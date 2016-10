Alexander Nouri will sich durchbeißen. (dpa)

Wochenlang hat sich die Öffentlichkeit – und auch Werder selbst – gefragt: Soll der Nouri den Cheftrainer-Job bekommen? Haben Sie sich mal gefragt: Will ich den überhaupt? Traue ich mir das zu?

Alexander Nouri: Ich muss sagen, dass ich das in der ganzen Phase für mich ganz gut einordnen konnte. Ich war da auch immer in engem Austausch mit Frank Baumann (Werders Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.). Da waren eigentlich gar nicht so viele Fragezeichen.

Inwiefern?

Für mich war einfach wichtig, meinen Job zu machen. Den Kopf frei zu haben. Mich auf die Mannschaft einzulassen. Das hat alle Energie eingefordert. Ich weiß einfach – und habe auch noch die Erfahrung als Spieler –, dass du dir nicht so viele Gedanken über das Wenn und Aber und das Was-könnte-wie-kommen machen solltest. Du musst den Moment beeinflussen. Mit deiner Arbeit, deinem Umgang mit den Spielern. Unterm Strich hast du doch nur bedingten Einfluss. Da braucht man eben diese Gelassenheit.

Der Trainerjob in der Bundesliga ist ein Stressjob. Deswegen noch mal: War für Sie klar, dass Sie sich das antun?

Die Frage ist sehr berechtigt. Ich wollte aber immer den Fußballlehrer machen. Es war immer die Fantasie da, irgendwann so weit zu sein, diesen Sprung zu machen. Dass das jetzt so zügig ging, damit konnte ich nicht rechnen. Ich will jetzt mit dem Trainerteam alles dafür tun, dass wir in die Spur kommen. Die Frage, das nicht zu tun, habe ich mir nie gestellt.

Es ging sehr zügig. Vor fünf Jahren waren Sie noch Athletiktrainer in der fünften Liga. . .

. . .reiner Athletiktrainer war ich nie, das habe ich beim VfB Oldenburg noch zusätzlich mitgemacht, als ich dort Spieler war. Dann kamen nach und nach die Trainerscheine. . .

. . .und nun müssen Sie sich manchmal kneifen? Um zu merken, dass Sie nicht träumen, sondern wirklich ein Bundesliga-Coach sind?

Natürlich konnte ich vor fünf Jahren nicht absehen: Wo werde ich mal enden? Aber, was ich zumindest für mich immer als Maxime hatte, das war: immer offen sein. Immer selbst Verantwortung für die eigene Entwicklung nehmen. Nicht stillstehen. Inspiration suchen. Um Wege zu finden, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Das war für mich immer der Anspruch.

Was ist aus Ihrer Sicht schwerer: Bundesliga-Trainer zu werden oder Bundesliga-Trainer zu bleiben?

Ich weiß, dass das jetzt eine Hingabe für dieses Amt bedeutet. Ich weiß, dass man als Team arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Man muss gewisse Werte haben, es hat mit viel Fleiß und Beharrlichkeit zu tun. Man braucht das Vertrauen aus dem Umfeld. Es ist mir bewusst, was für eine große Herausforderung das ist. Aber ich bin das Amt nicht angetreten, um mich darüber zu beklagen. Was schwerer ist? Die Frage wird ja irgendwann automatisch beantwortet.

Fans und Medien suchen rund um die Uhr nach Antworten. Wie ist das eigentlich für Sie, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen? Fast jeder in der Stadt kennt Sie jetzt, Sie kommen in der Sportschau vor.

In diesem Prozess bin ich, aber da stehe ich ja erst am Anfang. Es ist nicht so, dass ich die letzten zwei Wochen permanent so erlebt habe. Ich bin zum Büro oder zum Platz gefahren, und von dort wieder zurück nach Hause. Natürlich werde ich mal an der Tankstelle angesprochen. Aber es ist nicht so, dass mich das einschränkt oder belastet. Ich bin früher nicht stundenlang durch die Stadt gerannt, damit mich einer erkennt. Und das werde ich jetzt auch nicht tun.

Aber der Punkt ist, dass man Sie jetzt eher erkennen würde. Was sagt eigentlich Ihre Familie dazu?

Da müssen wir jetzt lernen, damit umzugehen. Wir haben das besprochen, was das vielleicht auch für meine Frau und meine Kinder bedeutet.

Ergreifen Sie Maßnahmen, damit zum Beispiel die Kinder (sieben und neun Jahre alt, d. Red.) in der Schule nicht angepflaumt werden nach drei Werder-Niederlagen in Folge?

Nein. Man kann vielleicht drüber sprechen. Aber wenn es passiert, wäre es dann trotzdem noch mal was anderes. Wir wollen in der Familie füreinander da und immer offen sein. Wie sich das dann alles so entwickelt, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht absehen.

Sind Sie in der Familie eigentlich auch so eine Art „Emotional Leader“ wie im Weserstadion bei den Spielen?

Diese erste Woche im Weserstadion mit gleich zwei Spielen, und wie sie dann auch noch verlaufen sind, das war eine sehr außergewöhnliche Woche. Dieses Emotionale, das spiegelt mich jetzt nicht so komplett wider. Das ist schon ein Teil von mir, du musst dich selbst bewegen, um andere zu bewegen, denke ich. Aber dass das jetzt mein Hauptmerkmal ist, das wird ein bisschen überschätzt.

