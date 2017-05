Hier buddelt die SWB an der Fernwärmeleitung zwischen Müllverbrennungsanlage und Universität. Da die Leitungen in die Jahre gekommen sind, wird die Zahl der Baustellen in den kommenden Jahren wohl steigen. (Tristan Vankann)

Die Stromkabel und Wasserleitungen in Bremen sind in die Jahre gekommen. Deshalb plant Bremens Energieversorger SWB, bis 2022 jährlich 84 Millionen Euro in neue Leitungen zu investieren. Das hat das Unternehmen am Dienstag auf seiner Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben. Der SWB-Vorstandsvorsitzende Torsten Köhne sagte: „Viele Leitungen stammen aus der Zeit zwischen 1950 und 1970. Die müssen alle so langsam erneuert werden.“

Als konkretes Beispiel nannte er das Fernwärmenetz in der Neuen Vahr. „Da haben wir eine Zeit lang den Gedanken durchgespielt, ob denn Heizen mit Strom nicht eine Alternative sein könnte. Aber beim Durchrechnen haben wir festgestellt, dass Kosten entstehen, die weder wir noch unsere Kunden tragen möchten.“

Bremens Breitbandinfrastruktur

Das wird für Bremen in den kommenden Jahren eine Reihe zusätzlicher Baustellen bedeuten. Doch wenn irgendwo die Straße aufgerissen werden muss, versucht der Energieversorger, einen Mehrwert zu schaffen: Die SWB-Tochter Wesernetz prüft, wo gleichzeitig Glasfaserkabel im Boden verlegt werden können. Damit würde die SWB in den Ausbau von Bremens Breitbandinfrastruktur einsteigen.

Mehr zum Thema SWB verdreifacht Gewinn Der Bremer Energieversorger SWB schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Den Gewinn vor Zinsen und ... mehr »

Eine weitere Baustelle – allerdings nur im übertragenen Sinne – ist die Umstellung von L-Gas auf H-Gas. L steht für „low“, H steht für „high“ und bezeichnet den Energiegehalt des Gases, der bei H-Gas höher ist. Entsprechend müssen die SBW-Monteure in den Haushalten prüfen, ob die Gasthermen mit dem H-Gas zurechtkommen. Bisher gab es 28.000 Hausbesuche, 400.000 werden es insgesamt sein.

Im Stadtteil Mahndorf ist die Erfassung bereits abgeschlossen. Lediglich bei 55 von 4500 Geräten war die Technik so veraltet, dass sie nicht umgestellt werden konnte. Für den 20. Juni ist in Mahndorf die erste Einleitung des H-Gases geplant. Aktuell erfasst die SWB mit insgesamt 60 Monteuren die Haushalte in Schwachhausen, Obervieland und Kattenturm.

Der Strom selbst wird immer günstiger

Was die Kosten für Gas allgemein angeht, hat die SWB 2016 die Preise Anfang Februar und Anfang November für Tarif- und Sondervertragskunden zwei Mal gesenkt. Das bedeutete für die Bremer zum Start in den Winter 0,6 Cent pro Kilowattstunde weniger verglichen mit dem Vorjahr sowie 0,8 Cent weniger für die Bremerhavener. Bei den Strompreisen lautet die kurze Formel: Der Strom selbst wird immer günstiger, die Kosten drumherum werden immer höher, was nach SWB-Angaben der Umlage für erneuerbare Energien geschuldet ist.

Auch hier geht der Ausbau für die SWB weiter. So ist für Ende September die Inbetriebnahme von zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 15,5 Megawatt geplant. Beide stehen im Landkreis Stade. SWB-Vorstandsvorsitzender Köhne sagte dazu: „Natürlich ist es mehr sexy, Windmühlen zu eröffnen als über Hausdämmung zu reden.“ Schließlich sei mit einer zeitgemäßen Isolierung in Gebäuden noch großes Energiesparpotenzial vorhanden. Und Energie, die eingespart wird, muss die SWB erst gar nicht produzieren.

Außerdem will die SWB im September am Standort Hastedt einen Wärmespeicher in Betrieb nehmen. Dieser ermöglicht eine gleichmäßige Fahrweise des Heizkraftwerks. Dort soll auch noch in diesem Jahr der Bau eines neuartigen Hybridregelkraftwerks beginnen. Es kombiniert einen Batteriespeicher mit einem Wärmespeicher und soll im Bremer Osten die Versorgung mit Fernwärme verbessern. „Dafür gibt es vom Bund auch Fördermittel“, sagte Vertriebsvorstand Frank Priewe. Start für das Hybridwerk soll im kommenden Jahr sein. Die Gesamtkosten für die Projekte belaufen sich auf knapp 14 Millionen Euro.

Ausbau des Ladesäulennetzes für E-Autos

Zudem will die SWB bis Jahresende das Ladesäulennetz für E-Autos im Land Bremen auf 40 Stück ausbauen. SWB-Vorstand Köhne, der selbst seit fünf Jahren ein E-Auto fährt, ergänzte: „Darunter sind 15 Ladesäulen, die erneuert werden müssen, weil sie in die Jahre gekommen sind.“ Per SWB-Tankkarte werde es möglich sein, auch außerhalb Bremens über eine Art Roaming sein Auto laden zu können.

Mehr zum Thema Kartellamt überprüft Bremer Wasserpreis Aus Sicht des Bundeskartellamtes ist das Trinkwasser in Bremen zu teuer. Die Behörde hat ein ... mehr »

Zu den Ermittlungen des Bundeskartellamts wegen der gestiegenen SWB-Trinkwasserpreise, sagte Vertriebsvorstand Priewe: „Dieses Verfahren haben wir 2014 selbst mit angeschoben, als die Preise angestiegen sind.“ Torsten Köhne ergänzte: „Wir rechnen frühestens in drei bis vier Jahren mit einer Entscheidung.“ Was die Ermittlungen im SWB-Mutterkonzern EWE angeht, sagte Köhne dem WESER-KURIER: „Ich hoffe, dass das dort schon bald wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.“ Ob ein Vorstandsposten bei der EWE eine Option für ihn wäre, dazu wollte er sich nicht äußern.

Gewinn im abgelaufenen Jahr verdreifacht

Die SWB hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) mehr als verdreifacht. Er stieg gegenüber 2015 von 65 Millionen Euro auf knapp 196 Millionen Euro. Das Jahresergebnis der SWB als Einzelgesellschaft stieg von einem Minus bei mehr als vier Millionen Euro auf einen Gewinn von 41 Millionen Euro. Diese Summe wird als Dividende an den Mutterkonzern EWE nach Oldenburg gehen. Der SWB-Vorstandsvorsitzende Torsten Köhne sagt dabei aber: „Ausschlaggebend für das Jahresergebnis ist der einmalige Sondereffekt aus der Neuordnung unserer betrieblichen Altersvorsorge.“

Für alle SWB-Mitarbeiter, die jetzt oder in der Zukunft eine Betriebsrente beziehen, steigt die Betriebsrente nur noch um 0,75 Prozent statt um ein Prozent. Durch weitere Vereinbarungen dazu wird die SWB bis zum Jahr 2029 um mehr als 100 Millionen Euro entlastet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 57 Millionen Euro auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. 2016 beschäftigte die SWB 2180 Mitarbeiter – 15 mehr als 2015. Die Zahl der Auszubildenden blieb bei 110 fast gleich. Damit ist die SWB einer der größten Arbeitgeber Bremens.