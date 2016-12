Später Einsatz: Im Spiel gegen den FC Ingolstadt wurde der Bremer Theo Gebre Selassie (links) erst in der 88. Minute eingewechselt. (imago sportfotodienst)

Die größten Probleme, erzählt Theo Gebre Selassie, habe er mit seinem Sohn. Der kleine Noe, zweieinhalb Jahre jung, frage ihn ständig, warum er nicht spiele. Papa Theo weiß dann nicht recht, was er ihm antworten soll. Er sagt dem Sohn, dass er schon noch bei Werder ist – nur im Moment halt nicht auf dem Platz. Tatsächlich kann ein Kind das ja kaum verstehen: dass ein Mensch in seinem Beruf gut bezahlt wird, ihn aber trotzdem gerade nicht so richtig ausüben darf. Weil sein Chef das halt nicht will.

Vielleicht ahnt der kleine Noe schon, dass die Branche, in der sein Vater arbeitet, nicht immer nur glänzt. Theo Gebre Selassie jedenfalls weiß das ganz genau. Er spielt seit 2012 bei Werder, aber sein Platz im Team war wohl noch nie so sehr gefährdet wie jetzt. In den vergangenen beiden Spielen hat Trainer Alexander Nouri ihn auf die Bank gesetzt und Robert Bauer zur Stammkraft befördert.

Bauers Laufbahn kommt in Schwung

Gebre Selassie wird bald 30 Jahre alt, Bauer ist 21. Gebre Selassie hat die beste Zeit seiner Karriere vermutlich hinter sich, Bauers Laufbahn kommt gerade erst in Schwung. Als der Rechtsverteidiger Bauer im Sommer vom FC Ingolstadt nach Bremen kam, war klar, er würde Werders Zukunft sein. Die Frage war nur, wann diese Zukunft beginnen würde. Jetzt muss man sagen: Vielleicht beginnt sie nicht erst irgendwann; vielleicht hat sie schon begonnen.

Der Tscheche Gebre Selassie war in den vergangenen Jahren selten auffällig gut, aber auch selten auffällig schlecht. Er war einfach immer da, er war ein stiller, loyaler, verlässlicher Mann. Er hat nie viel geredet, er hat lieber still gelächelt, und er hat halt seinen Job gemacht. Er hat seine Ruhe und Routine eingebracht, und er hat sich selbst nie zu wichtig genommen. Solche Typen braucht eine Mannschaft; so eine bescheidene, zurückhaltende Art kann ein wichtiger Wert sein für ein Team – gerade in einer immer aufgeregteren Branche, die geprägt ist von Eitelkeiten und Egoismen.

Er spricht nicht gern über sich

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gebre Selassie sich in den vergangenen Jahren nicht spürbar weiterentwickelt hat. In dieser Saison zeigte er bisher nur eine einzige überzeugende Leistung, am fünften Spieltag, als er in letzter Minute den Siegtreffer zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg erzielte. „Ich kann nicht mit mir zufrieden sein. Jeder von uns kann nicht zufrieden sein”, sagt Gebre Selassie.

Was genau ihn an seinen Auftritten gestört hat, will er nicht erklären. Er spricht nicht so gern über sich selbst, er sagt nur, die ganze Mannschaft habe geschwächelt, da sehe dann nun mal keiner gut aus: „Es war einfach nicht optimal.”

Er beklagt sich nicht über seine Degradierung; er ist kein Mensch, der die Schuld bei anderen sucht. Er sagt: „Wir hatten vorher keine guten Ergebnisse. Der Trainer hat das Recht, etwas zu ändern – und er hat sich entschieden, auf meiner Position etwas zu ändern. Ich muss das akzeptieren.” Wie Nouri ihm erklärt hat, dass er zum Ersatzmann degradiert wird?

Gebre Selassie sagt nur: „Er hat mich informiert, dass sie was anderes machen wollen.” Ihm scheint das erst mal zu genügen, er sucht jetzt nicht ständig den Austausch mit dem Trainer, um über seine Situation zu sprechen. Gebre Selassie sagt: „Ich bin kein 20-jähriger Spieler. Ich weiß, wie’s ist.” Er weiß auch: Wenn es jetzt gut läuft für Bauer und schlecht für ihn, dann kriegt er seinen Stammplatz bei Werder nicht mehr wieder.

Gebre Selassie spürt, dass es enger wird im Kader. Er sagt, natürlich könne er sich auch vorstellen, ins Mittelfeld zu rücken oder auf die wenig geliebte Linksverteidiger-Position. Aber speziell im Mittelfeld sei Werder üppig besetzt: „Da ist es auch schwierig.” Die Geschichte von Gebre Selassie ist nicht die Geschichte von Theo gegen den Rest der Welt, er kämpft nur gegen die Konkurrenten in seinem Klub. Aber dieser Kampf ist schwer genug. Denn gewissermaßen muss Gebre Selassie sich jetzt, auf seine alten Tage, noch mal neu erfinden.

Er muss jetzt auffallen

Er, der immer unauffällig seine Arbeit gemacht hat, muss plötzlich auffallen. Er muss sich aufdrängen, er muss für sich werben. Wie kann das gehen? Soll er sich im Training stärker engagieren als bisher? „Als ich von Anfang an gespielt habe, habe ich auch probiert, in jedem Training und in jedem Spiel mein Bestes zu geben”, sagt Gebre Selassie. „Ich kann nicht mehr machen.”

Er weiß nicht, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Er rätselt selbst, wie lange er Reservist bleiben wird. „Das kann ich nicht beantworten”, sagte er. „Mal schauen, was kommt.” Gebre Selassie ist noch nicht zu alt, er kann in seiner Karriere noch was schaffen, und sein Vertrag in Bremen läuft auch noch bis Juni 2018.

Aber vielleicht haben sich bis dahin längst zwei neue Außenverteidiger bei Werder etabliert. Vielleicht ist dann rechts Bauer als Stammkraft gesetzt, und links der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson, der im Sommer nach Bremen wechseln soll, falls Werder die Klasse hält.

In den vergangenen Jahren sind die beiden Außenverteidiger-Posten nie Werders Stärke gewesen. Offensiv haben weder Gebre Selassie noch Santiago Garcia oder seine Vertreter regelmäßig Impulse gebracht. Defensiv haben sie zum chronischen Gegentorproblem ihres Klubs immer wieder mal beigetragen. Gebre Selassie sagt, er habe die Debatten um seine Position nicht verfolgt. Er habe sich lieber auf sich und auf sein Team konzentriert. Diese Konzentration, die braucht er jetzt mehr als je zuvor.