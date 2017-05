Die Verleihung des Kieserling-Logistikpreises gehörte in der Vergangenheit zu den wichtigsten Veranstaltungen der Stiftung. Nachdem der Preis 2006 das erste Mal vergeben wurde, fand die Auszeichnung letztmalig vor drei Jahren vor geladenen Gästen im Dorint Park Hotel statt. (Karsten Klama)

Es war ein Fall, der vor gut drei Jahren in der Bremer Wirtschaft für jede Menge Aufsehen gesorgt hat: 2014 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Bremen den Verkauf der Unternehmensanteile am Bremer Logistiker Kieserling noch einmal genau überprüft. Verkäuferin war zwei Jahre zuvor die renommierte Kieserling-Stiftung gewesen, die Projekte mit Schwerpunkt in der Verkehrswirtschaft und Logistik fördert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob die Firmengruppe unter Wert verkauft wurde und ob bei dem Verkaufsprozess alles korrekt abgelaufen ist. Im Raum steht der Verdacht der Untreue.

Während die Staatsanwaltschaft weiterhin prüft, geht der Rechtsstreit rund um den Verkauf in die nächste Runde: Weil aus ihrer Sicht durch den Verkauf Schaden entstanden ist, verklagt die Kieserling-Stiftung nun einen Teil ihrer früheren Vorstände sowie den amtierenden Stiftungsratsvorsitzenden und dessen ehemalige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Schadenersatz. So steht es in einer Klageschrift, die dem WESER-KURIER vorliegt. Geht es nach den Anwälten der Stiftung, tragen auch die anderen beiden ehemaligen persönlich haftenden Gesellschafter jener Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mitschuld. Insgesamt sechs Beklagte werden in dem mehr als 100 Seiten starken Papier aufgeführt. Der vorläufige Streitwert wird demzufolge auf mehr als 9,3 Millionen Euro beziffert.

Die Beklagten haben jetzt bis Anfang Juni Zeit, die Klage zu erwidern. Daher wollen sie beziehungsweise ihre Anwälte sich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht zu dem Fall äußern. Einen Gütetermin und die sich mutmaßlich anschließende Verhandlung wird es nach Angaben des Landgerichts wahrscheinlich nicht vor Ende Februar 2018 geben.

Pionier der Containerlogistik

Die Kieserling-Unternehmensgruppe gehörte seit den 1960er-Jahren zu den Pionieren der Containerlogistik. Schon vor dem Verkauf zählte die international tätige Firma mit zwischenzeitlich mehr als tausend Mitarbeitern zu den größeren Arbeitgebern der Hansestadt. Tochterfirmen kümmerten sich unter anderem um den Transport von Containern oder Gefahrengut und betrieben ein Logistikzentrum im Güterverkehrszentrum. 2004 brachte Gründer Karsten Kieserling seine Beteiligungen an der Unternehmensgruppe in die gleichnamige Stiftung ein, die in den Folgejahren unter anderem den Bremer Logistiktag veranstaltete, eine Professur an der Jacobs University förderte und den mit 20 000 Euro dotierten Kieserling-Logistikpreis vergab.

Im Jahr 2012 einigte sich die Kieserling-Stiftung, die bis dahin die Mehrheit an der Kieserling-Firmengruppe gehalten hatte, schließlich mit der Compass Logistics International AG darauf, die Stiftungsanteile an dem Logistikunternehmen an Compass zu verkaufen. Compass Logistics International war im selben Jahr gegründet worden. In den entsprechenden Kaufverträgen heißt es, es bestehe ein erheblicher Handlungsbedarf, um einen „wirtschaftlichen Totalschaden“ abzuwenden und gleichzeitig die Einnahmen der Stiftung zu sichern. Die der Stiftung nachgeordnete Holding sei nicht mehr in der Lage, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Anfang 2013 ging die Gruppe, die zum damaligen Zeitpunkt aus insgesamt 13 Töchtern und Beteiligungen bestand, schließlich an den neuen Besitzer über – zu einem Kaufpreis von drei Millionen Euro in Raten.

Ermittlungsverfahren seit 2013

Das von der Staatsanwaltschaft angeschobene Ermittlungsverfahren läuft bereits seit 2013. Im Mai 2014 durchsuchten die Ermittler schließlich die Büros der Kieserling-Stiftung, der Kieserling-Holding, der Compass Logistics International AG und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Stiftung stützt sich bei ihrer Klage vor dem Landgericht nun auf ein Gutachten, das der mittlerweile neu eingesetzte Stiftungsvorstand an ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen vergeben hatte. Das Ergebnis der erneuten Prüfung: Der Wert der von der Stiftung verkauften Kieserling-Anteile lag Ende 2012 angeblich bei mehr als zwölf Millionen Euro – und demnach damit weit über den tatsächlich veranschlagten drei Millionen Euro. Zudem gibt es noch ein weiteres Gutachten, das aus der Familie Kieserling heraus bereits 2014 in Auftrag gegeben worden war. Hiernach liegt der Wert für die verkauften Unternehmensanteile bei ungefähr 27 Millionen Euro. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die operativen Gesellschaften der Kieserling-Unternehmensgruppe deutlich positive Ergebnisse erzielt hätten und es daher keinen Grund für den Verkauf gegeben habe.

