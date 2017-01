Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sechstagerennen in der ÖVB-Arena Bremer Sixdays 2017 sind eröffnet

In der ÖVB-Arena haben am Donnerstagabend die 53. Bremer Sixdays begonnen. Nach dem Startschuss, den Werder-Kapitän Clemens Fritz und Comedian Martin Rütter abfeuerten, sind die insgesamt 24 Radprofis in den sechstägigen Wettbewerb gestartet.