Was ist denn Ihr Hauptmerkmal?

Ich glaube, dass ein Mensch viele Facetten hat. Ich auch. Die Emotionalität ist ein Attribut. Aber auch die Art, sich mit anderen zu befassen, auch mal zuzuhören, eine Empathie zu entwickeln – das sind für mich auch wichtige Dinge. Kritik üben zu können und selbst empfänglich zu sein für Kritik, das finde ich auch wichtig. Weil man nur so lernfähig bleiben kann.

Sie sind einer, der Kritik abkann?

Ich finde, das ist total wichtig. Wenn du denkst, dass du schon alles weißt, wird‘s schwer. Nicht nur im Fußball.

Gemeinsam mit den Spielern wollen Sie eine Spielphilosophie für Werder entwickeln. Dürfen wir Sie als Spielerfreund bezeichnen?

(überlegt) Nein.

Warum nicht?

Man muss eine respektvolle Art haben, miteinander umzugehen, in der auch eine bestimmte Disziplin und Autorität notwendig sind. Auch eine gewisse Distanz. Es geht nicht darum, Freundschaften zu schließen. Sondern darum, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Verbunden mit einer Haltung. Diese Haltung versuche ich vorzuleben.

Und welche Spielidee schwebt Ihnen vor?

Als Trainer eine Spielidee zu verfolgen, ist schon gut und wichtig. Aber das entwickelt sich erst über einen längeren Zeitraum. Ich muss jetzt sehen: Wo sind die Stärken? Welche Spielertypen haben wir? Da bringt es mir wenig, wenn ich die Spieler in meine Idee hineinpressen will.

Aber was wäre denn so etwas wie Ihre Idealvorstellung? Ihre Richtung?

Das wäre schon eine auf Ballbesitz und Kombinationsfußball ausgelegte Spielidee, mit einem schnellen Umschaltspiel. Mit viel Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Aber wie gesagt, entscheidend ist: Wie kann ich die Qualitäten, die ich habe, gewinnbringend einsetzen.

Wie wollen Sie das vermitteln?

Wir wollen an der Kompaktheit arbeiten. Wir müssen uns gemeinsame Verhaltensprinzipien erarbeiten. In welcher Höhe wollen wir wie verteidigen? Wie verteidigen wir am Flügel, wie und wann in der Viererkette? Wann und wo gehe ich ins Kopfballduell? Da wollen wir uns eine einheitliche Haltung zulegen in der Frage: Wie wollen wir als Mannschaft verteidigen?

Hört sich nach einer großen Aufgabe an. Wie groß ist Ihr Respekt davor? Mit Leverkusen und Leipzig haben Sie jetzt starke Gegner?

Wir brauchen jetzt diese Haltung, das positiv anzugehen. Mit Energie, statt mit Skepsis und Angst. Mit viel Fleiß und Aufmerksamkeit. Das ist das, was ich meine: eine Haltung vorleben. Das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen mit dem Trainerteam angehen. Ich bin total davon überzeugt, dass wir auch belohnt werden, wenn wir hart daran arbeiten.

Ärgert es Sie eigentlich, dass Sie in manchen Kommentaren auf den Begriff ‚interne Lösung‘ reduziert werden?

Ehrlich gesagt, habe ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt.

Weil Sie ja so intern gar nicht sind? Sie waren zum Beispiel Leihspieler in Amerika, haben als Trainer in Spanien hospitiert oder standen ein paar Mal in der Jugendauswahl des Iran (Nouris Vater ist Iraner, d. Red.).

Für den Iran habe ich nie gespielt, nur für deutsche Auswahlmannschaften. . .

. . . oh, falscher Wikipedia-Eintrag?

Offenbar. Ich habe lediglich einmal 2005 eine Einladung zum Fußballlehrgang des iranischen Verbandes in England bekommen. Es ging um die WM 2006. Den Lehrgang musste ich aber absagen, weil ich verletzt war.

Aber die anderen Erfahrungen in der Fremde? Helfen die Ihnen jetzt?

Ich war bis 2001 Jugendspieler bei Werder und dann 13 Jahre unterwegs. Also nicht in Bremen. Ich war sozusagen schon immer einer, der über den Tellerrand hinausschaut. Ich habe zum Beispiel auch ganz bewusst den Studiengang Gesundheitsmanagement gewählt. Mir war eine breite theoretische Grundlage wichtig, um mich im Trainerberuf weiterentwickeln zu können.

Und wohin wird sich der Trainer Alexander Nouri noch entwickeln? Was wird er in fünf Jahren sein? Entwerfen Sie doch mal eine Vision.

Ach, ich wünsche mir einfach, dass alle in der Familie gesund bleiben. Das ist für mich das Wichtigste.

Und im Job?

Im Job? Tja, das wird man sehen. Prognosen machen in dem Metier wenig Sinn. Das ist einfach so.

Die Fragen stellte Olaf Dorow.

Zur Person:

Alexander Nouri hatte Ende September das Amt des Cheftrainers bei Werder übernommen. Zunächst als Interimslösung, seit Anfang dieser Woche verfügt der 37-Jährige über einen Vertrag bis 2017. Nouri war bis 2001 Jugendspieler in Bremen und ab 2014 Werders U 23-Trainer.