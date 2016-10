Galopprennen wird es bald in Bremen nicht mehr geben. (Andreas Kalka)

Geht es nach Frank Lenk, ist der Galoppsport in Bremen, allen bisherigen Anzeichen zum Trotz, doch noch nicht am Ende. „Wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen“, sagte der Vorstand und Sprecher des Bremer Rennvereins am Mittwoch dem WESER-KURIER. Was als unmöglich gilt, sind nach derzeitigem Stand Rennen auf der Galopprennbahn ab dem Jahr 2018.

Seit Dezember 2015 ist bekannt, dass Bremen das Gelände in der Vahr für den Wohnungsbau nutzen möchte. Der Vertrag zwischen Rennverein und Bremer Wirtschaftsressort läuft regulär noch bis zum Jahr 2020, kann aber von der Stadt außerordentlich gekündigt werden, sofern die Baudeputation einen sogenannten Planaufstellungsbeschluss gefasst hat.

Kündigung noch in diesem Jahr

„Das soll in der November-Sitzung geschehen“, teilte Holger Bruns auf Anfrage mit. Anschließend, so der Sprecher des Wirtschaftssenators Martin Günthner (SPD) weiter, werde der Rennverein wie geplant noch in diesem Jahr die Kündigung erhalten. Das hätte zur Folge, dass es auf der seit 1882 bestehenden Anlage ab 2018 keine Rennen mehr geben wird.

Wie der Rennverein das Unmögliche schaffen will, präzisierte Frank Lenk nicht. Im Gegensatz zum Rennverein haben die Betreiber der im Innenraum der Rennbahn liegenden Golf-Range jedoch einen Pachtvertrag noch bis zum Jahr 2035.

Mehr zum Thema Ende eines Bremer Kulturguts? „Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie.“ Mit dieser Aussage hatte Bremens ... ... mehr »

Bevor die Stadt hier also Wohnungen bauen könnte, müsste sie sich, unter anderem in finanzieller Hinsicht, erst mit der Golf-Range einigen. Die Betreiber haben bislang aber stets versichert, dass sie den Vertrag auch erfüllen möchten. Möglicherweise schöpft der Rennverein aufgrund dieser Konstellation Hoffnung auf eine eigene Zukunft am bisherigen Standort.

November-Renntag fällt aus

Doch schon die Gegenwart des Rennvereins gestaltet sich äußerst schwierig. Ursprünglich sollte der Herbstrenntag am 27. November das Ende der laufenden Saison sein. Am Dienstag bestätigte Petra Franken vom Verband für Vollblutzucht und Rennen in Köln, der den bundesweiten Terminplan für die deutschen Bahnen zusammenstellt, dass bereits mit dem nächsten Renntag am 23. Oktober in Bremen für dieses Jahr Schluss sein wird.

Frank Lenk räumte ein, dass es für seinen Verein angesichts des drohenden Endes des Rennbetriebs immer schwerer wird, Sponsoren zu finden. „Obwohl der Vorstand, allen voran unsere Präsidentin Tonya Rogge, Tag und Nacht für den Rennverein unterwegs ist“, wie er sagte.

Auch die nähere Zukunft, also die Saison 2017, scheint nur in Teilen gesichert. Während der Bremer Rennverein die Hoffnung auf eine Saison mit zumindest sechs Veranstaltungen noch nicht komplett aufgegeben hat, wie Frank Lenk sagte, deuten Aussagen aus Köln auf ein Finale bereits am 18. Juni hin. „Wir gehen davon aus, dass es in Bremen im kommenden Jahr eher drei, vielleicht vier Renntage geben wird“, sagte der Renndirektor im Verband für Vollblutzucht und Rennen, Rüdiger Schmannz.

Die Renntage am Karfreitag (14. April) und am 18. Juni mit den SWB als Sponsor sind offensichtlich gesichert, mehr Veranstaltungen aber nicht. Sollten es mehr als diese beiden sein, würden sie auf jeden Fall vor dem 18. Juni stattfinden, sagte Schmannz. Bis Mittwoch kommender Woche werde diese Frage geklärt.

18. Juni ein historischer und trauriger Tag

Somit zeichnet sich ab, dass der 18. Juni 2017 für den Galopprennsport in Bremen ein historischer und zugleich trauriger Tag sein wird: der Tag des letzten Rennens in der Vahr. Frank Lenk hofft zwar immer noch „auf ein Votum der Zuschauer und der Bremer, was ihnen der Erhalt von Traditionen wert ist“. Doch das ist wohl nur noch der Strohhalm, an den sich der Sprecher des Rennvereins klammert.

Die derzeit „wackelige Situation“, von der der 57-Jährige selbst sprach, dürfte sich angesichts der im Prinzip klaren Rahmenbedingungen – geringes Interesse von Sponsoren, Kündigungsabsicht der Wirtschaftsbehörde – nicht mehr entscheidend stabilisieren. „Auf jeden Fall wollen wir einen guten Abschluss finden“, sagte Lenk auch, „den sind wir unseren Mitgliedern, Fans und der Stadt Bremen schuldig.“ Das klang nicht mehr nach großer Zuversicht, sondern eher nach Resignation.

Wie es mit dem Rennverein nach dem sich abzeichnenden Ende weitergehen wird, ist offen. Gerüchte, denen zufolge die Bremer ab dem Jahr 2018 Renntage in Hamburg veranstalten könnten, wollte Lenk nicht kommentieren. Ganz abwegig scheinen solche Gedanken aber nicht: Warum sollte sich ein Veranstalter, dem seine langjährige Sportanlage abhandenkommt, nicht eine neue suchen?