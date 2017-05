Gründer Timo Helken nutzt die sozialen Medien wie Facebook und Instagram, um auf seine Mode aufmerksam zu machen. (Christina Kuhaupt)

Trifft man Timo Helken zum Interview, sieht man schnell: Die Zeiten, da Fair-Trade-Mode für gebatikte Baumwollschals und Shirts stand, sind längst vorbei. Der 24-Jährige trägt einen dunklen Hoodie, darüber eine schwarze Jacke, auf deren Ärmel sein Name prangt. Die Teile stammen von seinem Label „Jedentagsonntag“, das er 2013 mit Simon Bölts gegründet hat. Auf den ersten Blick sind die Sachen nicht zu unterscheiden von konventioneller Kleidung: Das Design ist schlicht, aber modern. Doch wer hinter die Produktion der Klamotten schaut, erfährt, dass sie zu 100 Prozent fair gehandelt und teilweise sogar aus recycelten Stoffen hergestellt wurden.

Obwohl fair gehandelte und produzierte Kleidung auf dem Vormarsch ist, hat sie häufig mit Vorurteilen zu kämpfen: zu teuer, zu selten erhältlich, man sieht in ihr aus wie ein typischer Öko. Das geht auch anders, dachten sich Timo Helken und Simon Bölts. Zwar beschäftigte die beiden Jungunternehmer das Thema Nachhaltigkeit und Kleidung immer mal wieder. Doch ein eigenes Modelabel entstand daraus eher zufällig.

Bölts war seinerzeit als Azubi im Marketingbereich tätig, Helken in einer Bremer Werbeagentur. Beide hatten wenig Freizeit – verbrachten sie diese gemeinsam, dann meistens sonntags. „Der Sonntag war schon immer prägnant in unserem Leben“, sagt Helken. Für private Zwecke entwarfen sie ihr erstes Shirt, darauf ein roter Balken mit der Aufschrift „Sonntag“. Nachdem sie in Bremer Clubs immer häufiger darauf angesprochen wurden und auch Freunde und Bekannte nach dem Shirt fragten, reifte bei den Modemachern langsam die Idee für ein eigenes Label.

Label weiterhin ein Hobby

Helken und Bölts entwarfen die ersten T-Shirt-Designs und bauten innerhalb von drei Monaten einen kleinen Onlineshop auf. Das Ziel: Fair-Trade-Mode für den schmalen Geldbeutel. Timo Helken: „Offensichtlich haben wir damit den Nerv getroffen zu der Zeit. Die Leute in den Clubs fragten uns: Was ist eigentlich Sonntag?“

Also holten die Bremer Unternehmer sich Unterstützung von einem befreundeten Designer und schufen eine zweite Kollektion, die auch Turnbeutel und Pullis umfasste. „Die Kollektion war super schnell ausverkauft“, erinnert sich Helken. Neben Festivals und Musikveranstaltungen waren vor allem ihre Aktivitäten in sozialen Medien wie Facebook und Instagram dafür verantwortlich, dass das Bremer Label und seine neu entworfenen Sachen schnell immer bekannter wurden. „Wir haben immer viel Privates gezeigt in sozialen Netzwerken, wie wir das Gefühl von ‚Jedentagsonntag‘ vorleben“, sagt der Gründer.

Obwohl sich „Jedentagsonntag“ als Marke mittlerweile gut etabliert hat bei Modeliebhabern, sehen Timo Helken und Simon Bölts ihr Label noch immer eher als Hobby. Das Unternehmen trage sich zwar von alleine, doch den großen Reibach wollen die beiden damit nicht machen – im Gegenteil: Teile ihrer Einnahmen kommen dem Sozialprojekt „ISA Childrens Home“ zugute. Damit möchten die Unternehmer auch ein Zeichen gegen das rücksichtslose Wirtschaften der großen Modemarken setzen. „Wir wollten damit eh kein Geld verdienen, dann können wir es auch für etwas Sinnvolles nutzen“, findet Helken.

„Das verantwortungsvolle Carpe Diem“

Dass die Gründer trotz Angeboten von Investoren nicht den großen Sprung ins Modegeschäft wagen wollen, liege auch daran, dass die Marge ihrer Verkäufe extrem niedrig sei. „Mode ist ein super schwieriges Business, die Produktion ist teuer“, sagt Helken. Obwohl die beiden Gründer inzwischen in Berlin leben, verpacken und verschicken sie alle Pakete noch per Hand von Bremen aus. Das sei zwar sehr zeitintensiv, aber es zeichne ihre Marke aus: „Das Persönliche kommt bei den Leuten gut an“, sagt der 24-Jährige. „Uns ist in erster Linie wichtig, dass es ein sympathisches kleines Ding bleibt. Und auf dem Level kann man damit kein Geld verdienen.“

Wichtiger finden die Bremer Jungs ohnehin, dass sie mit ihren Designs und dem Markennamen ein Lebensgefühl vermitteln. Sie nennen es „das verantwortungsvolle Carpe Diem“: Das bedeutet für Timo Helken und Simon Bölts, wochentags seine Arbeit zu erledigen und das anschließende Wochenende in vollen Zügen zu genießen. „Jeder Tag sollte ein bisschen wie ein Sonntag sein“, findet Helken. „Jeder verbringt den Sonntag anders, aber jeder verbindet damit etwas.“ Für den 24-Jährigen ist es übrigens das frischbezogene Bett, in das er Sonntagabends schlüpft. „Es gibt nichts Besseres.“

Zwischenzeitlich haben die Gründer von „Jedentagsonntag“ eine kleine Schaffenspause eingelegt und sind durch die Welt gereist. „Doch das Interesse der Leute ist nach wie vor da“, sagt Timo Helken. Deswegen wollen die Jungunternehmer passend zur Festivalsaison ein neues Basic-Shirt auf den Markt bringen. Fans des Bremer Labels dürfen sich im Sommer also auf ein neues Produkt freuen. „Schöne Verpackung, cooles Design“, verspricht Helken.