Mehrere Gutachten

Diesen beiden Gutachten stehen die Ergebnisse mehrerer weiterer Prüfungsgesellschaften gegenüber, die laut Klageschrift wiederum im Auftrag der Käuferin, also von Compass Logistics, die Firmengruppe noch einmal bewertet hatten. Ihr Ergebnis: Der vereinbarte Kaufpreis von drei Millionen Euro könnte angemessen gewesen sein. Aus dem Kreis der Beklagten heißt es, dass diese nach wie vor der Meinung seien, bei dem Verkauf nach bestem Gewissen gehandelt zu haben. In der Klage ist von grober Fahrlässigkeit die Rede.

Ungewöhnlich an dem Verkauf war etwa, dass Käufer und Verkäufer auf eine Due Dilligence, also auf eine vertiefte Prüfung der Geschäftsbücher, verzichtet haben. Die Anwälte der Stiftung sind laut Klageschrift der Meinung, dass der Stiftungsratsvorsitzende hätte erkennen müssen, „dass der von ihm ausgehandelte Kaufpreis viel zu niedrig war“ - wegen seiner Fachkenntnisse als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und seiner umfangreichen Kenntnisse über die wirtschaftliche Lage der Kieserling-Unternehmensgruppe.

Die Anwälte der Stiftung beziehen sich in ihrer Bewertung der Vorgänge offenbar auch auf die staatsanwaltlichen Ermittlungen. Im Zuge der Durchsuchungen soll, so heißt es in der Klageschrift, ein Treuhandvertrag im Banksafe des Stiftungsratsvorsitzenden gefunden worden sein. Darin soll festgehalten sein, dass der Compass-Mitinhaber treuhänderisch für den Stiftungsratsvorsitzenden Stückaktien an seinem Unternehmen, der Compass Logistics International AG, hält. Compass wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren ebenfalls nicht äußern.

Laut der Website der Stiftung ist der Beklagte nach wie vor Vorsitzender des Stiftungsrates. Wie passt das mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und den Vorwürfen zusammen, die nun auch die Stiftung gegen ihn und die weiteren Beklagten erhebt? Der Stiftungsratsvorsitzende ist, auch das geht aus der Klageschrift hervor, bis zur Vollendendung seines 70. Lebensjahres unbefristet bestellt und kann nur wegen grober Pflichtverletzung mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates vorzeitig abberufen werden. Bislang hat der Stiftungsrat offenbar keinen Handlungsbedarf gesehen.

Innenressort als Stiftungsaufsicht

Einschreiten wollte zwischenzeitlich der Bremer Innensenator, bei dem die Stiftungsaufsicht liegt: Das Ressort hatte dem Stiftungsratsvorsitzenden laut einem Bescheid vom 8. Mai 2014 – soweit es dessen Mitgliedschaft im Stiftungsrat der Kieserling-Stiftung betrifft – die Geschäftsführung mit sofortiger Wirkung untersagt. Dieser Bescheid wurde laut den Unterlagen, die dem WESER-KURIER vorliegen, am 14. August 2014 jedoch wieder ausgesetzt. Als Begründung heißt es in dem entsprechenden Schreiben aus dem Innenressort: Es gebe „derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass (...) (der Beschuldigte) versuchen könnte, eine objektive Prüfung potentiell gegen ihn gerichteter Schadenersatzansprüche zu erschweren.“ Er habe erklärt, dass er bereit sei, an einer Aufklärung (...) des Sachverhalts „tatkräftig mitzuwirken“. Aus dem Umfeld der Stiftung heißt es, der Stiftungsratsvorsitzende nehme an Sitzungen, in denen es etwa um die Klage oder um seine Person geht, nicht teil. Der Innensenator teilte nun mit, dass er als Stiftungsbehörde den Fortgang der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und der anhängigen Gerichtsverfahren abwarte.

Der Vorstandschef der Kieserling-Stiftung, Klaus Starke, der den Vorsitz im Juli 2014 übernommen hatte, weist darauf hin, dass das Gremium sämtlichen Aufgaben trotz des Ermittlungsverfahrens und der Zivilklage weiterhin nachkommt und auch in Zukunft nachkommen wird. Stiftungszweck ist, Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Erziehung mit Fokus auf Verkehrswirtschaft und Logistik zu fördern. Die Stiftung hat zuletzt etwa das gemeinsame Internetportal „German Maritime Studies“, das Haus der Wissenschaft mit seiner Reihe „Bremer Tagebuch“ oder den Forschungsverbund für Maritimes Recht gefördert. Zu den Ermittlungen und auch zur Klage vor dem Landgericht darf Starke nach eigenen Angaben mit Verweis auf eine Verschwiegenheitsklausel in der Stiftungssatzung nichts sagen.

Und die Staatsanwaltschaft? Ob Anklage erhoben wird, ist der Behörde zufolge noch immer offen. Silke Noltensmeier, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen, sagt, dass der Anfangsverdacht auf eine mögliche Untreuehandlungen der Verantwortlichen der Stiftung zulasten der Stiftung nach wie vor bestehe. Derzeit warte die Ermittlungsbehörde auf die Auswertung zweier Gutachten. Erst dann werde entschieden, wie es weitergeht.