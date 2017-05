Viel zu tun: In Bremen gibt es mehr Arbeitsplätze. (dpa)

In Bremen ist die Zahl der Arbeitsplätze auf einem Rekordhoch. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der sozialversicherten Jobs auf knapp 320.000, rund 7900 mehr als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus einer Untersuchung der Arbeitnehmerkammer Bremen hervor, die sie an diesem Donnerstag vorgestellt hat.

„Bremen ist auf einem guten Weg, wieder mehr Beschäftigung zu schaffen“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer. Profitiert habe das kleinste Bundesland vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung. Schon zum zweiten Mal in Folge ist die Wirtschaft in Bremen über dem Bundesdurchschnitt gewachsen. Der lag vergangenes Jahr preisbereinigt bei 1,9 Prozent, Bremen schaffte 2,2 Prozent.

Trotz der guten Zahlen mahnt Schierenbeck: „Bremen darf nur nicht den Anschluss an die anderen Bundesländer verlieren.“ Denn die Zahl der neu gewonnen Arbeitsplätze sei im Vergleich mit den anderen Bundesländern relativ gering. Besonders in der Leiharbeit und in der Industrie seien viele neue Jobs entstanden. In der Dienstleistungsbranche hingegen nicht – sie ist aber in anderen Bundesländern Wachstumstreiber.

Positiv haben sich die Einkommen der Bremer entwickelt: 2016 verdiente ein Arbeitnehmer im Durchschnitt für eine Vollzeitstelle 3755 Euro brutto – 60 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt. Dafür sorgten vor allem große Industrieunternehmen mit Tarifverträge, sagt Schierenbeck. Allerdings gibt es bei den Einkommen auch eine große Schere. Die Untersuchung zeigt nämlich auch, dass etwa 40.000 Bremer für ein Gehalt arbeiten, das als Niedriglohn gilt. In Bremen liegt die Grenze bei 2146 Euro und definiert sich als zwei Drittel des mittleren Einkommens oder weniger.