Hat gegen seine Kündigung Klage eingereicht: Ex-EWE-Chef Matthias Brückmann. (dpa)

Der Aufsichtsrat von EWE hatte sich am Dienstag offenbar auf eine längere Abendsitzung eingestellt. Angeblich war vorsorglich schon mal eine Mitternachtssuppe bestellt worden. Es sollte bei dem Treffen des Kontrollgremiums um die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr und um die zukünftige Strategie des Oldenburger Energiekonzerns gehen.

Soweit so normal. Tatsächlich aber steckt das Unternehmen nach wie vor im Krisenmodus: Korruptions- und Ausspähvorwürfe sowie eine Spendenaffäre beschäftigen die Staatsanwaltschaften in Osnabrück und Oldenburg. Die Ermittlungen laufen noch. Von derzeit fünf Vorstandsposten sind nur zwei besetzt.

Klagen des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden

Gerade sind zudem Klagen des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Matthias Brückmann im Unternehmen eingegangen, wie sein Anwalt Bernd-Wilhelm Schmitz mitteilte. Die fristlose Kündigung vom 22. Februar will Brückmann nicht auf sich beruhen lassen: Das Gericht soll sie für unwirksam erklären. „Wir halten die Vorwürfe nach wie vor nicht geeignet für einen Widerruf der Bestellung von Matthias Brückmann zum EWE-Vorstandsvorsitzenden“, sagt sein Anwalt. Die Gegenseite müsse den Widerruf begründen.

Mit einer Urkundenklage will der Anwalt für seinen Mandaten zudem eine Fortzahlung der Bezüge erreichen. Man habe die Urkundenklage gewählt, weil diese ein zügiges Verfahren nach sich ziehe. Als Urkunde dient in diesem Fall der Vorstandsanstellungsvertrag des Ex-EWE-Chefs. Vorwürfe, bei der Klage handele es sich um einen Taschenspieler-Trick, weist Schmitz zurück: „Das ist ein normales Vorgehen.“

Ein EWE-Sprecher bestätigt den Eingang der Klagen. Das Unternehmen werde sie genau prüfen und darauf reagieren. Überrascht sei man über die juristischen Schritte nicht: „Das haben wir erwartet.“ Kurz nach der Entlassung des Vorstandschefs im Februar hatte Brückmanns Anwalt sie angekündigt. Zunächst fordert Schmitz die Fortzahlung des Gehalts für April ein, es können nach seinen Angaben aber weitere Forderungen folgen. „Wir sind unverändert zuversichtlich“, sagte Schmitz mit Blick auf den Ausgang des Rechtsverfahrens.

„Vielzahl diverser grober Verfehlungen“

EWE-Aufsichtsratschef Stephan-Andreas Kaulvers sagte dagegen schon im Februar, er sei sicher, dass die Kündigung bei einer gerichtlichen Überprüfung Bestand haben werde. Brückmann fiel nicht nur über die Spende an die Stiftung der Brüder Klitschko in Höhe von 253.000 Euro, mit der er gegen interne Verhaltensregeln verstoßen haben soll. Der Aufsichtsrat spricht gleich von einer „Vielzahl diverser grober Verfehlungen“ des Vorstandsvorsitzenden. Deshalb habe man entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt zu entheben.

Eine vom Kontrollgremium beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat sich mit dem Fall beschäftigt. Der Abschlussbericht dieser Untersuchung liegt dem Aufsichtsrat nun vor. Immo Schlepper, Aufsichtsratsmitglied und Verdi-Landesfachbereichsleiter für Niedersachsen-Bremen, will sich zum Inhalt nicht äußern.

Doch so viel: Der Bericht bestätige die Entscheidung vom 22. Februar. „Es ergibt sich ein sehr klares Bild.“ Die Personalie Brückmann spiele aus seiner Sicht nun keine Rolle mehr für den Aufsichtsrat: „Wir haben unsere Entscheidung einstimmig getroffen. Alles andere ist Sache der Gerichtsbarkeiten.“ Er sprach im Vorfeld von einer „im Prinzip normalen Sitzung“.

Unumgängliche Krise

Doch um die Krise kommt der Aufsichtsrat nicht rum. Über einen zweiten Bericht soll am Dienstag beraten worden sein, der einen Zwischenstand über die Ermittlungen zu den Korruptionsvorwürfen gegen EWE Netz gibt. Mehrere Mitarbeiter der Konzerntochter sollen Gegenleistungen für Aufträge an fremde Unternehmen gefordert haben.

Immo Schlepper hofft, dass es bald einen Neustart gibt – mit einer kompletten Vorstandsriege. „Die EWE befindet sich derzeit in einer äußerst schwierigen Situation.“ Schon in der Sitzung im Mai sollten zumindest zwei der vakanten Posten besetzt werden. Am Dienstag allerdings standen Personalien laut dem EWE-Sprecher noch nicht auf der Tagesordnung.

Schlepper kann sich einen Neustart mit dem SWB-Vorstand Timo Poppe und dem Geschäftsführer von EWE Netz, Torsten Maus, vorstellen. Diese Namen sind dem Vernehmen nach für die Posten im Gespräch. Die EWE bestätigt das nicht. „Irgendwann wird der Aufsichtsrat die vakanten Positionen besetzen. Dann werden wir über Namen sprechen“, kommentiert der Unternehmenssprecher die Spekulationen. Brückmanns Anwalt Schmitz kritisiert derweil, dass seinem Mandanten weiterhin nicht die Möglichkeit gegeben werde, vor dem Aufsichtsrat zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen.

Vorsitz des Aufsichtsrats

Ob die EWE die von Matthias Brückmann angewiesene Spende von der Stiftung zurückbekommt, ist noch offen. Derzeit sei man darüber im Gespräch, so der Sprecher. Offen ist auch, wer den Vorsitz des Aufsichtsrats ab Mai übernimmt. Denn Stephan-Andreas Kaulvers wird das Amt dann niederlegen.

Feststehen dürfte aber schon jetzt: Wenn die noch verbliebenen Vorstände der EWE, Michael Heidkamp und Wolfgang Mücher, am Donnerstag die Konzernzahlen öffentlich präsentieren, werden sie wohl auch über neue Verhaltensregeln im Konzern reden. Worum es dabei genau geht, wollte der Sprecher noch nicht näher erläutern. Nach vorläufigen Zahlen hat EWE einen Gewinn von etwa 333 Millionen Euro erwirtschaftet.