Vereine wie der BVB gehören nicht an die Börse, meint Kommentator Rudolf Hickel. (nordphoto)

Beim BVB 09 Dortmund haben das Ma­nagement und die zuständigen Gremien den Börsengang zur Kapitalbesorgung unter finanziellem Druck beschlossen. Am 31. Oktober 2000 notierte die Erst­ausgabe an Aktien mit dem Kurs von elf Euro. Die Kritik am Börsengang wurde nicht nur vom finanziell potenten FC Bayern scharf formuliert.

In einer Vorlesung hatte ich die in Kursspekulation an­gelegten Manipulations-, ja Verletzungsmöglichkeiten mit den Studierenden disku­tiert. Das Beispiel: Mit dem Ziel des Kursabsturzes foult ein Gegen­spieler den BVB-Stürmer. Dass mit schmutzigen Spekulationen durch den Ein­satz von Derivaten der Kurs manipuliert werden könnte, entzog sich damals meiner Vorstellungskraft.

Instrumente der Finanzindustrie können missbraucht werden

Seit dem menschenverachtenden Anschlag auf den BVB-Bus ist auch für Börsianer erkennbar: Die Finanzindustrie bietet Instrumen­te, die für solche Taten missbraucht werden können. Im Zentrum steht das De­rivat Put-Option. Damit wird beim Geschäftsabschluss zum vereinbarten Preis das Recht zugesichert, zu einem späteren Termin die darin fixierte Summe an BVB-Aktien zu verkaufen.

Die zu verkaufenden Aktien besorgt er sich spätestens bis zum fällig werdenden Verkauf zum hoffentlich niedrigsten Kurs an der Börse. Bereits mit einem geringen Betrag lässt sich im Fall des Gelingens eine hohe Hebelwirkung erzielen.

Was sind die Lehren?



1. Fußballvereinen sollte der Gang zur Börse und damit die Ab­hängigkeit von manipulierbaren Kursen untersagt werden. Der SV Werder verdient hier ein Lob: Auch in schwierigen finanziellen Phasen ist bewusst auf den Börsengang verzichtet worden.

2. Nach den vielen negativen Erfahrungen mit diesen Finanzpro­dukten muss der Gesetzgeber auf Bundes- und EU-Ebene reagieren. Der rein spekulativ ausgerichtete Handel mit Optionsscheinen schädigt die reale Produktionswirtschaft und erzeugt ein kriminelles Potenzial. Ein Verbot dieser Derivate ist unvermeidbar.

Wenn etwa eine Kartoffelernte heute für den Herbst zu einem festen Preis verkauft wird, dann muss deren Produktion auch real nachweisbar sein. Das würde die Preise auf den Ag­rarmärkten, auf denen derzeit gesamte Ernten ohne reale Basis mehrfach spekulativ zum späteren Zeitpunkt verkauft worden sind, gegen Spekulationen schützen.

3. Die Finanzierung des Megaspek­takels Fußball ist längst an Grenzen gestoßen. Eine Entkommer­zialisierung, die auch Fußball wieder erlebbar macht, und der Stopp der preis­treibenden Verwertungsmaschine Fernsehmedien sollte angestrebt werden. Durch die Entkommerzialisierung könnte wieder neues Vertrauen – auch bei den Fans – geför­dert werden.