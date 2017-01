Die Sieger des Vorjahrs, die ihren Triumph gern wiederholen möchten: Christian Grasmann (links) und Kenny De Ketele. (Frank Thomas Koch)

Anfänglich ist das Publikum noch recht unruhig, nach den ersten Klängen jedoch gleicht die Arena einem riesigen Konzertsaal. Die mehr als 100 jungen Musiker im Alter zwischen 13 und 23 Jahren, die nie zuvor bei einer Sportveranstaltung aufgetreten sind, meistern ihre Premiere mit Bravour. Lang anhaltender Beifall ist ihr verdienter Lohn.

Angesichts des gewaltigen Vorspiels droht die anschließende Startschuss-Zeremonie fast schon ein wenig unterzugehen. Mit ausgestreckten Armen halten Werder-Profi Clemens Fritz und Comedian Martin Rütter ihre Revolver in die Höhe, das Publikum zählt die letzten Sekunden herunter – dann eröffnen zwei Schüsse das Rennen offiziell. Aber bevor die Profis in die Pedalen treten, müssen erst einmal die vielen Medienvertreter von der Bahn. Noch einmal erklingt das Orchester, jetzt mit dem „Ritt der Walküren“ von Richard Wagner. Während für die Musiker der Feierabend naht, starten die Fahrer in ihre sechstägige Arbeit. Die Klassik verabschiedet sich, der Sport übernimmt. Die einen haben begeistert, die anderen wollen es erst noch.

Wo bleibt Keisse?

Im Gegensatz zum Trubel am Abend herrschte nachmittags bei der Fahrerbesprechung noch entspannte Ruhe. Mit Iljo Keisse fehlte zunächst einer der Favoriten für die kommenden Tage. Der Belgier war noch auf der Autobahn, als seine 23 Kollegen die Instruktionen des Sportlichen Leiters Erik Weispfennig erhielten. Um 17 Uhr, mit einstündiger Verspätung, sollte Keisse ankommen, um 17.40 Uhr war er endlich da. Aufatmen bei den Organisatoren.

Marcel Kalz machte sich derweil weniger Sorgen um seinen Partner Keisse als um seine technische Ausstattung fürs Rennen. Dem Berliner war am Dienstag seine Maschine entwendet worden. Nun musste er sich erst einmal mit einem Ersatzrad begnügen. Ein echtes Handikap, wie Vorjahressieger Christian Grasmann sagte, weil „jedes Rad anders ist“.

Grasmann war ziemlich müde in Bremen eingetroffen – aus mehreren Gründen. Dem 35-Jährigen steckte noch das Rennen in Rotterdam in den Knochen, das er am Dienstag mit Roger Kluge gewonnen hatte. Ein toller Erfolg, der aber von einem anderen Ereignis in der Bedeutung noch übertroffen wurde: Am 4. Januar ist Grasmann erstmals Vater geworden – zwei Wochen früher als errechnet. Erst am 3. Januar war der Münchener vom Training in Australien nach Deutschland zurückgekehrt, am 5. Januar stand das Rennen in Rotterdam an. Grasmann hatte sich nach seiner Ankunft gerade ins Bett gelegt, als sich sein Sohn auf den Weg in die Welt machte. Ans Ausschlafen nach der langen Reise war im Hause Grasmann also nicht mehr zu denken – der Kreißsaal wartete.

Immerhin kam Hannes so schnell, dass der frisch gebackene Vater es rechtzeitig zu den Sixdays nach Rotterdam schaffte. Und dort dann ein Rennen fuhr, wie es nicht oft vorkommt auf den Bahnen Europas. Nach drei Tagen führten Grasmann und Kluge bereits mit drei Runden Vorsprung – sie siegten schließlich souverän. Für den Bremer Titelverteidiger war es sein erst zweiter Gesamtsieg überhaupt – und das mit 35 Jahren. Weil er sich inzwischen weitgehend aus der täglichen Arbeit für sein Radsport-Team Maloja Pushbikers herausziehen kann, hat er mehr Zeit für den eigenen Sport. Und das macht sich mit starken Leistungen bemerkbar. Ob es jetzt auch in Bremen zum Erfolg reicht? Grasmann wirkte skeptisch, da nicht nur er, sondern auch sein Partner Kenny De Ketele in Rotterdam ganz hart arbeiten musste. „Ich denke, dass Wim und ich wohl zwei Tage brauchen werden, um unseren Rhythmus zu finden“, sagte der Bayer.

Neben Kalz/Keisse und Grasmann/De Ketele zählen Leif Lampater/Wim Stroetinga in Bremen zu den Favoriten. Lampater hatte im Vorjahr abgesagt, um sich voll auf eine Olympia-Teilnahme mit dem deutschen Bahnteam in Rio zu konzentrieren. Obwohl er wegen eines Bruches in der linken Hand sein großes Ziel abschreiben musste, bereut er die Entscheidung nicht. „Ich habe in der Olympia-Vorbereitung in sportlicher Hinsicht trotzdem viel Neues kennen gelernt“, sagte er, der auf seinen dritten Triumph in der ÖVB-Arena hofft. Etwas Neues lernte der 34-Jährige dort schon am ersten Abend kennen: Klassische Musik und Radsport passen zusammenpassen.