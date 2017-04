Die Jazzahead lockt laut einer Studie stetig mehr jüngere und weibliche Besucher an als in ihren Anfangsjahren. (dpa)

Als Fachmesse für Jazz hat sie 2006 begonnen, inzwischen kann es vorkommen, dass ein Programmpunkt mit „Holz“ überschrieben ist. Das ist nicht der Name eines Bläsertrios, sondern eine Ausstellung über nachhaltiges Bauen in Finnland, zu sehen an der Hochschule Bremen. Finnland ist das diesjährige Partnerland der Jazzahead, und man kann den Finnen derzeit in Bremen kaum entgehen.

Auch dieses Drumherum zeigt wirkungsvoll, warum ein munter interpretiertes Motto mehr als nur Überschrift sein kann. Es gibt Lesungen, Tanztheater, allerlei Ausstellungen, Filme, Vorträge über die finnische Küstenwache. Das Land ist seit 100 Jahren unabhängig und lässt Bremen mitfeiern.

40 Orte umfassende Clubnight

Besonders gilt dies während der Kernzeit der Jazzahead vom 27. bis zum 29. April, wenn finnische Musiker einen der Festival-Schwerpunkte bestreiten. All dies birgt mehr als nur eine Chance. Zum einen ist das Rahmenprogramm automatisch Werbung für die eigentliche Veranstaltung. Zum anderen werden die Bremer mit einem Frühlingsfestival beschert, das in der 40 Orte umfassenden „Clubnight“ gipfelt.

All das hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Jazzahead laut einer Studie stetig mehr jüngere und weibliche Besucher anlockt als in ihren Anfangsjahren. Das ist eine gute Nachricht, auch für den Jazz insgesamt, von dem es gerne heißt, er sei nur etwas für eine eingeschworene Clique. Es stimmt froh, dass Bremen dazu beiträgt, dieses Vorurteil auszuräumen.

