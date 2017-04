(Christina Kuhaupt)

Der Tee und die Kartoffel haben mehr gemeinsam, als man es auf den ersten Blick vermuten mag: Zeitgleich und in einer bemerkenswert rasanten Geschwindigkeit verbreiteten sie sich Ende des 18. Jahrhunderts in Ostfriesland. Doch im Gegensatz zur Kartoffel hat sich in der niedersächsischen Region rund um den Tee ein Kult entwickelt, der seinesgleichen höchstens noch in Großbritannien sucht. Im vergangenen Jahr gipfelte die Leidenschaft der Ostfriesen darin, dass die deutsche Unesco-Kommission ihre Teekultur in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen hat.

Doch auch im restlichen Deutschland wird viel Tee getrunken. So viel, dass die deutsche Teebranche 2016 das Rekordhoch vom Vorjahr halten konnte. Insgesamt verbrauchten die Deutschen nach Angaben des Deutschen Teeverbands vergangenes Jahr 19.220 Tonnen. Umgerechnet auf die Konsumenten bedeutet das, dass jeder Deutsche 28 Liter Tee getrunken hat und damit drei mehr als noch vor zehn Jahren.

Tee-Hochburg Bremen

Als Stadt, die über die Hanse schon früh in den Welthandel eingebunden war, hat sich das Geschäft mit Tee auch in Bremen etabliert. Nach Hamburg ist Bremen Deutschlands zweite Tee-Hochburg. Davon zeugen zahlreiche Unternehmen, die sich auf den Handel mit Tee spezialisiert haben.

Im Schuppen 6 etwa hat die Berthold Vollers GmbH einen ihrer Sitze. Über zwei Etagen stapelt sich dort säckeweise Tee. Auf den gut 19.000 Quadratmetern wird die Ware nicht nur gelagert, sondern nach Kundenwunsch auch gemischt und veredelt. Gut 4500 Tonnen werden jährlich über das Lager im Europahafen umgeschlagen – unterm Strich wird damit jede vierte Tasse Tee, die in Deutschland getrunken wird, über den Vollers-Standort gehandelt.

"Bremen ist in den letzten Jahrzehnten im Teebereich immer wichtiger geworden und hat mehr Marktanteile gewonnen", sagt Michael Schütte. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter bei Johann Gottfried Schütte & Co., deren Firmentochter Sinass sich auf den Import und Handel von Tee spezialisiert hat. Seit 1841 ist das Familienunternehmen im Teegeschäft tätig und zählt sich nach eigenen Angaben heute zu den führenden Importeuren und Großhändlern auf dem deutschen Markt. Ob seine Firma konsequenterweise auch davon profitiert, wenn in Deutschland so viel Tee getrunken wird, wie noch nie? "Schon", sagt Schütte, spricht aber im Vergleich von einem leichten Wachstum. Noch bessere Geschäfte mache Sinass in Nachbarländern wie Frankreich, Belgien, in Skandinavien oder auch im südlichen Europa. "Dort ist der Nachholbedarf größer", begründet Schütte die Entwicklung.

Sinass hat nach seinen Angaben den Fokus auf sogenannte Premium-Tees gelegt, die per Hand gepflückt werden. Besonders gut laufen laut Schütte derzeit Bio-Tees mit zweistelligen Wachstumsraten. Ein weiterer Umsatzbringer seien Japan-Tees, zu denen Matcha, ein zu Pulver gemahlener Grüntee, gehört. Doch der eigene Qualitätsanspruch stellt die Bremer auch vor Herausforderungen: Die Zahl der Pflücker, insbesondere in den chinesischen Anbaugebieten und im indischen Darjeeling, hat abgenommen und wegen der Klimaveränderungen haben sich die Trocken- und Regenzeiten verschoben, erzählt Schütte. Dadurch werde es immer schwieriger, hochwertigen Tee zu produzieren.

