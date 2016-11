Waverly Austin im Spiel gegen Bayern München. (nordphoto)

Am Freitag waren bereits mehr als 8000 Karten für das Bundesliga-Duell gegen die EWE Baskets Oldenburg vergriffen. Nach drei Niederlagen in Folge hoffen die Bremerhavener auf ihren vierten Saisonsieg, den sie auch bitter benötigen, um in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen.

Die Bilanz gegen Oldenburg spricht allerdings klar gegen die Schützlinge von Trainer Sebastian Machowski, der bis Anfang 2015 noch Coach der Niedersachsen war. In bislang 23 Liga-Vergleichen zogen die Eisbären 18 Mal den Kürzeren, zuletzt sieben Mal in Folge.

Verständlich, dass die Eisbären lieber auf die bisherige ausgeglichene Bilanz gegen Oldenburg in Bremen schauen. Die beiden Bremerhavener Erfolge in den vier Vergleichen datieren jedoch aus den Jahren 2007 und 2008. Möglicherweise profitieren die Eisbären am Sonntag aber auch von den Reisestrapazen ihres Gegners, der sich am Mittwoch in der Champions League beim türkischen Vertreter Muratbay Usak Sportif mit 65:60 durchgesetzt hatte.