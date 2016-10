Nach etwas mehr als sechs Stunden im Ziel - Andreas Böll hat durchgehalten. (Frank Thomas Koch)

Noch im Juli befand sich der 49-Jährige wegen einer im Januar festgestellten Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung in Chemotherapie. Am Sonntag lief er tatsächlich die 42.195 Meter des Marathons.

„Nicht innerhalb von fünf Stunden, wie ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, sondern in etwas mehr als sechs“, blickte er beim abendlichen Entspannungsspaziergang durch die Wallanlagen zurück. Als Letzter auf die Strecke gegangen hatte Böll den gesamten Lauf über den Besenwagen im Nacken. „Etwa nach 30 Kilometer habe ich gedacht: Andreas – lass gut sein“, erzählt er. Doch dann habe er sich mit Musik abgelenkt und letztendlich noch als Vorletzter das Ziel erreicht. Immer noch mit dem Besenwagen im Nacken. Aber erfolgreich angekommen bei seinem insgesamt fünften Bremen-Marathon und nichts anderes zählte. Dass Böll nach seiner gerade überstandenen Reha überhaupt eine solche Tortur meisterte, grenzt ohnehin an ein mittleres Wunder, zumal auch Lymphdrüsenkrebs, HIV und Hepatitis C in seiner Krankenakte aufgeführt sind.

Sechs Wochen Vorbereitungszeit

Lediglich sechs Wochen hatte er, um sich tatsächlich auf den Lauf vorzubereiten. „Es gibt diese Geschichten von Leuten, die während der Chemo die ganze Zeit nur im Bett liegen und dann danach nicht einmal mehr eine Tasse zum Mund führen können. Deswegen habe ich in der Reha auch Fitnesstraining gemacht“, sagt Böll. Ausdauertraining und Läufe seien aber erst in den vergangenen eineinhalb Monaten wieder möglich gewesen. So richtig rund lief es für ihn beim Marathon freilich nicht. Ein wenig gefroren habe er zehn Minuten vor dem Start, weil er sich nicht richtig warmgemacht hatte. Den heißen grünen Tee, den er daraufhin noch getrunken habe, hätte ihm dann letztendlich auch nicht so gut getan.

„Ich bin ganz schwerfällig gelaufen, so als würde ich 100 Kilo wiegen. Dabei müsste ich mit meinen 65 ja eigentlich regelrecht schweben beim Laufen.“ Aus ihm spricht der Galgenhumor. Dass er solch eine Herausforderung gemeistert hat, das sieht Böll auch als Ermutigung für alle anderen Krebspatienten, nicht aufzugeben. Seine eigene Stärke zieht er auch aus seinem Glauben. Auch durch Gebete und das Lesen der Bibel habe er sich auf die Strecke vorbereitet, erzählt er. Und wenn es nach ihm geht, dann soll der Marathon auch nicht der letzte gewesen sein. „So Gott will!“ sagt er.

Über die gesamte Strecke hatte Böll den Besenwagen im Nacken. (Frank Thomas Koch)

Als ein Mann der außergewöhnlichen Ideen ist Emin da Silva inzwischen beim Bremen-Marathon bekannt rückwärts und seitwärts oder auch mit einem Wäschekorb lief der Extremsportler die Strecke bereits und sammelte dabei jeweils für einen guten Zweck. Am Sonntag hatte er sich ausnahmsweise nur die Zehn-Kilometer-Distanz vorgenommen, doch mehr wäre bei seiner aktuellen Idee auch beim besten Willen nicht drin gewesen. Denn der 43-Jährige hüpfte auf einem Bein. Natürlich nicht durchgängig auf dem gleichen, sondern mal im achter, mal im 16er oder auch im 20er-Rhythmus bis zum Beinwechsel. Eine Stunde und 27 Minuten – fast drei Mal so lange wie Sieger Jarrko Järvenpää war er unterwegs aber am Abend auf der heimischen Couch „hammermäßig kaputt aber maßlos glücklich. Das ging schon an die körperliche Grenze. Aber der Schmerz geht und der Stolz bleibt“, fügt er mit einem Lachen an und für den Bremer Tierschutzbund habe er schließlich auch ein paar Spenden zusammenbekommen.

Während bei da Silva die Schmerzen langsam nachließen ließ Järvenpää den Abend gemütlich in einem Lokal an der Schlachte ausklingen. Der fliegende Finne, der in den letzten Jahren drei Mal in Bremen die Zehn-Kilometer lief, dabei immer die 30 Minuten-Marke unterbot, den Streckenrekord pulverisierte und die Konkurrenz nur staunen ließ, war vielleicht zum letzten Mal in Bremen über diese Distanz am Start. Der Mann aus Tampere, der die Strecke in Bremen mit verbundenen Augen laufen könnte, wie er mit einem Schmunzeln bemerkt, ist gerade dabei auf den Marathon umzusatteln. Am 20. November in Valencia will er seinen ersten bestreiten. Seine Zielzeit: 2:16 Stunden und in vier Jahren die Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio. Zwischenstopps in Bremen sind in den kommenden Jahren dabei nicht ausgeschlossen. „Aber erst mal den Halbmarathon“, sagt der 30-Jährige. „Um richtig schnell laufen zu können, muss ich schließlich erst mal die Strecke kennenlernen.“