Über die bremischen Häfen wurden im vergangenen Jahr knapp 5700 Tonnen Tee eingeführt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Umgekehrt waren es 10,4 Tonnen Tee, die Deutschland über die Häfen in Bremen verlassen haben. Zum Vergleich: 2008 lagen die Importzahlen noch bei gut 9600 Tonnen, ausgeführt wurden 11,2 Tonnen.

57.500 Tonnen im Vorjahr importiert

Bundesweit importierten die Teehändler – passend zum Rekordkonsum – laut Teeverband im vergangenen Jahr mit etwa 57.500 Tonnen 0,6 Prozent mehr als 2015. Erstmals seit zwölf Jahren kam ein Großteil der Ware wieder aus Indien, gefolgt von China. Deutsche Tee-Exporte in weltweit mehr als 100 Länder legten um 1,2 Prozent auf fast 25.500 Tonnen zu. Nach wie vor wird in Deutschland nach Angaben des Teeverbands mehr als die Hälfte des Tees über den Lebensmitteleinzelhandel und Discounter vertrieben. Knapp ein Fünftel der Verbraucher kauften in Teefachgeschäften ein.

Dazu zählt unter anderem das Tee-Handels-Kontor Bremen. Die Marke, vor 39 Jahren in der Hansestadt eingeführt, wurde 1991 von Frank Holzapfel übernommen. Der Firmensitz seiner Holzapfel & Cie. ist heute in Berlin. Das Marketing rund um das Tee-Handels-Kontor liegt indes in den Händen von Susanne Suerken, die die Marke von Worpswede aus betreut. Gut 70 Mitarbeiter sind in den 18 Geschäften – drei davon in Bremen – sowie in den administrativen Abteilungen tätig. Tee des Handels-Kontors gibt es mittlerweile aber nicht mehr nur in den eigenen Läden, sondern auch im Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel und bei Markenpartnern.

Darauf, welcher Tee besonders gern in Bremen getrunken wird, hat Suerken eine eindeutige Antwort: die Bremer Mischung aus dem indischen Anbaugebiet Dooars. Nach Unternehmensangaben kommt es dem Tee-Handels-Kontor zugute, dass die Deutschen nach wie vor viel Tee trinken. Die Firma stellt dabei ebenfalls eine Verlagerung Richtung Grüntee fest. Dieser werde als besonders gesund vermarktet und würde daher häufig nachgefragt. Bundesweit liegt das Verhältnis von schwarzem und grünem Tee bei 72 zu 28 Prozent.

"Viele Menschen schauen sich nach einer Alternative zum Kaffee um", sagt auch Michael Rolf, Geschäftsführer bei der Bremer Paul Schrader GmbH. Das Unternehmen, Anfang der 1920er-Jahre als Kaffeefirma gestartet, stieg kurze Zeit später auf Tee um. Aus dieser Zeit stammt auch die Sorte mit der Nummer 6, den der namensgebende Kapitän damals mit in die Hansestadt brachte. Bis heute gehört der Tee aus Darjeeling nach Angaben von Rolf zu den Beststellern des Unternehmens, das sich in den vergangenen Jahrzehnten zum klassischen Versandhandel gewandelt hat. Fünf Mal im Jahr bekommen die Kunden einen Katalog zugeschickt, in der Weihnachtszeit hat dieser eine Auflage von 200 000. Doch Rolf erzählt, dass sich das Geschäft verändert: Es sei ein Spagat, vom Versand- in den Online-Handel zu wechseln, ohne Kunden zu verprellen.

Zurück nach Ostfriesland, wo Beständigkeit ein wichtiger Teil der Teezeremonie ist: Wie schon seit sehr langer Zeit üblich, wird dort ein Stück Kandiszucker in die Tasse gegeben, der Tee darübergegossen und ein Löffel Sahne dazugegeben. Und dann: Bloß nicht umrühren! Mit 300 Litern pro Kopf pro Jahr sind und bleiben die Ostfriesen Spitzenreiter beim Teeverbrauch.