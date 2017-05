So ähnlich soll es auch bald in Achim zugehen: Eine Amazon-Mitarbeiterin, hier in Bochum, scannt ein Paket. (dpa)

Wegen der geplanten Ansiedlung eines Amazon-Logistikzentrums in Achim wirft die Opposition dem Bremer Senat Versagen vor. „Es ist eine unmissverständliche Absage an die verfehlte Wirtschaftspolitik. Die rot-grüne Regierung bremst die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes aus“, sagt Jörg Kastendiek, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU in Bremen. Jetzt räche sich, dass man zu lange mit der Erschließung von neuen Gewerbegebieten gewartet habe.

Auch Lencke Steiner von der Bremer FDP kritisiert den Senat: „Amazon hat sich aufgrund der schlechten Gewerbeflächenpolitik des Senats gegen Bremen entschieden. Das ist eine Schlappe für die Politik von Senator Günthner.“ Neben einer schnelleren Erschließung von Gewerbeflächen fordert sie zudem, für Bremen auch über die Absenkung der Gewerbesteuer nachzudenken, um mit den Gemeinden im Umland mithalten zu können.

Auch Bremen könne von Amazonansiedlung in Achim profitieren

Diese Kritik lässt Tim Cordßen, Sprecher von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), allerdings nicht gelten. Er hält es für konstruiert, aus der möglichen Zusage für Achim eine Absage für Bremen abzuleiten. „Wenn eine gute Ansiedlung möglich ist, tun wir natürlich alles dafür“, sagt Cordßen. Da die Pläne offiziell noch nicht bestätigt seien, wolle man sich aber auch nicht weiter dazu äußern.

Doch selbst wenn der Online-Konzern in die Nachbargemeinde geht, könnte Bremen profitieren. Das meint Olaf Orb von der Handelskammer Bremen. „Wenn dort bis zu 2000 neue Arbeitsplätze entstehen, ist das ein Gewinn für die Region“, sagt er. Zwar entgingen der Hansestadt dann Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wenn aber Bremer in Achim arbeiteten, würden sie ihre Lohnsteuern in der Hansestadt zahlen.

Außerdem sieht er ein positives Image für die gesamte Region. Die Ansiedlung großer Konzerne wie Amazon zeigten die attraktive Lage von Bremen und der Umgebung.

Ob es in Bremen überhaupt eine geeignete, den Ansprüchen Amazons genügende Fläche gegeben hätte, ist indes völlig unklar. „Wir kennen die aktuellen Anforderungen von Amazon an ein Grundstück nicht“, sagt Juliane Scholz von der Wirtschaftsförderung Bremen. Daher sei es schwierig, überhaupt Aussagen darüber zu treffen, ob Bremen ein Angebot hätte machen können.

Klar ist hingegen: Seitdem der Versandhändler 2014 von seiner Entscheidung abgerückt ist, in Bremen ein Logistikzentrum eröffnen zu wollen, hat er sich wohl auch nicht mehr für die Hansestadt interessiert. „Wir hatten seitdem mehrfach mit dem Projektentwickler zu tun, der für Amazon arbeitet. In der Zeit gab es aber kein Signal, dass der Konzern Interesse daran hat, sich doch in Bremen niederzulassen“, sagt Scholz.

Amazon Zentrum in Achim soll 50.000 Quadratmeter haben

Wenn die Achimer Politik ihr Okay gibt und sich die Stadt Achim und die von ihr mitgegründete Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen (EVG) mit Amazon handelseinig werden, könnte Bremen immerhin im Namen des Logistikzentrums auftauchen. Denn offenbar soll das Projekt „Amazon Bremen“ heißen. Unter dieser Bezeichnung wurde es jedenfalls den Achimer Ratsfraktionen vorgestellt.

Und da Amazon seine bisherigen Logistikzentren intern nach dem nächstgelegenen internationalen Flughafen benannt hat, beispielsweise „HAM 2“ für den Standort Winsen (Luhe) im Bereich des Hamburger Flughafens, könnte das Zentrum „Bremen“ bald in Achim-Uesen stehen.

Wie von politischen Insidern zu erfahren war, soll das für Uesen geplante Logistikzentrum, dem in Winsen ähneln. In Achim peile Amazon eine Grundfläche von 50 000 Quadratmetern an, das Gebäude soll sich über drei Etagen erstrecken. Und: Im Optimalfall soll es so schnell gebaut sein, dass Amazon bereits das Weihnachtsgeschäft 2019 über den neuen Standort abwickeln kann.

Die EVG, die je zur Hälfte der Stadt Achim und der Kreissparkasse Verden gehört, wickelt den Verkauf der Fläche ab. Einer der Geschäftsführer ist Bernd Kettenburg, zugleich Erster Stadtrat. Er betonte am Dienstag, dass noch nichts entschieden sei. Noch sei man mit vier Interessenten im Gespräch. Namen werde er nicht kommentieren, denn noch sei noch nichts verkauft. Wie zu hören ist, wurde den Politikern die Amazon-Planung jedoch sehr konkret vorgestellt.

Aber: Amazon hatte die EVG und die Stadt wohl eindringlich um Verschwiegenheit gebeten und wollte zu diesem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen nicht öffentlich genannt werden. Eine Stellungnahme von Amazon blieb auch am Dienstag aus.