Eng am Gegenspieler: Sebastian Schmitt (r.) von den Eisbären Bremerhaven. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München hofft auf einen Einsatz gegen seinen Ex-Klub. (HARTMUT ADELMANN und fr, FR)

Spiele gegen Ex-Vereine sind immer etwas ganz Besonderes. So auch für Sebastian Schmitt, der an diesem Sonntagabend (18 Uhr) mit seinen Eisbären Bremerhaven beim FC Bayern München in der deutschen Basketball-Bundesliga (BBL) gastiert. „Ich hoffe mich auf das Spiel überhaupt konzentrieren zu können. Es wird schon ein anderes Gefühl sein, wenn man vom Bayern-Publikum dann nicht so unterstützt wird wie sonst", sagt der 20-Jährige.

Ob das Spielmacher-Talent gegen seine ehemaligen Teamkameraden zum Einsatz kommt, ist aber fraglich. An den ersten acht Spieltagen kam Schmitt lediglich bei der 83:96-Niederlage gegen Ulm im vierten Liga-Spiel der Eisbären zu einem Kurzeinsatz, für knapp fünf Minuten. „Ich habe aber auch nicht erwartet, dass ich hier direkt immer 20 Minute spiele”, sagt Schmitt. „Die Situation ist für mich nicht unerwartet.” Doch was fehlt dem Aufbauspieler, damit er öfter bei den Bremerhavenern zum Zug kommt?

Er müsse noch stark an seiner Physis arbeiten, sagt Cheftrainer Machowski über seinen 83 Kilogramm schweren Schützling. „Das kann man von heute auf morgen nicht erlernen. Er muss sich an die härtere Gangart erst einmal gewöhnen.”

"Zeitpunkt, die Wohlfühloase zu verlassen"

Eine Gangart, die Schmitt so kaum kennt. Vom Sportbund DJK Rosenheim, seinem Heimatverein, wechselte er in der Saison 2010/11 zur U16-Mannschaft der Bayern. Schmitt rückte anschließend in die U19 in die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) auf. Ab dem Jahr 2013 spielte „Basti", wie sie ihn nennen, in der zweiten Mannschaft der Bayern in der 1. Regionalliga Süd-Ost. In der vergangenen Saison holten sie die Meisterschaft und machten den Aufstieg in die zweite Bundesliga, die Pro B, perfekt. Zudem kam er in der vergangenen BBL-Saison bei den Profis zu zwei Kurzeinsätzen.

Im Sommer geriet Schmitt in den Fokus der Eisbären. Er absolvierte ein mehrtägiges Probetraining bei den Eisbären und erhielt im September bei den Bremerhavenern einen Einjahresvertrag. „Es war für mich der richtige Zeitpunkt, die Wohlfühloase zu verlassen”, sagt Schmitt über seinen Wechsel von München nach Bremerhaven. Er erhielt noch eine Doppellizenz, die es ihm ermöglicht, beim Regionalligisten Rot-Weiss Cuxhaven eingesetzt zu werden, mit dem die Bremerhavener seit Juli eine Kooperation betreiben. Dort kam Schmitt in dieser Saison bereits dreimal zum Einsatz, stand durchschnittlich knapp 28 Minuten auf dem Parkett. „Es ist auf jeden Fall gut, Spielzeit zu bekommen. Damit spielt man auch und trainiert nicht nur”, sagt Schmitt.

Diese Spielzeit muss sich Schmitt bei den Eisbären Bremerhaven noch erarbeiten. „Ich muss im Training dem Trainer zeigen, dass er mir zu 100 Prozent vertrauen kann. Vielleicht habe ich ihm das nicht komplett übermitteln können.”

Großer Schritt in die BBL

An die Spielweise in der Basketball-Bundesliga muss er sich erst einmal gewöhnen. „In der NBBL hast du gegen Jugendliche gespielt, in der BBL gegen Männer”, sagt Schmitt. Die Physis sei eine ganz andere, die Spiele viel schneller. „Die Spieler haben eine ganz andere Spielintelligenz, es gibt weniger Ballverluste, du musst schneller im Kopf sein”, stellt der 20-Jährige fest. Eine Spielintelligenz, so wie sie Jordan Hulls besitzt. Er ist als Spielmacher bei den Eisbären gesetzt. Von ihm schaut sich Schmitt einiges ab. „Wie er Würfe kreiert, ist unglaublich.” Von so einem Spieler könne er lernen, sagt Schmitt.

Nicht nur von anderen lernen, sondern auch an sich konsequent arbeiten, steht bei Schmitt im Vordergrund. Vor allem an seiner Athletik, zwei bis drei Einheiten pro Woche. „Im Oberkörperbereich, an den Beinen. Ein sehr umfassendes Programm”, fasst Schmitt zusammen. Diese Arbeit an seiner Physis hält Trainer Machowski auch für nötig. „Er muss zwei bis drei Kilogramm mehr Masse aufbauen. Dann wird es ihm leichter fallen, gegen giftige Verteidiger dagegenzuhalten.”

Ob er gegen die Bayern zum Einsatz kommt, ließ Sebastian Machowski offen. Das hänge auch vom richtigen Matchup ab, sagt der Coach. Also vom passenden Gegenspieler. Schmitt wäre auf jeden Fall bereit, für das Duell gegen seine Ex-Kameraden. Er könne viel Energie von der Bank in die Partie bringen, betont der gebürtige Rosenheimer. Und nicht nur das: „Den ein oder anderen Spieler kenne ich ja noch. Vielleicht kann ich ja die ein oder andere Bewegung voraussehen.”