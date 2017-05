Die Mehrheit der Bremer Unternehmen beurteilt die momentane Geschäftslage als positiv. Allerdings sehen sie für die Zukunft mehrere Risiken. (dpa)

Die Bremer Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage im kleinsten Bundesland mehrheitlich positiv. Das geht aus der Konjunkturampel hervor, die die Handelskammer Bremen zum Frühjahr erhoben hat. Die allgemeine Situation habe sich im Zwei-Städte-Staat verbessert. Bei den Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr ist die Stimmung vor allem in der Bremer Industrie eher gedämpft. Matthias Fonger, Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Matthais Fonger sagte dem WESER-KURIER: „Die Lage ist momentan gut. Aber gerade in der Industrie spielen die Risiken eine zunehmende Rolle. Schließlich darf man nicht vergessen, dass der Exportanteil der bremischen Industrie bei 60 Prozent liegt.“

Risiken durch Trumps Pläne

Die Risiken sehen die Unternehmen zum einen durch die aktuelle Entwicklung in den USA. Keiner weiß, was US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Plänen zu mehr Protektionismus der eigenen Wirtschaft umsetzen wird. Außerdem fürchten die Unternehmer auch Auswirkungen durch den bevorstehenden Brexit. „In diesem Zusammenhang sehe ich auch die Zurückhaltung, was die Personalplanung angeht“, sagte Fonger. So rechnet die Bremer Industrie mit einem leichten Abbau von Arbeitsplätzen. Ähnlich sehen es die Betriebe, die im Groß- und Außenhandel aktiv sind.

Baugewerbe boomt weiter

Bei geplanten Investititionen steht die Konjunkturampel mehrheitlich auf Grün. Der Hauptgeschäftsführer bewertet dies so: „Was die Investitionen angeht, ist das in der Industrie zum einen der Ersatzbedarf, zum anderen geht es hier auch um Rationalisierung zwecks Effizienzsteigerung.“ Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr sind ansonsten die Betriebe aus dem Baugewerbe und der Branche der nahen Dienstleistungen positiv gestimmt. An der Frühjahrsumfrage zur Konjunkturampel haben 374 Unternehmen teilgenommen.