Marcel Kalz und Iljo Keisse. (Imago)

An den ersten fünf Tagen hatten Marcel Kalz und Iljo Keisse so dominiert, dass ihr Sieg eigentlich schon vorzeitig feststand. Wie sollten diese beiden Spitzenfahrer auf die Konkurrenz noch zwei Runden verlieren? Antwort: Wenn sie es zulassen. Und so sah es in der letzten Stunde vor Mitternacht dann auch aus. Etwa alles nur Show? Die Verfolger jedenfalls witterten ihre Chance.

Leif Lampater/Wim Stroetinga, Jesper Mørkøv/Yoeri Havik und das nach den Ausfällen von Christian Grasmann und Theo Reinhardt neu formierte Duo Andreas Graf/Kenny De Ketele standen 50 Runden vor Schluss tatsächlich in der Nullrunde mit Kalz und Keisse – für Spannung war also doch noch gesorgt. Bis die Favoriten ihre Show abzogen: Für 30 Sekunden hatten Lampater/Stroetinga geführt, dann machten Kalz und Keisse Ernst. Erst glichen sie aus, dann legten sie gleich noch eine Runde drauf – 14 Runden vor Schluss war das die Entscheidung. Kalz und Keisse hatten sich nicht verzockt und am Ende Lampater/Stroetinga und Mørkøv/Havik auf die Ränge zwei und drei verwiesen.

"Ich keime in meinem Bett"

Christian Grasmann wusste am Abend derweil nicht, wie er seine Enttäuschung in Worte fassen sollte. „Wahrscheinlich ist es einfacher zu erzählen als zu beschreiben, wie es sich wirklich anfühlt“, sagte der 35-Jährige, nachdem er vom hoffnungsvollen Mitfavoriten zum vermutlich unglücklichsten Profi mutiert war. „Ich keime in meinem Bett“, sagte Grasmann. Als ob die Auswirkungen seines bakteriellen Infekts nicht schon deutlich genug zu vernehmen gewesen wären, bekam er gleich noch einen Hustenanfall dazu.

Grasmann war das Gesicht der Bremer Sixdays gewesen. Er war auf unzähligen Plakaten zu sehen, mit denen die Organisatoren Werbung für das Rennen machten. Nun strahlte dieses Gesicht keine Kampfkraft und keine Begeisterung mehr aus, sondern nur noch Tristesse. Er hatte Startverbot. Für den Münchener war das Rennen beendet, bevor es in die entscheidende Phase gehen sollte. „Es tut mir auch für Kenny unendlich leid“, sagte Grasmann, der am Sonntag Fieber bekommen und schon am Montag statt in der Koje an der Bahn im Bett gelegen hatte.

Damit hatte sich das Unternehmen Titelverteidigung für Grasmann/De Ketele erledigt. Aus fünf potenziellen Siegkandidaten in Bremen waren vier geworden, unter denen sich Kalz und Keisse am Montag endgültig in die Rolle des Topfavoriten gefahren hatten. Wie dieses Duo die Große Jagd beherrscht hatte, war sagenhaft. Mit einer Doublette, also mit zwei Rundengewinnen am Stück, zeigten sie es der Konkurrenz.

Theo Reinhardt musste aussteigen

Lampater/Stroetinga abgeschlagen, ebenso Theo Reinhardt (Berlin) und Andreas Graf (Österreich): Einzig Jesper Mørkøv (Dänemark) und Yoeri Havik (Niederlande) waren den Führenden einigermaßen gewachsen. Doch auch sie mussten am Finaltag wenigstens zwei Runden gutmachen – angesichts der Stärke von Kalz und Keisse schwer vorstellbar. Und dann folgte nach der Kleinen Jagd am Dienstag der nächste Rückschlag für die Sportliche Leitung: Theo Reinhardt, mit Andreas Graf ein Anwärter auf Platz drei, musste wegen seiner vor Tagen aufgetretenen Sitzprobleme doch noch aussteigen.

Drohte dem Tag der Entscheidung schon ein Finale ohne Spannung, wurde es nun im Klassement auch noch unübersichtlich. Die Wettkampf-Kommission am Rande der Bahn musste rechnen, mit welchem Runden- und Punktestand das neu entstandene Paar De Ketele/Graf in die Schlussrunden gehen sollte. Urplötzlich bot sich De Ketele also doch noch die Chance auf eine Podiumsplatzierung.

Dem Sportlichen Leiter Erik Weispfennig wäre ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch lieber gewesen, doch sollte er ausgerechnet den Besten im Feld einen Vorwurf machen? „Im Fußball geht auch nicht jedes Spiel ins Elfmeterschießen“, sagte er. Spannung kann eben auch im Bahnradsport nicht verordnet werden. Mit den Leistungen aller zwölf Teams war Weispfennig trotzdem zufrieden.

Zufrieden war auch Hans Peter Schneider mit den 53. Sixdays: Seit 2012 sind Theo Bührmann jr. und er bei den Sixdays die Geschäftsführer. Sie konzentrierten sich von Beginn an mit Sixdays-Leiter Peter Rengel und Erik Weispfennig auf das sportliche Angebot und die Gewinnung von neuen, jüngeren Zuschauergruppen – und dieses Konzept scheint aufzugehen. Der „Tag der Schulen“ mit etwa 1000 Schülern hat sich schon beim zweiten Mal als ein Format bewährt, um das Publikum von morgen anzusprechen und aufzuzeigen, wie rasant Bahnradsport sein kann. Mit Starterfeldern bei den Frauen, der U 23 und der U 19, den Sprintern, dem Duell der Paracycler am Finaltag und dem Jedermann-Rennen weist das Bremer Sechstagerennen eine in Europa einzigartige Bandbreite auf. Einmalig ist auch das Rahmenprogramm in der ÖVB-Arena. Nirgends sonst wird neben dem Sport so viel Party gemacht – und dem Publikum gefällt es.

Experiment mit klassischer Musik ist gelungen

Einmal mehr wurde der Mut der Organisatoren belohnt: Sie brachten zur Eröffnung der Sixdays das mehr als 100-köpfige Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte in die Halle. Das Experiment mit klassischer Musik gelang, wohl selten war die Arena so voll besetzt wie am Donnerstag.

Schneider und Rengel zogen am Dienstag vor dem Finale eine positive Zwischenbilanz, ohne den Blick auf Schwachstellen zu verlieren. Am Montag hatte es im Programmablauf in der Haupthalle einige Längen gegeben, die auch Rengel nicht gefielen. „Darüber haben wir schon gesprochen, und wir werden es auch noch mal tun“, sagte er. Schneider störte sich daran, dass die Profis am Montag in einer ziemlich leeren Halle fahren mussten. Dafür waren die Nebenhallen überfüllt – worüber sich Schneider natürlich auch freute.