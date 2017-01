Träumt von seiner ersten eigenen Tour: Moritz Garth. (Christina Kuhaupt)

Aber genau dort stand die 17-jährige Julia Beautx am Sonnabend beim Kidsday in der ÖVB-Arena. Eigentlich hat sie vor rund drei Jahren nur zum Spaß damit begonnen, eigene Youtube-Videos zu produzieren. Heute abonnieren mehr als eine Million Menschen ihre Videos, in denen sie unter anderem Beauty- und Livestyle-Tipps gibt oder aus ihrem Leben erzählt. „Ich hab mir, als ich anfing, gar nichts dabei gedacht, und plötzlich kamen immer mehr Menschen dazu“, sagte sie. „Erst war ich selber das Fan-Girl von anderen Youtubern, dann war es plötzlich andersherum.“

Auch ihr Kollege Moritz Garth startete bei Youtube durch – insbesondere mit seiner Musik. 2016 brachte er seine erste Single „Neue Welt“ heraus, die allein bei Spotify über eine Million Mal gespielt wurde. Vergangenen Monat folgte mit „Kaltes Wasser“ seine zweite Single. Zu seinen musikalischen Vorbildern, sagte er, gehören unter anderem Mark Forster und Revolverheld.

Dass beide mittlerweile ihre eigene Fanbase haben, wurde beim Kidsday schnell deutlich. Rund 10.000 Besucher kamen, um die zwei Youtube-Stars zu sehen. Kurz vor ihren Auftritten wurde es voll im Innenraum der ÖVB-Arena. Auch auf den Rängen griffen immer mehr Besucher zu den ausgelegten Klatschpappen – bereit, ihre Idole auf der Bühne anzufeuern und ordentlich Lärm zu machen. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, gab Julia Beautx zu. Vor so vielen Zuschauern habe sie noch nicht auf der Bühne gestanden. Dann lief aber alles gut: Ein paar ihrer Fans durften mit auf die Bühne und ihr Fragen stellen. Garth gab einige seiner eigenen Songs zum Besten, außerdem coverte er Hits von Mark Foster und Cro. Und zeigte sich selbstbewusst: „Ich habe schon als Kind irgendwie gewusst, dass ich mal auf der Bühne stehen werde.“ Auch in Zukunft will der 20-Jährige sich voll und ganz seiner Karriere widmen. Sein großes Ziel: ein Top-Ten-Hit und eine eigene Tour.

Nach ihren Auftritten schrieben beide noch Autogramme. Dabei zog sich die Schlange der aufgeregten Fans einmal quer durch die gesamte Halle 2. Wer ein Autogramm haben wollte, musste Geduld mitbringen. Yaren (14) und ihre Freundin Kim (16) hatten Glück: „Julia kommt in ihren Videos super nett rüber, und so ist sie auch in echt“, freute sich Yaren. Noch mehr schwärmten die Teenager aber von Moritz Garth und dem gemeinsamen Foto mit ihm. „Er ist einfach der Hammer.“

Andrang herrschte auch beim Rahmenprogramm des Tages. Auf einer kleinen Bahn im Foyer konnten die Besucher selbst ihr Können auf dem Rad unter Beweis stellen. Ein paar Meter weiter verwandelten sich beim Kinder-Schminken Jungen und Mädchen in Piraten, Roboter, Katzen und Schmetterlinge; andere versuchten sich auf dem Fahrrad-Parcours oder beim Bullenreiten.

Aber auch der Profi-Radsport kam nicht zu kurz. Viele Eltern wollten mit ihren Kindern die Fahrer aus der Nähe sehen. Diese sorgten bei einigen für mindestens so viel Aufregung wie die Stars auf der Bühne. „Das ist total cool, dass die Radfahrer so schräg an der Wand fahren“, fand die neunjährige Clara Rogas – und meinte damit natürlich die steilen Kurven der Bremer Bahn. Sie war in den vergangenen Jahren schon häufiger bei den Sixdays dabei und freut sich immer sehr darauf, den Fahrern zuzugucken. Auch ihre beste Freundin Emilia Kaminski fand es spannend zu sehen, wie die Profis ihre Runden drehten. „Ich mache auch selbst gerne längere Fahrradtouren“, erzählte die Neunjährige stolz. Aber es gab eine Sache, auf die sie sich beim Kidsday noch mehr freute als auf Radsport: auf die Zuckerwatte im Foyer.