am Freitag auf Nachfrage nicht in der Lage. Ebenso konnte das Ministerium nicht erklären, was das Bundesinteresse an der „Primärstruktur“ – unter dieser Definition werden die zwölf Flughäfen innerhalb des Luftverkehrskonzepts geführt – für die aufgenommenen Airports in Zukunft bedeuten könnte. Was es bedeutet, dass der Bremer Flughafen nicht zu dieser „Primärstruktur“ gehört, weiß auch Tim Cordßen nicht: „Uns ist nicht bekannt, was die anderen bekommen könnten, was Bremen dann nicht bekäme, weil der Flughafen – übrigens einer der wenigen, der subventionsfrei ist – nicht zu diesem Kreis gehört.“

Bremer Flughafen reagiert mit Unverständnis

Auch wenn es keine Klarheit darüber gibt, welche Folgen dieses Konzept haben könnte, herrscht beim Bremer Flughafen Unverständnis über die Sichtweise des Bundesverkehrsministeriums: „Es ist völlig unverständlich, dass Bremen als die deutsche Stadt der Luft- und Raumfahrt nicht aufgenommen wurde“, sagte eine Sprecherin. Hier herrsche Nachbesserungsbedarf. Diese Liste ignoriere vollkommen die industrielle Stärke aller in Bremen und der Region tätigen Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche. Gleiches gelte für die verschiedenen Institute und universitären Einrichtungen, die in diesen Bereichen forschen.

Bei denjenigen, die zu den Top zwölf gehören, gibt es auch keine Erkenntnisse darüber, inwieweit sich das Konzept des Bundesverkehrsministeriums konkret auswirken könnte. „Ich gehe nicht davon aus, dass das unmittelbare Folgen hat und wir in nächster Zeit irgendwelche Zuschüsse bekommen“, sagte etwa Stefanie Harder, Sprecherin des Hamburger Flughafens. „Ich denke, dass es vielmehr grundsätzlich wichtig ist, dass die Bundesregierung mit dem Luftverkehrs-Gesamtkonzept klar zum Luftverkehr in Deutschland steht, und es Bestrebungen gibt, den Flugverkehr stärken zu wollen.“

Zum Nachteil wird es aber auch nicht sein, als Standort zu den Flughäfen zu zählen, die im Interesse des Bundes sind. So heißt es unter anderem im Konzept: Das Ministerium werde die Anbindung dieser Flughäfen „an landgebundene Verkehrsträger im Rahmen der weiteren Bundesverkehrswegeplanung optimieren“.

„Im Interesse des Bundes“

Die zwölf wichtigsten Flughäfen aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums: Frankfurt/Main (60,7 Millionen Passagiere), München (42,1 Millionen), Berlin gesamt (32 Millionen), Düsseldorf (23,5 Millionen), Hamburg (16,1 Millionen), Köln/Bonn (11,9 Millionen), Stuttgart (10,6 Millionen), Hannover (5,4 Millionen), Nürnberg (3,5 Millionen), Leipzig (2,2 Millionen), Braunschweig (165 000), Oberpfaffenhofen (nicht bekannt).