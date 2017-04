(Christina Kuhaupt)

Wie Radio Bremen berichtet, geht dies aus einem Gutachten hervor, das die Verkehrsbehörde in Auftrag gegeben hatte. Demnach könnte für jeden investierten Euro 1,38 Euro zurück in die öffentlichen Kassen fließen. In der Vergangenheit ging die Behörde noch von 1,09 Euro Rückfluss aus. (wk)