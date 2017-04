Niels Weller (Karsten Klama)

Welcher Tätigkeit geht Niels Weller nach? Er ist Beamter, er arbeitet im Finanzressort, vereinfacht wird seine Position als die des Schuldenmanagers umschrieben. Offiziell ist er Leiter des Referats 23, das eine Vielzahl von Aufgaben auf sich vereint. Dazu zählen unter anderem die Vermögens- und Schuldenverwaltung, aber unter anderem auch die Kreditfinanzierung, der Einsatz von Derivaten und die Portfoliosteuerung, wie auf der Homepage des Finanzressorts nachzulesen ist.

Das sind für die meisten Nicht-Banker böhmische Dörfer, allerdings, wenn man so will, mit vergoldeten Häusern. Denn dass Niels Weller und sein acht-köpfiges Team mit ansehnlichen Summen zu tun haben, lässt sich erahnen. Wie könnte es anders sein bei denjenigen, die Bremens Schulden managen?

Tatsächlich bewegen der 46-Jährige und seine Kollegen Jahr für Jahr etwa zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro. So hoch ist etwa die Summe von auslaufenden Darlehen und Anleihen, die verlängert, neu verhandelt oder neu platziert werden müssen. Auch sogenannte Kassenkredite, die stets von Tag zu Tag vergeben und verlängert werden, beschäftigen das Referat. Täglich macht es sich auf die Suche nach den besten Konditionen für diese Tagesgelder.

Kaum Unterschiede zur Unternehmensfinanzierung

Wie wird man Schuldenmanager im Öffentlichen Dienst? Niels Weller ist gelernter Banker. Seine Ausbildung hat er bei der Bremer Bank gemacht, der bremischen Niederlassung der Dresdner Bank. Anschließend arbeitete er im Firmenkundenkreditgeschäft einer genossenschaftlichen Bank. Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Oldenburg samt Promotion folgte.

Der Weg in den Öffentlichen Dienst führte Weller über die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg. Seit 2009 ist Weller im bremischen Öffentlichen Dienst tätig. Zunächst war er Wirtschaftsreferent bei der Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen, wo er vor allem Verfahren mit „Kapitalmarkt- und Bankbezügen“ bearbeitete. 2014 wechselte er ins Finanzressort. Von 2012 bis 2014 war er nebenberuflich Professor für „Finance + Accounting“ an der Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik in Bremen.

Das Schuldenmanagement in der Verwaltung habe sich in der Vergangenheit professionalisiert und internationalisiert. „Es unterscheidet sich kaum von der Unternehmensfinanzierung bei Mercedes Benz oder BMW.“ Die Herausforderung sei stets, die Bedingungen der Finanzgeschäfte für Bremen zu verbessern. Dazu zähle, sich langfristig Zinsen zu sichern. „In der Regel gelingt es uns, etwas bessere Abschlüsse zu tätigen als nach den aktuellen Marktkonditionen“, sagt Weller.

Das liege am guten Rating des Landes. Bremen habe – wie alle anderen Bundesländer und der Bund – eine AAA-Rating auf dem Finanzmarkt und sei damit so etwas wie eine sichere Bank, trotz hoher Schulden. Möglich sei das durch den sogenannten gesamtstaatlichen Haftungsverbund, der dafür sorgt, dass Bund, Länder und Kommunen untereinander finanziell einstehen müssen.

Zinssicherungspaket über fünf Milliarden Euro

Die derzeitige Entwicklung an den Geld- und Kapitalmärkten biete Bremen „historisch einmalige Chancen“ für gute Geschäfte. Im vergangenen Jahr hat Wellers Abteilung ein Zinssicherungspaket über fünf Milliarden Euro abschließen können und dem Land damit Zinsen für spätere Jahre gesichert, ein weiteres über weitere fünf Milliarden Euro soll bald folgen. Manche Zinssicherungsgeschäfte, die das Referat 23 abgeschlossen hat, starten im Jahr 2026 und erstrecken sich über 14 Jahre. Über ihre Fortsetzung muss sich jemand anders Gedanken machen, „nach heutiger Rechtslage wäre ich dann schon einige Jahre im Ruhestand“, sagt Weller.

Dass er stellvertretend für bremische Haushaltsgesetzgeber und Finanzsenatoren mehrerer Generationen manchmal freundlichen Spott auf sich nehmen muss, ficht Weller nicht an. Er schätzt seine Tätigkeit, das ist offensichtlich. „Mein früherer Chef hat immer gesagt, das hier sei eine der interessantesten Aufgaben, die die öffentliche Verwaltung zu bieten hat. Und das ist auch so.“ Seine Tätigkeit sei abwechslungsreich, vielfältig und spannend. Kein Tag sei wie der andere.

Es könne sein, dass er in der Privatwirtschaft für die gleiche Arbeit mehr verdienen könne. Er habe in seiner Zeit in der Finanzwirtschaft jedoch miterlebt, wie Kollegen ihre Stellen verloren hätten. „Das Geschäft ist sehr schnelllebig geworden. Geld ist auch nicht alles, auch Idealismus spielt eine gewisse Rolle“, sagt Weller. Wenn es seinem Referat gelinge, bei guten Abschlüssen größere Summen einzusparen oder zu verdienen, entstehe finanzieller Gestaltungsspielraum. „Es ist befriedigend, für das Land und dessen Bürger das Optimum rauszuholen.“