Die Entscheidung schlug in Washington ein wie ein Blitz: FBI-Chef James Comey wurde von US-Präsident Donald Trump entlassen. (SHAWN THEW/EPA/REX/Shutterstock)

Kurz nach 17 Uhr fährt ein schwarzer Ford Taurus vor dem Hauptquartier der amerikanischen Bundespolizei FBI in Washington vor. Ein weißhaariger Mann in dunklem Anzug klettert aus dem Auto und verschwindet mit einer unscheinbaren Aktenmappe unter dem Arm in der Betonburg. Keith Schiller ist auf der wichtigsten Mission für seinen Chef, dem er seit Jahren als Leibwächter dient.

Der illustre Bodyguard fungiert nebenbei als Donald Trumps Mann für alle Fälle. Als Schiller nach einer Stunde wieder auftaucht, ist die Mappe verschwunden. Ihr brisanter Inhalt, ein Entlassungsschreiben des US-Präsidenten an James Comey, liegt nun auf dem Schreibtisch des FBI-Direktors, zu dem dieser womöglich nie wieder Zugang bekommt.

Comey erfährt von seinem Rausschmiss, wie der Rest der Nation, aus dem Fernsehen. Während er bei einer öffentlichen Veranstaltung der Bundespolizei in Los Angeles spricht, künden die fetten Lettern auf den Mattscheiben hinter ihm von seiner Entlassung. Ein Anruf in die Zentrale bringt dann Gewissheit. Ein Mitarbeiter informiert Comey über das Schreiben Trumps, ihn „auf Empfehlung“ des Justizministers Jeff Sessions und dessen Stellvertreters Rod Rosensteins „mit sofortiger Wirkung aus dem Amt zu entfernen“.

Schockwelle in Washington

Der Rauswurf des Mannes, der die Ermittlungen gegen Trump-Vertraute und möglicherweise den Präsidenten selber leitet, sendet Schockwelle durch die amerikanische Hauptstadt. Versucht Trump, die unabhängige Justiz zu behindern? Selbst hohe Mitarbeiter im Weißen Haus erwischt der in kleinstem Kreis bereits vor einer Woche ausgeheckte Coup auf dem falschen Fuß.

Sprecher Sean Spicer hat seine liebe Mühe, den Rauswurf zu begründen. Die Erklärung, dieser habe gehen müssen, weil er die E-Mail-Affäre Hillary Clintons unprofessionell gehandhabt habe, überzeugt nur wenige in Washington. Zumal das nicht nur fast ein Jahr zurückliegt, sondern seinerzeit Trump im Wahlkampf half.

Warum feuerte Trump Comey nicht schon bei der Amtsübernahme? Der Führer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hat einen Verdacht. Der Coup ziele darauf ab, die Ermittlungen in der Russland-Affäre zu behindern. Unisono verlangten die Demokraten die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers.

Richard Nixons früherer Rechtsbeistand im Weißen Haus, John Dean, fühlt sich an das Vorgehen seines später des Amtes enthobenen Chefs in der Watergate-Affäre erinnert. Dieser feuerte beim sogenannten „Samstagnacht-Massaker“ 1973 den Sonderermittler Archibald Cox. Eine kontroverse Entscheidung, die in dem Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon und dessen Rücktritt mündete.

Druck auf die Republikaner im Kongress

Ob Trump wie Nixon etwas zu verbergen hat, oder – wie das Weiße Haus behauptet – bloß einen überforderten FBI-Direktor ablöste, werden die kommenden Wochen zeigen. Der Druck auf die Republikaner im Kongress, die Ermittlungen in der Russland-Affäre einer unabhängigen Instanz zu überlassen, ist bereits am Tag danach massiv.

Denn Comey ist nicht der erste Vertreter des Rechtsstaats, den Trump im Zusammenhang mit der Aufklärung der Russland-Affäre feuerte. Zuvor mussten bereits die amtierende Justizministerin Sally Yates und der für Trumps Aktivitäten in New York zuständige Generalstaatsanwalt Preet Bharara ihre Posten unfreiwillig räumen.

Trump habe seine Macht mehr als einmal „in grotesker Weise missbraucht“, schlägt Analyst Jeffrey Tobin auf dem Nachrichtensender CNN Alarm. Einen Stresstest für die US-Demokratie macht auch der Geheimdienst-Experte Malcolm Nance aus. Behinderung der Justiz sei etwas, das „in Diktaturen der Dritten Welt vorkomme“.

Die Sorge um das Ansehen der USA geht nicht spurlos an den Republikanern vorüber. Mehrere Senatoren und Abgeordnete wollen dem Vorgehen Trumps auf den Grund gehen. Senator John McCain beispielsweise, zeigt sich "enttäuscht“ und verlangt die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission. Trump gibt sich derweil gelassen. Wenn sich die Wogen geglättet hätten, twittert er am Mittwochmorgen, „werden mir alle noch dankbar sein“.