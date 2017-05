„Deutschland geht es gut, das spiegelt sich in den Steuereinnahmen wider“, sagt Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft (dpa)

Das hat am Freitag das Bremer Finanzressort mitgeteilt. „Das sind sehr gute Nachrichten für Bremen“, kommentierte Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) die Prognose. Nicht solche Nachrichten allerdings, die Bremen andere Möglichkeiten verschaffen, für Schulen, Kitas oder die Sanierung von Straßen und Brücken das Portemonnaie weiter zu öffnen als geplant.

Linnert: „Gemäß der Sanierungsvereinbarung müssen Steuereinnahmen zur Senkung der Nettokreditaufnahme verwendet werden.“ Weniger Schulden, die gemacht werden, aber nicht mehr Geld, um zu investieren – das ist die Botschaft der Senatorin für das laufende Jahr.

Für die kommenden zwei Jahre sieht es nicht viel anders aus. Trotz der auch für diesen Zeitraum vorhergesagten Mehreinnahmen gibt es für Bremen nach Aussage von Linnert bei den Ausgaben keinen zusätzlichen Spielraum. Zu tun hat das damit, dass dieses Geld bereits eingeplant ist.

Und zwar ziemlich genau die Summe, die von den Steuerschätzern aktuell für Bremen berechnet wurde. Demnach ergibt sich im Vergleich zur Schätzung vor einem halben Jahr für die Stadt Bremen im Jahr 2018 ein Plus von 64 Millionen Euro. Ein Jahr darauf sind es mit 73 Millionen Euro noch einmal mehr.

"Wir haben den Zuwachs imaginiert."

Für das Land verbessert sich die Prognose für die beiden Jahre um jeweils 66 Millionen Euro. „Geld, das wir dringend brauchen“, sagt die Finanzsenatorin. Geld, das quasi aber schon vergeben ist, obwohl es für 2018 und 2019 noch keinen Haushalt gibt. Der Senat hat Eckwerte beschlossen, eine Grobplanung, in der die Einnahmen enthalten sind.

„Wir haben den Zuwachs imaginiert“, erklärt Linnert. Andernfalls hätte in den Ansätzen für den kommenden Doppelhaushalt kräftig gestrichen werden müssen. „Das wollten wir nicht, irgendwann ist Schluss. Wir können nicht schon wieder durchs Tal der Tränen gehen.“

Klar sei, dass die aktuelle Steuerschätzung Grundlage für die Haushaltsplanung sein wird. „Wenn es in einem halben Jahre noch einmal mehr Einnahmen sein sollten, die prognostiziert werden, wird das nicht auf die Ausgaben für 2018 und 2019 drauf gesattelt, sondern zur Schuldentilgung genutzt.“

Günstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Linnert bremst im Zusammenhang mit dem dreistelligen Millionenplus für Bremen jede Euphorie. „Die Steuermehreinnahmen helfen uns, die vor uns liegenden letzten zwei Jahre Haushaltskonsolidierung zu meistern.“ Mehr nicht. „So erfreulich das Ergebnis ist – die aktuellen Haushaltsberatungen für die Jahre 2018/2019 bleiben schwierig. Bis 2020 muss die Kreditaufnahme auf null gesenkt werden, im Land und in beiden Städten.“

Dass überhaupt mehr Geld in die öffentlichen Kassen kommt, hat nach Darstellung des Finanzressorts mit den nach wie vor günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Hinzu kämen in Bremen die positive Entwicklung der Gewerbesteuer, eine größere Beteiligung an der Umsatzsteuer als Beitrag des Bundes zu den Flüchtlingskosten und Mehreinnahmen aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich.

Bei der Gewerbesteuer profitiert die Stadt Bremen in erster Linie von den guten Geschäften des Werks von Mercedes Benz. So einen Gewinnbringer hat Bremerhaven nicht.

Geschäftslage wird von Unternehmen positiv beurteilt

Das vor allem erklärt, warum die Stadt Bremen in diesem Jahr voraussichtlich 58 Millionen Euro mehr einnimmt als ursprünglich veranschlagt, Bremerhaven dagegen lediglich ein Plus von einer Million Euro aufweist. Entsprechend gering wird es in der Seestadt nach Einschätzung der Experten auch in den Jahren 2018 und 2019 ausfallen. Die Prognose geht von 2,3 Millionen Euro beziehungsweise 1,9 Millionen Euro aus.

„Deutschland geht es gut, das spiegelt sich in den Steuereinnahmen wider“, sagt Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, „Karoline Linnert müsste eigentlich hoffen, dass Frau Merkel Kanzlerin bleibt.“

Gute Nachrichten verbreitete auch die Handelskammer Bremen. Die Geschäftslage an der Weser wird von Bremens Unternehmen positiv beurteilt, wie der Konjunkturbericht der Handelskammer Bremen zeigt. Laut Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger sei die Lage gut. Aber gerade in der Industrie spielten die Risiken eine zunehmende Rolle. Der Exportanteil der bremischen Industrie liegt bei 60 Prozent.