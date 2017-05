Damit in der Bremer Hütte weiterhin Stahl produziert wird, soll sich Sieling bundesweit für die Branche und den Standort stark machen. (Christian Kosak)

Ein neues Geschenk für Carsten Sieling: Gut 50 Mitarbeiter des Bremer Stahlwerks haben am Freitagnachmittag ein Coil, also eine Stahlrolle, aus der Hütte an den Bürgermeister (SPD) übergeben. Gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaft IG Metall und des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal wollen sie damit auf die schwierige Lage der europäischen Stahlindustrie aufmerksam machen.

„Die eine Bedrohung verschwindet, doch beim Emissionshandel steht es jetzt Spitz auf Knopf“, sagt Arthur Scharnofski, IG-Metall-Vertrauensmann bei Arcelor-Mittal in Bremen. Was er meinte: Zuletzt machten Europas Stahlindustrie Billig-Importe aus Ländern wie China zu schaffen. Diese drückten die Preise auf den Märkten. Durch Strafzölle auf einzelne Produkte konnte diese Bedrohung zuletzt zumindest in Teilen begrenzt werden, die Unternehmen machten wieder bessere Geschäfte.

Mehr zum Thema Stahlpreis-Erholung hilft ArcelorMittal auf die Beine Der Verfall der Stahlpreise hat der Branche schwer zu schaffen gemacht. Nun geht es wieder ... mehr »

Doch nun steht die Reform des Handels für Emissionszertifikate an. Derzeit diskutieren das EU-Parlament, die Kommission und der Umweltministerrat darüber, wie und in welcher Form der Handel in der Zeit von 2021 bis 2030 gestaltet wird. Die Zahl der Zertifikate soll verringert werden, das heißt, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen. Ein Teil dieser Zertifikate wird frei vergeben, den anderen Teil müssen die Unternehmen kaufen.

Strategie soll beraten werden

Die Branchenvertretung Wirtschaftsvereinigung Stahl schätzt, dass allein durch die geringere Zuteilung von Zertifikaten in der Zeit zwischen 2021 und 2030 mit Mehrbelastungen von bis zu vier Milliarden Euro für die deutsche Stahlindustrie zu rechnen ist – unter anderem, weil sie mehr Geld für den Kauf der Zertifikate ausgeben müssen. Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) sollen sich auf Bundesebene für die Stahlindustrie einsetzen, so die Forderung von Gewerkschaft und Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern von Arcelor-Mittal.

„Der sauberste Stahl wird immer noch in Deutschland und Europa produziert“, sagt der Bürgermeister, als ihm vor dem Rathaus das Stahlcoil überreicht wurde. „Die saubersten Anlagen dürfen nicht bestraft werden.“ Im Anschluss setzten sich Sieling, Günthner, der Bremer EU-Parlamentarier Joachim Schuster (SPD) mit Gewerkschafts- und Unternehmensvertretern zusammen, um über die weitere Strategie zu beraten.