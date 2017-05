Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Windkraft-Konferenz in Bremerhaven Fachleute sehen Durchbruch in der Windenergie

In einigen Jahren sollen drei Windparks in der Nordsee komplett ohne Förderung betrieben werden. Diese Ankündigung sorgt bei einigen in der Branche für Euphorie, andere sind etwas skeptischer. Knapp 400 Experten tauschen sich zurzeit in Bremerhaven darüber aus.